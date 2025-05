"El papa León es un hombre que escucha y habla poco, pero muy respetado"

Aunque es estadounidense, casi se relaciona más al nuevo papa León con Perú donde coincidió con usted siendo ambos obispos.

Robert Prevost ha estado 20 años en el Perú donde ha sido formador de los agustinos y obispo de Chiclayo. Yo me encontraba en Chimbote y nuestras diócesis estaban muy cercanas una de la otra. Estuve en su ordenación episcopal y hemos guardado una relación muy fraterna durante 12 años, hasta que él fue trasladado a Roma como Prefecto de la Congregación de Obispos, nombrado por el papa Francisco.

¿Pensaba que su antiguo compañero en la Conferencia Episcopal de Perú podía llegar a ser papa?

Cuando le hicieron Prefecto de Obispos yo le dije "no te extrañe que te vea vestido de blanco". Porque era evidente, el papa Francisco le tenía un cariño muy grande. Lo había conocido como superior general de los agustinos cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y habían entablado una relación muy cordial.

Entonces Prevost llegó a Perú de la mano de Bergoglio.

Sí, el obispo de Chiclayo era del Opus Dei. Esta orden había estado unos 50 años y tenían aquello copado. Entonces el papa elige a Robert Prevost para ir a esa provincia. Lo que ocurre es que para ser obispo en Perú es necesario tener la nacionalidad peruana, por eso tuvo que esperar un año siendo administrador diocesano hasta que consiguió la nacionalidad.

Francisco Simón Piorno a la derecha, ayer junto al párroco de Benegiles Pedro Rosón, que también estuvo de misionero en Perú / I. G.

¿Cómo es el papa León en el trato cercano?

Es muy educado, fino, inteligente. Educado en grado sumo y muy entrañable. En segundo lugar, es muy inteligente, un gran canonista y un hombre que escucha mucho. Es de poco hablar. En el seno de la Conferencia Episcopal de Perú su palabra era escuchada siempre.

Un hombre muy respetado.

Absolutamente. Recuerdo que teníamos que elegir al presidente de la Conferencia Episcopal en Perú y el actual arzobispo de Trujillo, Alfredo Vizcarra, y yo apostábamos por Prevost. Hubo alguna voz en contra porque no era peruano. Entonces Prevost dijo, aunque me eligieran por mayoría absoluta yo nunca aceptaría ser presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Aceptó ser vicepresidente, pero no presidente, por respeto a los obispos peruanos.

Hasta ahora han mantenido una relación muy fluida… ¿Cuándo habló la última vez con él?

Hace 15 días, él estaba en Roma, claro. Pero en Perú ha sido una relación muy fraterna, nos teníamos un gran cariño mutuo. Él venía a mi casa porque cuando pasaba hacia Lima le quedaba a mitad de camino. Y yo también he ido muchas veces a Chiclayo porque en los casos de pederastia que hemos tenido, él es un gran canonista y me aconsejaba, hablábamos de cómo actuar.

Hemos de confiar en este Papa con todo este problema que arrastra la Iglesia y que Francisco ha intentado hacer justicia.

Este nuevo papa es prudente, no se lanza así sin más. Espera a que la justicia civil haga su papel y después ya toma una decisión.

La Iglesia, al igual que la sociedad, se enfrenta a profundos desafíos, ¿estará a la altura?

Él conoce muy bien la Iglesia universal porque como superior de los agustinos ha estado en el mundo entero y como Prefecto de Obispos, conoce a todo el episcopado.

¿Va a ser un papa cercano, comprometido, solidario, es consciente de lo que la sociedad le está pidiendo? ¿Va a seguir una línea de continuidad respecto a Francisco o va a imprimir su propio carácter?

Yo creo que Prevost es diferente. A Francisco yo lo conocí porque viví cinco semanas con él y siendo papa nos hemos encontrado en tres oportunidades. Él era seco, hierático. Y cuando lo hicieron papa en una reunión con el arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Ezzati, le digo, oye, ¿tú qué eres tan amigo de Bergoglio, qué le ha pasado que antes era tan seco y ahora resulta que es un besuquión?. Y me dice... Acabo de estar con él y le he preguntado lo mismo y me ha dicho, "¿sabes qué? me gusta ser papa".

¿Y usted cree que a Prevost le gusta ser papa?

No lo creo la verdad. Pienso que se han fijado en él porque es un hombre que va a tener un estilo diferente. Es más clásico. Francisco rompió esquemas. León no lo creo. De hecho, cuando se ha presentado como pontífice, ha aparecido ya con todo el simbolismo papal.

El debate está ahí, ¿estamos ante un papa conservador, es acaso progresista?

Creo que es un hombre muy equilibrado, muy de centro, muy clásico.

Pero al vicepresidente estadounidense Vance ya le ha plantado cara, no parece que armonice con los mensajes del trumpismo.

Sí, dicen que va a ser un grano para Trump. Lo que está claro es que va a defender todo lo que ha defendido su predecesor en cuanto a las periferias, sin duda alguna.

¿Qué es lo primero que pensó cuando escuchó su nombre?

Yo estaba deseando que fuera él. He hablado hace poco con el arzobispo de Mérida-Badajoz, que ha sido compañero de Robert Prevost porque uno fue superior general de los franciscanos y otro superior general de los agustinos, y se conocen muy bien porque tenían reuniones periódicas en Roma. Le digo, cómo me gustaría que el próximo papa fuera Prevost. Y me dice, a mí también. Se ha cumplido nuestro deseo.

¿El papa Francisco estaría contento con el nombramiento?

Yo creo que sí, lo quería muchísimo. Era un hombre de absoluta confianza del papa y lo demostró nombrándole Prefecto de Obispos, que es la congregación que elige a todos los obispos del mundo. Le puso en primera línea y pienso que la mayor parte de los cardenales han ido a la votación pensando en él.

¿Las víctimas de pederastia se van a sentir arropadas con este papa?

Yo creo que sí. Además, de él depende que los delitos de pederastia no prescriban nunca. Él lo ha defendido: si ha habido un caso hace cincuenta años hay que rendir cuentas.

¿Y el protagonismo de la mujer en la Iglesia?

Creo que va a ser un hombre que va a respetar todo el empoderamiento de la mujer. Eso no quiere decir que vaya a proponer a la Iglesia el sacerdocio de la mujer porque hay un documento del Papa Juan Pablo II que tiene el rango de "cuasi" una definición dogmática en el sentido de que el sacerdocio está reservado únicamente para varones.

Habrá que ir viendo los pasos y las decisiones que tome.

Yo creo que va a ser querido. No digo aclamado, no es un histriónico. No va a tener gestos extraordinarios porque es muy discreto. Es un hombre que escucha y habla poco, pero cuando habla todo el mundo está atento a lo que dice.

