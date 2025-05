La oposición vecinal "frena" la planta de biogás de Casaseca de las Chanas

Apenas 48 horas han bastado para que la presión social ejercida por los vecinos de Casaseca de las Chanas se haya impuesto al proyecto de una nueva planta de biogás que se sumaría a los ya planteados en la comarca de la Tierra del Vino, ya paralizado. La intención de las empresas Ibenergy y Nortegas de asentarse en el territorio se ha venido abajo ante la negativa de la población que ni siquiera llegará a reunirse con los promotores.

Las promotoras han desistido de su intención de continuar adelante con el proyecto, una decisión que confirmaban en la mañana de este mismo sábado al consistorio local, tal y como aseguraba a este diario el alcalde de Casaseca, Vicente Bernardo. "Han tomado la decisión de no hacer nada porque no quieren problemas ni enemistades ni estar donde no se les quiere".

La publicación de un bando en el que se informaba de una reunión informativa con la que los promotores buscaban presentar el proyecto y "tantear la postura" vecinal provocó la reacción inmediata por parte de una parte notable del vecindario de la localidad, así como de anejos como Gema, Arcenillas, Pontejos, Jambrina, Villaralbo, Morales y Moraleja del Vino.

El consistorio casasecano avala la decisión adoptada, ya que "nosotros nos debemos a los intereses de nuestros vecinos". Por esta razón el equipo de Gobierno adoptó la decisión de "pedir que, antes de nada, se informara a los vecinos de manera pública". Una reunión inicialmente prevista para el próximo jueves, día 15 de mayo, y que finalmente no se llevará a cabo. Ese mismo día estaba previsto convocar una concentración en protesta.

Las plataformas Stop Biogás y Biogás así no, Jambrina mantendrán pese a todo la charla prevista para este domingo a las 19 horas en el salón de baile municipal para acercar a la población los impactos del proyecto. Una reunión que enmarcan dentro de las charlas realizadas por las localidades y municipios que así lo solicitan.

Tras tener conocimiento de las intenciones por parte de las promotoras, los vecinos de Casaseca de las Chanas han formado una promotora provisional de cara a crear en las próximas semanas una plataforma vecinal de rechazo a la planta de biogás. La promotora provisional está formada de momento por vecinos de Casaseca de las Chanas, Arcenillas, Gema, Jambrina y Pontejos.

