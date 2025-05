"Haremos que las fiestas de los pueblos de Zamora sean inolvidables"

Kevin Moreira Martínez, nacido en Negreira (La Coruña) el 7 de abril de 2008, es uno de los cantantes más jóvenes del mundo de la verbena en España como vocalista de la orquesta La Formula, de Vilagarcia de Arousa, que este año visitará varias veces la provincia de Zamora para actuar en Morales del Vino y Fresno de la Ribera en mayo y Coreses, Toro y Valer en agosto.

¿Cómo y cuándo pasa a formar parte del mágico y singular mundo de las verbenas populares en Galicia?

Podríamos decir que la música, las orquestas y las verbenas forman parte de mi vida desde que nací pues soy hijo de Antonio Moreira Arjones, más conocido como Peke, de Tui, en Pontevedra, que, con sólo doce años, allá por 1987, se subía por primera vez a un escenario con Emergencia y luego ha pasado por otros grupos y orquestas como Stress, Nazaret de Vigo, Alkar, Filadelfia y Olympus hasta liderar La Formula. Ello hizo despertar en mí una ilusión que me llevó a estudiar saxofón y piano, compartiendo pequeñas actuaciones con mi padre en la Televisión de Galicia. En la orquesta no quería empezar, hasta que mi padre me convenció, hice alguna cosilla con ellos el día 2 de abril de 2022, me encantó y desde 2023 aquí esto ya como un componente más de La Formula.

¿De qué manera logra compaginar usted los estudios con la música?

Es como todo, cuestión de ser disciplinado a la hora de organizarse y repartir los tiempos. Actualmente vivo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y estudio un ciclo medio de Imagen y Sonido en la Universidad de Santiago de Compostela a donde me desplazo todos los días en tren, media hora de ida y media hora de vuelta. Mientras otros tienen actividades extraescolares yo mi tiempo libre lo dedicó a los ensayos y actuaciones con la orquesta. No tengo tiempo para clases particulares o irme a jugar al fútbol. La orquesta me quita tiempo, pero los estudios los llevo bien.

¿Cuál es su relación con la provincia de Zamora?

La verdad es que hasta ahora lo único que conozco es Valer y por consiguiente Aliste una comarca maravillosa con mucha historia y unos valores endógenos a nivel de patrimonio material e inmaterial dignos de conocer y de disfrutar con sus tradiciones y unos productos agroalimentarios de muy alta calidad que son unos auténticos manjares como la Ternera de Aliste. Mi primera visita a tierras zamoranas fue el año pasado a Valer donde este año volveremos a estar y actuar gracias a espectáculos José Manuel, de Tolilla, algo que me hace mucha ilusión pues Valer ya es como mi segundo pueblo. También estaremos estos próximos días de mayo el 10 en Morales del Vino y el 16 en Fresno de la Ribera. Repetiremos en agosto el 15 en Coreses y el 23 en Toro. Desde que estuvimos en Valer no están llamando de muchos pueblos de Zamora, aunque la verdad es que en julio y agosto lo tenemos muy apretado, no pararemos ni un solo día.

Somos un equipo de 28 personas de 7 países que en verano vivimos en la carretera viajando 83.000 kilómetros

¿Quiénes formáis La Formula y de dónde venís?

La base de operaciones la tenemos en Vilagarcía de Arousa. El equipo humano lo componemos 28 personas, cada una de ellas muy importante en lo que hace, de las cuales siete somos cantantes, ocho músicos y tres bailarines y acróbatas, más los técnicos de luces y sonido y los conductores. De todos yo soy el más joven y mi padre el más veterano. Somos una orquesta internacional pues la formamos artistas de siete países, España (Galicia, Barcelona, Tudela y Madrid), Cuba, Portugal, Venezuela, Brasil, Perú y República Dominicana: Peke, Ángel, Jesús, Carlos, Bárbara, Xia y yo cantantes, Laura y Alisón bailarinas, Alvaro bailarín y acróbata, Bruno batería, Nando bajista, Cristian guitarrista, Roberto pianista, Elvis saxo, Dani trombón y Aramís y Chico trompetas.

¿En su aún corta carrera que día recuerda con mas cariño?

Mi actuación más especial fue en Negreira, el pueblo donde nací y crecí. La verdad me emocioné al verme en el escenario en la plaza donde andaba con la bici y juzgaba al fútbol de niño llena de vecinos, profesores y compañeros. Fue bastante bonito. En julio y agosto estamos empadronados en el autobús, vivimos en la carretera, hacemos unos 83.000 kilómetros. Puedes estar un día en Galicia, al día siguiente irte a Zamora y seguir por Madrid, Tarragona o Toledo. Durante los viajes hablamos de la vida, contamos chistes para amenizar el camino, jugamos a las cartas o la Play. Mi padre hace un esfuerzo sobrehumano pues conduce, dirige todo y a la vez canta: cuida hasta el más mínimo detalle. Yo que le tengo como padre y como jefe procuro estar a su lado, apoyarle y darle ánimos.

Un espectáculo y una vida sobre ruedas ¿Con que logística contáis para la gira de 2025?

Contamos con tres grandes tráileres, de los cuales uno lo utilizamos para montar un espectacular escenario con 30 metros de frontal, por once de altura y once de fondo, con 200 metros cuadrados de pantallas led, una iluminación compuesta por 145 cabezas móviles y 25 máquinas para los efectos especiales, más de 120.000 vatios de sonido Meyer Milo. Para desplazarnos utilizamos macroautobús propio que se encarga de conducir mi padre. Un montaje del que forman parte mi padre Peke, José San Millán de Palencia y Froilán Eventos de León.

Hablar de verbenas nos suena a pura diversión, pero muchas veces no nos damos cuenta que detrás de ellas hay y viven muchas familias en España.

Así es. Es una muy importante fuente de creación de riqueza y empleo. Sólo en lo que respecta a Galicia calculamos que ahora mismo hay más de 400 formaciones entre orquestas, grupos, tríos y dúos que como es obvio llevan detrás a muchas personas, cantantes, músicos, bailarines, técnicos y conductores que vivimos de una manera directa o indirecta del mundo de la verbena.

La Fórmula es una orquesta joven que sin embargo ya se codea con las grandes como París de Noia, Panorama o La Misión. Cuéntenos un poco la historia.

La orquesta La Formula nacía en 2015 en León con el objetivo de convertirse en una de las grandes orquestas de la vecina Galicia e incluso en España. Tras diez años de esfuerzo, sacrificio y trabajo hoy tenemos la fidelidad del público, la confianza de los pueblos y ciudades y un club de fans con más de 6.200 socios. Con mucho esfuerzo, dedicación y también una gran inversión económica hemos llegado a esta Gira de 2025 “La Formula Perfecta” con una puesta en escena brutal y uno de los mejores espectáculos y todo ello con música en directo.

¿Qué se encontrarán quienes vayan a ver vuestro espectáculo?

Nuestra Gira 2025 “El Viaje Perfecto” es un espectáculo que lo iniciamos con la intro vestidos de pilotos y azafatas, una tripulación que lleva al público a viajar durante tres horas y media sin descansar por el maravilloso mundo de la música. Nuestro repertorio es una de las cosas que más nos definen, con temas para todo el público en general, adaptándonos a los gustos allá donde vamos para que todos disfruten de sus fiestas con canciones de máxima actualidad, con música de baile y como no los éxitos de los ochenta que cautivan a cualquier parte de España donde vamos. Llevamos un repertorio muy cañero, con mucha energía y muchísima calidad que invita a disfrutar y ser felices viajando por la música y las canciones de diferentes épocas y países.

¿Que tienen las verbenas populares alistabas que tanto cautivan a los grupos y orquestas?

Nosotros venimos de Galicia donde las verbenas son parte de su idiosincrasia, pero es que Aliste tiene algo especial. Nosotros el año pasado llegamos a Valer y lo primero que te sorprende es que es un pueblo pequeño pero muy acogedor como los de Galicia, pero ya sabíamos que por allí habían pasado siempre orquestas de prestigio de Asturias, Galicia y Cantabria como Alcotán, Anaconda, Amistad, América, Canadá, Malasia, Océano, Avalancha o Asia. Cuando empezamos no había mucha gente, pero en media hora aquello estaba lleno y por la misma gente que nos lo decía te dabas cuenta que allí igual había gente de más de sesenta pueblos. Lo que más nos gusto fue que allí, en Valer y en Aliste, la gente va a las verbenas a disfrutar y pasárselo bien, sin complejos; niños, adolescentes, jóvenes y mayores bailan, miran y son muy agradecidos y te animan. La verdad es que con gente así da gusto ir a los pueblos. Aliste y los alistanos llevan la fiesta en la sangre. Disfrutamos tanto de Valer que nuestra prioridad era volver este año y allí estaremos de nuevo.

Mañana estaréis en Morales del Vino ¿Que les diría a los zamoranos?

Invitamos a todos a venir a vernos a Morales del Vino, Fresno de la Ribera, Coreses, Toro y Valer de Aliste: por nuestra parte nos vamos a esforzar para poder pasar todos, ellos y nosotros, unas noches maravillosas. Nuestro lema es ninguno somos tan bueno como todos juntos y por parte de cuantos formamos La Formula no va a quedar, vamos a darlo todo para que todos bailen y disfruten con nuestra música y nuestro espectáculo en Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo