El pago de dietas a los Delegados de Autoridad, propuesta para “salvar” los festejos taurinos en Zamora

Una retribución de 120 euros al margen del pago del kilometraje por desplazamiento que asumirían los Ayuntamientos y que funcionarios de la Diputación puedan desempeñar la función de Delegado de la Autoridad en los festejos taurinos que se celebren en pueblos de la provincia.

Estas dos propuestas han sido planteadas este jueves a nueve alcaldes de La Guareña durante una reunión con el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, como posible solución al problema generado ante la decisión de que la Guardia Civil no siga asumiendo como hasta ahora las funciones de Delegado de Autoridad en los espectáculos taurinos y que ambos achacaron a la escasez de efectivos en la provincia.

Tras el encuentro, Prada recordó que, a lo largo del pasado año se celebraron en la provincia un total de 224 festejos taurinos en 72 municipios de la provincia, de los que en su mayoría tuvieron lugar en el mes de agosto, con 120, y en todos los casos, el Delegado de Autoridad fue un miembro de la Guardia Civil.

Por tanto, como subrayó el delegado territorial de la Junta, “no entendemos” las declaraciones de la Subdelegación del Gobierno, sobre la imposibilidad de que la Guardia Civil o, en su caso, la Policía Local, siga ejerciendo una función que, en su opinión, sí se enmarca dentro de sus competencias.

Ante esta situación, Prada recordó que la normativa que regula los festejos taurinos populares determina que el Delegado de Autoridad debe realizar diferentes funciones como la elaboración de actas, el control y la vigilancia del espectáculo, el mantenimiento del orden público, la seguridad de los intervinientes y que los animales no sufran daños, al margen de garantizar que en el evento no participan menores. Además, podrá decretar la suspensión del festejo si no se puede garantizar la seguridad para su normal desarrollo.

Normativa

En cuanto a las personas que pueden llevar a cabo esas funciones, remarcó que la normativa deja claro que el delegado territorial de la Junta nombra al Delegado de Autoridad que le proponga la Subdelegación del Gobierno, funciones que pueden asumir miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o funcionarios de la Administración Periférica del Estado en el ámbito de la comunidad. En el caso de que la Subdelegación del Gobierno no realice propuestas, los Ayuntamientos podrán proponer funcionarios de la Administración local, salvo secretarios e interventores.

En la reunión mantenida con los alcaldes de pueblos de La Guareña, Prada dejó claro que, si no existe la necesaria propuesta de un Delegado de Autoridad, el espectáculo taurino no podrá celebrarse, a la vez que subrayó que, el problema, tan solo afecta a Zamora porque en otras provincias de la región como Valladolid o León, la Guardia Civil sigue asumiendo esas funciones.

Por su parte, el presidente de la Diputación, advirtió que la negativa a que Guardia Civil asuman la función de Delegado de Autoridad “no es más que el punto del iceberg”, del problema de falta de efectivos en la provincia.

No obstante, ante la inquietud generada en pueblos como los de la comarca de La Guareña, anunció que la solución propuesta se basa en pagar una dieta de 120 euros y el kilometraje por desplazamiento para intentar que más funcionarios se ofrezcan como Delegados de Autoridad.

En este sentido, remarcó que la Diputación “sondeará” a sus funcionarios para conocer su predisposición a colaborar y garantizar la celebración de los festejos programados en todos los pueblos de la provincia.

Por último, anunció que a lo largo de la próxima semana se podría celebrar una reunión a tres bandas entre la Subdelegación del Gobierno, la Junta y la Diputación, para alcanzar un acuerdo definitivo y “cubrir los huecos” y que no sea necesario suspender ningún festejo por la ausencia de un Delegado de Autoridad.

