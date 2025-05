Las mejores orquestas sonarán en Aliste

Pueblos de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba comienzan a ultimar con tiempo los preparativos para un verano de 2025 donde, ahora sí, tras los duros años de la crisis sanitaria global de la pandemia, las verbenas populares, como ya venía siendo habitual desde los años noventa del siglo XX, donde San Cristóbal fue el pionero, volverán a contar con los mejores grupos y orquestas de España para animar las noches de la movida alistana hasta altas horas de la madrugada. Rabanales, es un secreto a voces, contará con el que será seguramente el cartel más potente de la época estival con las actuaciones en sus fiestas patronales de San Salvador de agosto el día 4 con Panorama de Galicia, el 5 con La Misión de Madrid y el 6 con Musical Compás de Salamanca.

Fechas agostinas en las que también celebrarán sus afamadas fiestas entre otros pueblos como La Torre, Tola, Sejas y Domez también con grandes grupos y orquestas. En el municipio de Rabanales, Grisuela trabaja duro en la confección de otro impresionante cartel verbenero para julio. La Fórmula, de Vilagarcía de Arousa (Galicia), una de las orquestas con más prestigio junto a Panorama, París de Noia y La Misión, ya tiene confirmados sus primeros conciertos, cinco en total, en la provincia de Zamora. El día 30 de agosto, sábado, regresará a las fiestas de Santa Eulalia de Mérida de Valer de Aliste, donde ya triunfó el año pasado. Antes, en mayo, actuará el día 10 en Morales del Vino y el 16 en Fresno de la Ribera. La noche del año con más verbenas de España, el 15 de agosto, la orquesta La Fórmula animará las fiestas de Coreses con su espectáculo "El Viaje Perfecto" y también estará el 23 en las fiestas de San Agustín de Toro.

Con una logística de tres tráileres y un macroautobús ofrecerá un espectacular directo con 18 artistas (8 músicos, 7 cantantes y 3 bailarines y acróbatas) llegados desde siete países diferentes (España, Portugal, Venezuela, Brasil, Perú, Cuba y República Dominicana) liderados por Peke Moreira Arjones sobre un escenario de 30 metros de frente, por 11 de alto y 11 de fondo, con 120.000 vatios de sonido Meyer Milo, 145 cabezas móviles de iluminación, 25 máquinas de efectos especiales y más de 200 metros cuadrados de pantallas led. Mirando o bailando la diversión estará asegurada.

La Misión, liderada por el eurovisivo y alistano de adopción y corazón Basty Piñero (actual dueño también de Panorama y Panorama City), al margen de su actuación en Rabanales, el 26 de agosto actuará en las fiestas de San Pedro, más concretamente en la "Ronda de la Feria".

Vecinos disfrutan con una de las actuaciones ofrecidas en la zona por la orquesta Musical Compás. | CHANY SEBASTIÁN

Musical Compás de Salamanca, con Morín al frente, es la orquesta que más actuaciones tiene de momento contratadas en Aliste, Tábara y Alba y sus seguidores, que son muchos, podrán verla en el mes de agosto el día 4 en Vivinera, el 6 en Rabanales, el 8 en Marquiz, el 10 en el barrio de San Lorenzo de Tábara, el 20 en Figueruela de Arriba y el 29 en Carbajosa. Moveros por su parte ha elegido al grupo "Icaro" para su fiesta el 8 de agosto.

Otros de los grupos estrella en Aliste que ya es un clásico, será "Cañón", de Santa María del Páramo (León), fundado en 2002, que empezará el 28 de junio en las fiestas de San Pedro de Gallegos del Río y continuará en agosto el 12 en Trabazos y el 17 en Alcañices. "Hacemos un repertorio variado en el que no falta de nada y siempre con nuestro toque cañonero y mucho rock and roll" que cautiva a jóvenes y mayores. Los expertos opinan de ellos que llevan "uno de los montajes más impresionantes de toda la verbena a nivel nacional". Una de sus estrellas es Saray Murciego. El pueblo con más días de verbenas, cinco en total, como ya es habitual, será la villa de Alcañices, que comenzará el 13 de agosto con Tucam Bras y seguirá el 14 con New York, el 15 con Princesa, el 16 con Tattoo y el 17 con Cañón. Unos bailes nocturnos que, como ya es habitual, evitarán la Nacional 122 del ágora mayor pasando a la más segura Plaza "Alcalde Tomás Carrión".

Ceadea de Aliste y Manzanal del Barco serán los primeros pueblos en celebrar como ya es habitual, aún en plena primavera, los bailes nocturnos al aire libre. Ceadea abrirá los festejos mañana viernes con una cena popular, bingo y música en el garito con el DJ alistano Marc de Sarracín. Jornada sabatina para honrar a San Isidro con misa y la Bendición de Campos. Tardeo con juegos infantiles y teatro con "La Tijera" que representará la obra "¿Te quedas a cenar?" de Andrés Paso, para seguir con merienda y verbena con la orquesta Woodoo. El domingo, concurso gastronómico de postres y tortillas y actuación folclórica de "Manteos y Monteras".

Manzanal honra hoy con misa y procesión a San Torcuato y por la noche flamenco con Los Yobanis. Mañana viernes misa y procesión con San Isidro y por la tarde, a las 18.30 horas, toro de cajón y dos vaquillas de la ganadería "La Dehesita". Verbena tempranera, a las 21.30 horas, con la actuación de la orquesta "Jaguar" de Burgos. El sábado nuevo tardeo con toro de cajón y vaquillas y movida nocturna con la macrodiscoteca Electromón. Fin de fiestas el domingo con el paseo solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer que tendrá lugar a las 12.30; a las 18.30 horas concierto de "El Portal de Belén" y a las 21 degustación de hamburguesas de ternera de Aliste.

Suscríbete para seguir leyendo