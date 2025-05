La Junta espera una "gestión equilibrada" del lobo tras la rebaja de la protección

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, confió hoy en que España “no sea un país extraño” en el seno de la Unión Europea y se una a la posición mayoritaria para la gestión equilibrada del lobo, “por encima de intereses ideológicos”.

Carriedo celebró el amplio consenso de la UE en torno a este asunto, una vez que hoy mismo el Parlamento Europeo haya apoyado cambiar el estatuto de protección del lobo en la UE, de ‘estrictamente protegido’ a ‘protegido’, para adaptarlo al Convenio de Berna, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los estados miembros tendrán ahora una mayor flexibilidad en la gestión de sus poblaciones de lobos para mejorar la coexistencia con los seres humanos y minimizar el impacto del crecimiento de la población de lobos en la UE. También estarán en mejores condiciones de adoptar medidas adaptadas a las circunstancias regionales particulares. Es en ese punto en el que el consejero reclama al Ejecutivo central que “no anteponga la ideología” frente a los que “apuestan por un equilibrio” entre el hombre y el animal. “Esperemos que el Gobierno pueda reaccionar pronto. España no se puede quedar fuera con una posición radical y contraria a la UE”, incidió, dado que, a su juicio, “no se pueden generar muros y se debe apoyar consensos, a favor del interés general y huir de esos políticos que dividen, generan desunión y pretenden la ideología por encima de los intereses de sus países”.

“Esto no acaba aquí”

El consejero advirtió de que la Junta “no renuncia a que esto acabe aquí” y avanzó las dos siguientes “tareas”. Por un lado, convencer al Gobierno “de que sea como aliado de Castilla y León y no adversario”, por lo que hizo un llamamiento al Ejecutivo central para que se sume a esa posición “mayoritaria y no se quede aislado en posiciones ideológicas”, para “intentar buscar puntos de encuentro con las comunidades autónomas y no ir al enfrentamiento”.

Y en segundo lugar, que la normativa “permita a partir de ahora la misma regulación al sur del Duero que al norte”. “Hemos hecho un esfuerzo por garantizar la supervivencia de la especie y sería un error ahora tener que elegir entre el ser humano y la naturaleza. Creemos que debe haber equilibrio y sostenibilidad”, apuntó Carriedo, quien deseó que estas dos tareas “se pretende que sean muy rápidas, con un cambio de actitud del Gobierno y continuar con el cambio normativa, que ya la UE acepta para el norte del Duero”.

En este sentido, sostuvo que “siempre es más fácil cuando hay un Gobierno que colabora que cuando hay enfrentamiento”. “España no puede ser un país extraño en Europa y no podemos estar al margen. Creo que reflexionará y tiene que estar con los socios europeos. Le animo a cambiar de actitud”, concluyó el consejero.