Las excavaciones arqueológicas regresan al Castrico de Rabanales

El proyecto Castrum Zoelarum afrontará el próximo verano, del 21 de julio al 10 de agosto, la que será la quinta campaña de excavaciones arqueológicas en el antiguo yacimiento romano de El Castrico en la localidad de Rabanales de Aliste "uno de los grandes yacimientos de la época romana en Aliste, muy relevante para comprender el proceso de romanización en esta área".

La Asociación Científico Cultural Zamora Protohistórica, que preside Óscar Rodríguez Monterrubio, ha abierto oficialmente el plazo para la inscripción de los voluntarios y voluntarias, pudiendo los interesados inscribirse hasta el día 20 de mayo. En la ficha de voluntariado deberán hacer constar nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección de email y teléfono móvil, así como sus estudios universitarios, experiencia arqueológica, cualquier otra información relevante y una carta de presentación.

Se prevén realizar labores de excavación, laboratorio y difusión según los perfiles de los candidatos y candidatas. El método de registro empleado resulta interesante por cuanto incluye, junto a los elementos habituales (diario, fichas de campo), topografía y fotogrametría de campo constante, tanto manual como de dron, así como la digitalización de objetos arqueológicos y técnicas de arqueología experimental que serán puestas en práctica durante la campaña.

Castrum Zoelarum es un ambicioso proyecto de investigación nacido en el año 2018 bajo el auspicio del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste y el apoyo de la Fundación Fomento Hispania con el objetivo de promocionar las investigaciones sobre el patrimonio arqueológico englobado en su término municipal que permitiera apoyar discursos históricos de calidad y ser soporte de nuevas vías de promoción turística de dicho enclave alistano. Igualmente, para realizar diferentes actividades de difusión que permitieran a los vecinos de la zona acercarse al patrimonio de una manera diferente para conocer los orígenes de su tierra.

Explicación de las investigaciones sobre el terreno. | CH. S.

El Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Santiago Moral Matellán, participa en el proyecto haciéndose cargo del alojamiento y de la comida de los arqueólogos y voluntarios, prestación que recibirán a través del comedor social de la tercera edad. Por su parte la Fundación Fomento Hispania se hace cargo del seguro personal y de la formación necesaria para los técnicos del proyecto.

Desde su puesta en marcha hace ya 18 años, con su primera campaña allá por el 2007, la Asociación Científico Cultural Zamora Protohistórica nunca ha cobrado a los voluntarios, todo lo contrario, les provee de alojamiento y manutención, que es lo mínimo para agradecer el trabajo que desplegarán en el tiempo que pasen en las excavaciones.

Profesores de la Universidad de Salamanca conceden su aval científico y soporte en el caso de estudio determinado (fauna y flotaciones). No obstante, el equipo técnico de Zamora Protohistórica se compone de profesionales de la arqueología en activo junto con personal de una larga trayectoria de investigación fuera del ámbito universitario con solvencia en lo que compete tanto a la organización de las intervenciones arqueológicas como en la interpretación de los resultados.

El Castillón en Santa Eulalia de Tábara (junto al Puente Quintos en el río Esla) fue la primera apuesta del Proyecto de Investigación y Difusión del Patrimonio Arqueológico Protohistórico de la Provincia de Zamora donde se han realizado once campañas de excavaciones diferentes participando 191 voluntarios de 25 nacionalidades diferentes de Europa, América, Asia y África: España, Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido, Grecia, Serbia, Croacia, Rusia, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Suiza, Rumanía, Tanzania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Taiwán, México, Bolivia y Mozambique.

Una jornada de trabajo en el yacimiento romano. | CH. S.

A Zamora Protohistórica le preocupa mucho la difusión de todo lo relacionado con el mundo de la arqueología en vistas a concienciar, compartir y crear nuevas vías de protección y conocimiento del patrimonio junto con la sociedad: "A lo largo de los años hemos iniciado diferentes actividades con el objetivo de acercar el conocimiento arqueológico al público. Algunas de ellas no han continuado en el tiempo, otras han sido generadas en los últimos años y continuarán en el futuro".

Es muy importante incidir en la importancia de proteger el patrimonio arqueológico, puesto que es el legado de nuestros antepasados. Cualquier intervención no autorizada en un yacimiento arqueológico es un delito existente en la legislación vigente. Los yacimientos son entornos frágiles y difíciles de proteger a pesar de los esfuerzos de las Administraciones Públicas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado: "Es responsabilidad de todos protegerlos y tener en cuenta que el uso de detectores no define una afición, sino un delito, un robo de nuestro legado y un deterioro de la investigación, pues lo que muchas veces se ignora es que el daño más grande que se genera no es lo que se sustrae ilegalmente sino el deterioro del entorno ecológico que impide a los investigadores poder datar correctamente un hallazgo arqueológico".

Óscar Rodríguez Monterrubio, presidente de Zamora Protohistórica, sentencia que "las actividades arqueológicas son actividades definidas por la Ley de Patrimonio de Castilla y León y que requieren un proceso complejo de solicitud y autorización que solo se otorga a especialistas en arqueología, cualquier otra intervención es un delito, no una afición".

Zamora Protohistórica, los arqueólogos y voluntarios están ya listos esperando que llegue el verano para seguir descubriéndonos con certezas el pasado de Aliste y los alistanos en El Castrico en tiempos del Imperio Romano de Cesar Augusto.

