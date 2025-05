Primero de Mayo en la Vera Cruz de Puebla de Sanabria

La conmemoración del Primero de Mayo ha tenido una especial relevancia en el Barrio de la Vera Cruz de Puebla de Sanabria, donde los miembros de la Asociación Católica Obrera celebraron la misa en honor a san José Obrero.

La asociación cuenta en estos momentos con 80 afiliados que han mantenido la "herencia" de sus antecesores.Los miembros de la asociación salieron a las 12 del salón de Los Obreros, su sede, además de museo de Gigantes y Cabezudos para recorrer las calles hasta la ermita de la Vera Cruz, con su bandera y las gaitas y tambores de Atrapallada. La asociación cuenta en estos momentos con 80 afiliados que han mantenido la "herencia" de sus antecesores.

Conmemoración del Primero de Mayo en Puebla de Sanabria | ARACELI SAAVEDRA

Uno de los socios más veteranos "Meracus", Baldomero Requejo San Miguel, fue el abanderado que portó la “rojigualda” cosida en seda, filo de oro y escudo real, que se ha conservado más de 100 años como una de las insignias de la Asociación. Con 12 años este más que veterano trabajador viajó solo hasta Francia para su primer trabajo, como jinete de primer año. Allí llegó con su tía Juana y poco después con un primo hasta Dax.

"El caballo sabía que le tenía miedo y me tiraba", sufrió muchas caídas, en la última se dislocó un hombro pero lo peor fue que "se mató un compañero" de su misma edad "y me vine para España. Aquello no era vida. A las cinco de la tarde estaba todo el mundo en casa. Me vine a España a jugar con los amigos, aquí a la muralla, con vejigas de cerdo porque balones no había".

Primero de Mayo en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

Con casi 13 años regresó a un país "que no hay como éste para trabajar y para vivir, aquí disfruté de la vida". Pasó a una escuela de oficios durante un año, hizo el servicio militar en Madrid "que si no iba me daban por prófugo. Yo elegía cuerpo porque cuatro hermanos míos ya había hecho la mili". Aún regresó a Francia y con 23 o 24 años fue reclamado en Sanabria.

El párroco Agustín Rubio y el alcalde José Fernández Blanco acompañaron el recorrido tradicional del salón de baile a la ermita. Agustín Rubio señaló la singularidad en el ámbito de la Diócesis de Astorga de esta asociación Católica Obrera de Puebla de Sanabria –entonces hermandad- que nacen de la doctrina social de la Iglesia, en el siglo XIX. Rubio propuso al todavía obispo, Jesús Fernández, la posibilidad "de celebrar, a nivel diocesano, la fiesta del trabajo en Puebla de Sanabria" con esta asociación católica obrera junto con los grupos de trabajo de la UPA.

Convite de hermandad en la fiesta del Primero de Mayo en Puebla de Sanabria | ARACELI SAAVEDRA

El presidente, Antonio Vasallo Cifuentes, recordaba ayer los 120 años de historia y la lista de sus presidentes: "Pedro Cifuentes, mi abuelo; después pasó a José Violinda, a su hijo Santiago; al padre del Alcalde, Antonio; después pasó a Pedro Cifuentes, Antonio Boyano y ahora soy yo, llevo 16 años con mucho gusto". En estos años "se ha reformado el salón desinteresadamente, con ayuda del pueblo. Ventanas, balcones. Un edificio histórico que fue baile antes que museo. Iba la gente que no podía ir al Casino, donde iba la gente pudiente. La gente menos pudiente iba al Salón de los obreros".

Antonio Vasallo / Araceli Saavedra

Se conservan los estatutos fundacionales de 1905 y la memoria de este siglo largo de vida. Cuando la guerra Civil para evitar el embargo de los bienes, el edificio especialmente, se modificó la denominación de hermandad católica a asociación. Los gigantes "antiguamente se guardaban en el castillo, y hacia 1950 se llevaron al salón".

En cuanto a la asociación "se está apuntando gente joven, que son los que vienen detrás empujando. La gente mayor lógicamente, en esta vida, va falleciendo. Cuando cogí la presidencia había 20 socios y ahora somos 80. Me he molestado buscando socios y mucha gente se ha ofrecido y estamos muy agradecidos. Es la gente joven que viene ahora metiendo prisa. Si no es por ellos, tú verás". Como marca la tradición, tras la misa, los asistentes a la fiesta degustaron pasteles por cuenta de la asociación Católica Obrera.

