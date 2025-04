Fallece María del Carmen Gago, la mujer del tiempo de Manzanal del Barco

María del Carmen Gago, conocida en su pueblo natal de Manzanal del Barco como Carmina, fallecía el pasado martes 29 de abril a los 81 años de edad, y este miércoles a las 20 horas sus familiares, amigos y vecinos le darán el último adiós en la iglesia parroquial de San Torcuato.

Carmina, conocida como "la mujer del tiempo de Manzanal", era uno de los 350 voluntarios que colaboran con la Agencia Estatal de Meteorología en la recogida de datos del tiempo en distintos puntos de la geografía de Castilla y León, una actividad que llevó a cabo con mucho gusto hasta una edad bien avanzada.

De hecho, en 2014, cuando contaba con 70 años, la AEMET rindió un homenaje en Valladolid a Carmina y a otros voluntarios esparcidos por el mundo rural que registran datos meteorológicos. «Apunto todo tipo de datos, no sólo la lluvia, la nieve o el granizo, sino también cuando hay escarcha, rocío o niebla», explicaba Carmina a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en un reportaje publicado el 30 de marzo de 2014. Para ello se encargaba de atender un pluviómetro instalado en una de las zonas más elevadas de la localidad a la que, a sus 70 años, subía a diario «y si llueve al menos dos veces, por la mañana y por la tarde», según asegura. Aprendió a utilizar este aparato de medición a través de su tío, que también colaboraba con la Aemet y del que heredó esta labor. «Primero empezó mi abuelo, luego se encargó el sacerdote y después mi tío. Cuando murió él, como sus hijos vivían fuera del pueblo, me lo pidieron a mí y como es algo que he heredado de mi familia para mí es como si me hubieran dejado un palacio», reconocía emocionada.

La mujer del tiempo de Manzanal / José Luis Fernández (Archivo)

La técnica de recogida de datos es sencilla. El pluviómetro dispone de una pequeña garrafa situada en su interior en la que se deposita el agua de lluvia que luego Carmina Gago se encargaba de recoger y cuantificar con ayuda de un medidor, un tubo graduado con las medidas más pequeñas, como mililitros y decilitros. Esta vecina de Manzanal del Barco se encargaba de apuntar estas mediciones en los partes facilitados por la Aemet, en los que también recoge todas las observaciones relacionadas con el tiempo. «Yo no tengo estudios, pero para esto me defiendo», aseguraba esta voluntaria de la Aemet.

El organismo considera las aportaciones realizadas por los voluntarios como un complemento «indispensable» para desvelar el clima de España y completar la vigilancia de fenómenos adversos, según destaca en un comunicado realizado con motivo del homenaje que reciben hoy nueve de estos colaboradores, uno por provincia. Cada año, cada uno de estos voluntarios también recibe un anuario meteorológico donde pueden comprobar los estudios realizados por la Agencia con los datos que han aportado.

A lo largo de su vida, gracias a esta labor Carmina Gago también fue testigo de varios fenómenos meteorológicos extremos. Cuando era pequeña hubo una gran tormenta seca y un rayo mató a un primo suyo. También solía decir que el tiempo ha cambiado mucho en los útlimos años, no nieva tanto como en su infancia y hace más calor.

La colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología no es la única labor voluntaria que realizaba Carmina Gago, que también fue una de las tesoreras de la parroquia y fue presidenta de la asociación de jubilados de Manzanal del Barco.