Las alegaciones al parque eólico de Almeida de Sayago cuestionan su legalidad

La asociación Otra Vez No en Sayago, que lidera en la comarca la pelea contra la implantación "descontrolada" de energías renovables, solicita la nulidad del convenio que la empresa belga Renner Energies pretende firmar con el Ayuntamiento de Almeida de Sayago. Un proyecto que afronta en solitario el municipio de Almeida y que la plataforma teme que abra la puerta a una implantación más ambiciosa.

Argumentan que dicho convenio se sustancia en el que en su momento suscribieron los municipios de Muga, Bermillo y Almeida y que dio lugar a un Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, en abril de 2022, por el que se concluyó la nulidad de pleno derecho de su contenido.

"Las matizaciones de redacción contenidas en la versión expuesta al público, no salvan los vicios de nulidad del convenio propuesto, por lo que su suscripción por ese Ayuntamiento (Almeida) a sabiendas de su ilicitud, podría dar lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de esa Administración Pública".

Otra Vez No en Sayago solicita que, "dada la manifiesta ilegalidad" del borrador aprobado en Pleno por unanimidad de los seis representantes del PSOE y el único concejal de Vox y sometido a exposición pública, no siga adelante con su aprobación definitiva. Tal como se señala en las alegaciones presentadas, "el convenio (por un periodo de cuatro años) no indica la naturaleza legal (patrimonial o demanial) de los terrenos afectado. "Además, se omite indicar que los terrenos sobre los que en el plano aparecen ubicados los aerogeneradores, si bien son rústicos, están clasificados como suelo rústico de protección natural, masas forestales. Extremo de suma relevancia de cara a valorar la compatibilidad urbanística del uso pretendido, en la única gran zona de suelo protegido del municipio".

Plano con la ubicación provisional de los molinos del parque eólico "Monte de la Cueva" / LOZ

Por otra parte, argumenta Otra Vez No en Sayago en sus alegaciones que "no consta informe de tasación que justifique la idoneidad y suficiencia del importe de la contraprestación por la ocupación de los terrenos de titularidad pública que se contiene en el convenio".

Aluden al apartado de impacto económico sobre el que la Memoria "afirma que el convenio no genera obligaciones económicas para el Ayuntamiento, sino que por el contrario le permitirá mejorar sus ingresos. Dicha afirmación soslaya que en el convenio se están comprometiendo y limitando los futuros ingresos fiscales del Ayuntamiento para el caso de que el proyecto llegue a ejecutarse y, además, establece futuras contraprestaciones “a ciegas”, sin conocer el alcance y exacto objeto de los contratos de arrendamiento que se comprometen, y sin las preceptivas valoraciones que permitan valorar la idoneidad económica de tales compromisos".

Otra Vez No en Sayago, apoyada por Ecologistas Zamora y Zamora Viva, argumenta que "los matices y pequeños cambios introducidos en la redacción del nuevo convenio solo pretenden maquillar un texto que en el fondo no salva los vicios de nulidad de los anteriores". Cabe apuntar que Almeida es el único Ayuntamiento, de los tres inicialmente embarcados en el proyecto de un gran parque eólico, que ha dado un paso adelante (ahora ya en solitario) para instalar siete molinos eólicos en el municipio.

La asociación cuestiona que "para dar una apariencia formal de legalidad, la propuesta de convenio se ha expuesto al público acompañada de una Memoria que no figura suscrita por nadie, en la que la empresa trata de justificar con afirmaciones absolutamente insuficientes y genéricas la necesidad y oportunidad del convenio en la consecución del interés público de desarrollo sostenible del territorio y uso racional de sus recursos naturales, obviando que Castilla y León es la Comunidad que más energía produce a partir del viento".

Así consta en el escrito de alegaciones al convenio por el que se proyecta la implantación del parque "Monte de la Cueva", en las inmediaciones de la ermita de Gracia, para la generación y aprovechamiento de energías renovables con una potencia estimada de 49 Mw.

