Coreses "mantiene el pulso" para acoger las extracciones de sangre

"¿Por qué no en Coreses?". Es la pregunta que elevarán los procuradores socialistas por Zamora a las Cortes de Castilla y León para proponer que el consultorio médico municipal acoja la extracción y recogida de muestras de sangre y pruebas analíticas complementarias evitando el desplazamiento de su población hasta la capital.

Con esta será la tercera ocasión en la que se elevará al parlamento regional esta Proposición No de Ley que ya se rechazó en los años 2018 y 2021. "En aquel momento, no pudo ser", lamentaba la vicepresidenta de las Cortes y procuradora, Ana Sánchez. La iniciativa, impulsada en su día entre el Ayuntamiento de Coreses y la Asociación de amas de casa del municipio junto a la plataforma en defensa de la sanidad rural de Zamora, confía en esta ocasión en obtener el respaldo necesario por parte del grupo parlamentario popular.

"Estamos convencidos de que, esta vez sí, el Partido Popular estando en minoría se verá obligado a darle por fin curso a una solicitud absolutamente justa". En este sentido, Sánchez añade que se trata de una causa "justa, de sentido común" y que "no supone un incremento del coste presupuestario, sino de voluntad política".

"No solo es necesario, sino que sería muy positivo para todos los vecinos de la zona". Una argumento también compartido por parte de los alcaldes socialistas de Coreses, José Luis Salgado, así como del regidor de Gallegos del Pan, Jerónimo Cantuche, que han resaltado las dificultades de la población de la zona a la hora de desplazarse hasta el centro de salud ubicado en el barrio de San José Obrero al que pertenecen al estar dentro de la ZBS Zamora Norte.

Cantuche, Sánchez y Salgado duprenta la presentación de la PNL para mejorar la sanidad rural en la zona de Coreses y Tierra del Pan. / Miguel Ángel Lorenzo

Cantuche precisa que los accesos a la Zona Básica de Salud no son buenos, argumento que se suma al hecho de que "el servicio público (de transporte) no llega a las horas de la extracción", lo que obliga a la población más mayor y dependiente a optar por el servicio particular (taxi o coches de familiares y vecinos). Una situación similar a la que llevó en su día a autorizarse la extracción y recogida de muestras en el consultorio de Muelas del Pan. Otros ejemplos en la actualidad se dan en Villardeciervos, Fonfría o Fermoselle.

"Esto sí que es acercar los servicios a los ciudadanos", precisa Cantuche, que considera que la recogida de analíticas no tiene por qué suponer un coste extra al poderse aprovechar el transporte procedente de Toro con destino al laboratorio del hospital Virgen de la Concha. "Cuando se habla de despoblación y de servicios es fundamental pasar de las palabras a los hechos", concluye.

La Zona Básica de Salud de Zamora Norte, con unas 2.500 cartillas, abarca un área muy extensa desde Muelas del Pan hasta Matilla la Seca y que cuenta con numerosas residencias de ancianos.