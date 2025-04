Una iniciativa para visibilizar Sayago: La invitación al alcalde de Madrid a visitar "su" pueblo

¿Te apellidas Almeida? Pues tienes una misión, visitar "tu" pueblo. La iniciativa lanzada por el escritor y periodista de Almeida de Sayago, José Martín Barrigós, se propone recibir en el pueblo zamorano a todas las personas con el apellido homónimo. "Pretendemos reunir el máximo número posible de personas que lleven el apellido Almeida para organizar una celebración en este bonito pueblo sayagués".

Y qué mejor tirón que un Almeida "famoso", al menos ahora en el candelero político como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Martín Barrigós, administrador del grupo de Facebook "Yo también me apellido Almeida y me llena de orgullo", ya ha lanzado la caña. Después de sugerírselo al propio alcalde de Almeida, Miguel Alejo, se encontró con que éste ya había invitado a su colega de la capital de España cuando vino a Zamora a dar el pregón de Semana Santa de La Opinión-El Correo.

Alejo aprovechó la presencia de Martínez Almeida en la capital para animarle "de palabra" a visitar "su" pueblo y ahora es José Martín Barrigós quien formaliza la invitación mediante escrito dirigido al al máximo representante del Ayuntamiento de Madrid.

"Como administrador de la web ‘Yo también me apellido Almeida y me llena de orgullo’ me complace invitar al señor alcalde a visitar el pueblo de Almeida de Sayago (Zamora), en el que será recibido muy afectuosamente por la Corporación Municipal y vecinos" detalla el escrito ya registrado. "Siendo investido por nuestro Ayuntamiento con una distinción especial". Termina la invitación por sugerir las fiestas patronales de 2025, el 15 ó 16 de agosto, como fechas apropiadas para recibir la visita del alcalde de Madrid.

El escritor y periodista apela a las "fuerzas vivas sayaguesas" a apoyar esta iniciativa "por la repercusión que para Sayago tendrá en los medios de información madrileños y nacionales. Lo que es bueno para cualquier pueblo sayagués es muy bueno para Sayago y pone de manifiesto que somos una comarca viva".

Suscríbete para seguir leyendo