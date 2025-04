Quejas en Luelmo de Sayago por falta de cobertura: "Esto es un calvario"

De "auténtico calvario" califican vecinos de Luelmo la comunicación por teléfono móvil o cualquier utilidad que se le quiera dar al aparato como el envío de fotografías o la descarga de datos. La situación no es nueva. Este pueblo de la comarca de Sayago lleva "mucho tiempo" sufriendo problemas para comunicarse a través de las nuevas tecnologías, pero la situación se agrava "cuando hay más gente" en la localidad, como es el caso de esta Semana Santa.

"El verano pasado ya fue una odisea, pero aún más ahora" se quejan en el pueblo.

Cuentan vecinos que cuando se instaló la antena de Movistar se disponía de una "correcta" cobertura telefónica y respiraron aliviados, acostumbrados a padecer los males de la España despoblada. Pero la situación ha ido empeorando y son "constantes" los fallos de cobertura; "es imposible mantener una conversación, los cortes son constantes". Hay quien prefiere irse a las afueras del pueblo o cerca de a antena en busca de una mejor señal, pero "a veces ni eso". Y no todo el mundo tienen la facilidad para desplazarse en busca de la mejor señal, en un pueblo muy envejecido, con personas mayores y algunas viviendo solas.

Ante ese desvarío hay usuarios que están presentando reclamaciones o llaman de forma insistente a la operadora para quejarse y la respuesta suele ser que "el repetidor tiene poca potencia y no piensan aumentarla" apuntan desesperados. Con una antena que no garantiza la cobertura, los vecinos de Luelmo se sienten impotentes; "es muy triste tener a un pueblo así, aislado del mundo. Por más que hemos protestado, no nos hacen ni caso". Ayer mismo, un vecino llamó a Telefónica y le advertían que "la conversación iba a ser grabada. Pues yo también la voy a grabar" contestó, para recibir la respuesta de que el repetidor tiene poca potencia. Y de nuevo sin solución ninguna.

