Peregrinos en la nieve por la comarca de Sanabria

La operación regreso de vacaciones de Semana Santa comenzaba a primera hora de la mañana de ayer con normalidad entre los puertos de La Canda y Padornelo, limpios tras las nevadas de hasta 10 centímetros registradas el fin de semana que, sobre todo, se concentraron por encima de los 1.200 metros de altitud.

La imagen que más llama la atención en días desapacibles de lluvia o nieve, en la comarca de Sanabria, es la de los peregrinos recorriendo a pie o en bicicleta el tramo mozárabe sanabrés del Camino de Santiago.

Los peregrinos franceses de la región de la Bretaña, Ricardo García y Olivier Royer, culminaban el ascenso al puerto de Padornelo poco después de las 10 de la mañana de este Domingo de Resurrección. Salieron desde Sevilla y lo que menos se esperaban es que tras recorrer la mayor parte del camino se encontraran nieve.

Los caminantes en dirección a Santiago. | ARACELI SAAVEDRA

Son previsores a la hora de programar el viaje y estaban al tanto de la climatología "miramos el tiempo y había anunciado un poco de nieve, pero no tanto como esto no estaba anunciado. Pero da igual, presta mucho hacerlo" responde Ricardo que habla perfecto español, aunque Olivier también lo habla. También contaron con la altitud "a 1.325 metros". Reconocen que pese a todo no tienen frío, andar les mantiene en calor, aunque sus caras sí reflejan el frío.

"Mira no estamos solos", exclama uno de los peregrinos franceses. "Somos un grupo de unos 10 que dormimos en los mismos albergues pero que ya nos conocemos". Continúan camino por medio de Padornelo, a por un café "ahí vamos". A pocos metros otro de los peregrinos Joan de Dinamarca reconoce que entra en calor "de caminar".

Pregunta por la diferencia de itinerario, camino o carretera. Padornelo brinda a los peregrinos la posibilidad de continuar por el camino tradicional, atravesando el pueblo con un par de centímetros de nieve, o continuar por la carretera que está despejada. La carretera Nacional 525 lleva el nombre, a su paso por la travesía, de Avenida de Sanabria.

Un peregrino extranjero, ayer atravesando la comarca. | ARACELI SAAVEDRA

Aunque todos los caminantes van protegidos del frío con prendas que parecen ligeras de peso pero contundentes para mantener el calor. Mochilas, impermeables, buen calzado.

Y continúan pasando los peregrinos a lo largo de la mañana completando la etapa más dura del camino Mozárabe-Sanabrés, de Requejo a Padornelo y Lubián. La siguiente etapa también es de alta dificultad, hasta cruzar La Canda.

Poco después de las 10 de la mañana todavía están comenzando el ascenso del puerto, desde Requejo, otros tres peregrinos en bicicleta. Viajar en ruedas no conlleva facilidad para desplazarse, el puerto es duro a pie o a pedales. Prácticamente desde el mes de febrero es constante el goteo de peregrinos de camino a Santiago de Compostela, un peregrinaje tranquilo pero con sus dificultades.

Suscríbete para seguir leyendo