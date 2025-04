Conflicto por un ataque de perros en el pueblo zamorano de Malva

"Afortunadamente quedó en un susto, pero pudo ser una tragedia". Así describía el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el ataque de perros sufrido por una persona en la localidad de Malva (Zamora).

Ocurrió ayer, sábado, en las inmediaciones del casco urbano, cuando, según el subdegelado, tres perros atacaron a una persona, que no es del pueblo, llegando a arrastrarla por el suelo, como ha detallado Ángel Blanco ante los medios de comunicación.

Se trataría de tres canes de un particular, no relacionados con ganadería, que molestaron a la persona que se encontraba en Malva. "No se requirió intervención sanitaria, pero el suceso está ahí. Hay que hacer cumplir las normas porque pudo haber pasado algo más gordo y hace que hacer lo posible por evitarlo". El afectado ha presentado denuncia por estos hechos.

Unos hechos desmentidos por el dueño de los perros en cuestión, quien asegura que "no se trata de tres perros (los de la supuesta agresión) sino de uno, una hembra de la raza Doberman. De acuerdo con el acta de los hechos expedido por la Guardia Civil y aportado por el propio dueño a este diario, el denunciado manifiesta que "abrió la puerta del corral y la perra Doberman salió corriendo en dirección al perro de la persona afectada comenzando ésta a dar patadas al Doberman al austarse".

El dueño del los perros asegura que "en ningun momento mi perra lo arrastró, es más, al darla patadas se ha asustado, le he pedido que no actuara así, mi perra se ha ido corriendo y estado buscándola hora y media hasta que la he encontrado"