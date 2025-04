La rehabilitación del Poblado del Salto de Castro se iniciará por la hospedería

La restauración y recuperación del antiguo Poblado del Salto del Castro, en el término municipal de Fonfría y en plenos Arribes del Duero, comenzará por el edificio principal de la Plaza Mayor que albergará los primeros diez apartamentos del Complejo Turístico promovido por el promotor americano Jason Lee Beckwith, natural de Niágara Falls (Cataratas del Niágara) en el Estado de Nueva York, y su mujer Ana Cristina Machado, originaria de Sao Paulo en Brasil.

Jason Lee Beckwith ya ha establecido su residencia en la provincia de Zamora y trabaja con su equipo de colaboradores para sacar adelante el ambicioso proyecto mandando un mensaje claro y conciso de que el sueño se hará realidad: "No se preocupen amigos, todo sigue bien. Están a punto de suceder cosas buenas de las que aún no puedo hablar. Créanme cuando les digo que el Poblado del Salto de Castro resurgirá y regresará a la vida. Otros han intentado comprar este pueblo antes que yo, pero se dieron por vencidos al encontrarse ciertos problemas. Les puedo decir que mi equipo ha resuelto todos esos problemas y estamos avanzando a muy buen ritmo".

Los técnicos (arquitectos) serán ahora los primeros en desarrollar su trabajo para fijar la inversión económica: "Aunque a falta de una estimación más precisa una vez que completemos un estudio de los principales sistemas del pueblo, abastecimiento de agua potable, electricidad y saneamiento de aguas residuales" el coste se situará, como mínimo, entre 4 y 7 millones de euros. La compra, así lo confirman los compradores, se ha hecho en 310.000 euros.

Los planes para la primera fase se centrarán en la restauración y recuperación del edificio principal de la Plaza Mayor que pasará a albergar los primeros 10 apartamentos, con habilitación de espacios para vendedores (área comercial) y un restaurante donde poder disfrutar de la mejor gastronomía y productos de la tierra. Además, se incluirá la restauración de la antigua iglesia de Santiago Apóstol como sala de eventos, la piscina y el área recreativa, junto a un centro de bienvenida.

El estadounidense Jason Lee Beckwith realiza trabajos en uno de los edificios del poblado.

No hay nada como predicar con el ejemplo y "antes de que los contratistas y trabajadores empiecen a hacer lo suyo, he sentido la necesidad de ir allí y poner las manos en el lugar yo mismos" así que ha comenzado por la eliminación de los grafitis del antiguo templo. Asimismo, ha participado en la caminata "Lazos por la Vida" contra en cáncer en Castro de Alcañices: "Tienen mi apoyo para todo lo que necesiten. Sería fantástico si pudiéramos tener una caminata para unir nuestros pueblos". Advierte que no pretende que el Poblado del Salto de Castro sea solo un complejo turístico de lujo: "Quiero que la gente de los pueblos de la zona sepa que no será solo para los huéspedes. Haré que los vecinos puedan traer sus familias de picnic o a usar la piscina y el área recreativa. Quiero que Salto de Castro sea un lugar donde todos sean bienvenidos. Queremos ser un pueblo alistano más que sea un referente en encuentros de convivencia y hermanamiento a nivel turístico, cultural y social entre las gentes de ambos lados de la raya de España y Portugal: un pueblo acogedor con alma y corazón alistano abierto a todo el mundo".

Sentencia Jason Lee Beckwith que "ahora soy inmigrante y cuando conocí a mi esposa, ella era inmigrante de Brasil en Estados Unidos, así que ambos comprendemos perfectamente el deseo de ir a otro lugar en busca de una vida mejor para la familia. Mi esposa y yo nos hemos enamorado de esta zona de Aliste y planeamos vivir en el Poblado del Salto de Castro para finales de este año, ser sus primeros pobladores y empadronarnos en el municipio de Fonfría. Salto de Castro no solo será un lugar para invitados, sino que también queremos que los residentes locales vengan a disfrutar del pueblo, usen la piscina y disfruten del área de picnic con sus familias".

Se prevén crear numerosos puestos de trabajo que se ofrecerán a gente de la zona y en cuanto a los más cualificados también a gente de cualquier parte del mundo. Por su parte son numerosas las familias que ya han mostrado su interés en trasladarse a vivir al Poblado del Salto del Castro aun siendo conscientes que las primeras casas no estar listas hasta finales de 2026.

Aclaran los promotores que GoFundMe "no es nuestra principal fuente de fondos para rehabilitar el pueblo; es solamente una forma de que participen quienes no pueden permitirse invertir grandes cantidades. Pueden donar unos euros y los nombres de los donantes quedaran grabados en un ladrillo del pueblo para siempre".

Jason Lee Beckwith mantiene contactos con inversores muy interesados en participar, pero estas conversaciones llevan tiempo y serán confidenciales hasta que concluyan. De momento ya ha visitado el Poblado de Castro con un Estudio de Arquitectura de Madrid y está a la espera de contar al menos con otra propuesta de otra empresa antes de tomar las decisiones.

El Poblado del Salto del Castro fue diseñado por los arquitectos Galíndez Zabala y Chapa Galíndez en los años cuarenta del pasado siglo XX para acoger primero a los operarios que construyeron el Salto del Castro, ingenieros y obreros, siendo luego ocupado por los empleados de Iberduero. Se trata de un centro residencial con 44 viviendas, iglesia dedicada a Santiago Apóstol, hospedería con 14 habitaciones, casa cuartel de la Guardia Civil, bar, escuela, garaje para el coche de línea, zonas recreativas y dos piscinas. Ello nos permitirá habilitar al menos 184 plazas de hospedaje.

Suscríbete para seguir leyendo