Miranda do Douro, ciudad lusa perteneciente al Distrito de Braganza, se ha convertido por sus valores endógenos y méritos propios en el principal atractivo turístico, social, cultural, etnográfico y comercial de la Raya de España y Portugal para los ciudadanos de la provincia de Zamora.

El concelho de Braganza, colindante con territorio zamorano en las comarcas zamoranas de Aliste y Sayago, integra una superficie geográfica de 487,18 kilómetros cuadrados dentro del Parque Natural del Duero Internacional. Entre sus peculiaridades destaca que se hablan tres idiomas diferentes: el portugués y el castellano, además de tener su propia legua mirandesa, que la Unesco encuadra dentro de la lengua leonesa y que hablan alrededor de 15.000 personas.

Composición

Trece freguesías componen el Concelho Mirandés: Sao Martinho de Angueira, Constantim y Cicouro, Genísio, Póvoa, Ifanes y Paradela, Malhadas, Miranda do Douro, Silva y Aguas Vivas, Duas Igrejas, Palaçoulo, Sendim y Atenor, Vila Cha de Braciosa y Picote.

La Edad del Bronce habría vivido la llegada de sus primeros pobladores y ya en el año 716 después de Cristo los moros, tras derrotar a las tribus visigodas, ocuparon las tierras que ellos llamaron Mir-Hándul. Lo que hoy conocemos como Miranda do Douro data del día 18 de diciembre de 1286 fundada por iniciativa del “rey labrador” don Dinis desposado con Isabel de Aragón conocida como “la más amada mujer de Portugal”. Allí hicieron escala (noche) Dinis e Isabel cuando acudieron a Aliste el 12 de septiembre de 1297 para firmar el Tratado de Alcañices.

Miranda do Douro, la ciudad de Portugal que cautiva a sus convecinos de Zamora

Jaime I de Portugal elevó el rango de villa a ciudad a Miranda do Douro el 10 de julio de 1545. A la vez se convertía, mediante bula del papa Paulo III de 22 de mayo de 1545, en la primera Diócesis de Tras os Montes al segmentarse de la histórica de Braga, a la que también perteneció en su día la Vicaría de Aliste antes de pasar en el siglo XIII al Arzobispado de Compostela.

Uno de los hitos históricos fue la llegada del ferrocarril de la línea del Sabor hasta la freguesía de Duas Igrejas en 1928, la cual funcionó durante sesenta años, hasta 1988. Su mayor índice poblacional se vivió allá por 1960 con 18.972 habitantes gracias en parte al flujo de obreros que llegaron para participar en la construcción de la central hidroeléctrica inaugurada en 1961.

Helena Barril, presidente de la Cámara Municipal de Miranda do Douro señala que: "La Feria de la Bolha Doce y de los Productos de la Tierra es mucho más que un evento gastronómico, es una afirmación de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la riqueza de los saberes transmitidos de generación en generación en el Planalto Mirandés. Es el mayor símbolo de nuestra tradición pascual, es el punto de partida para una celebración que da voz y valor a nuestros productores, artesanos y a la autenticidad de nuestra tierra. Es con orgullo que invitamos a todos a visitar Miranda do Douro del 17 al 19 de abril y a sumergirse en una experiencia única de sabores, aromas y cultura. Miranda les espera con el corazón abierto, con el encanto de sus gentes, la belleza de sus tradiciones y el alma de un territorio único. Miranda do Douro es un lugar donde la tradición vive y encanta".

Nacional 122

La Nacional 122 es el acceso principal para viajar desde España a Miranda do Douro. Si iniciamos la ruta en Zamora capital podremos hacer el viaje de 55,9 kilómetros, en unos 52 minutos, tomando la salida del Itinerario Europeo 82 en Ricobayo de Alba para seguir por Villalcampo (ZA-324) y tras cruzar por el Salto del Duero y continuar por Sayago.

Desde la parte norte, Aliste, llegaremos por la Nacional 122 hasta la localidad de Ceadea, donde tomaremos la carretera ZA-L-2435 por Moveros para cruzar la raya junto a la ermita de la Virgen de la Luz y seguir por Constantim. En este caso el recorrido desde la Nacional 122 será de 22.7 kilómetros que se pueden hacer en unos 23 minutos. Existen otros dos enlaces más por carretera entre Aliste y el concelho de Miranda do Douro: por Castro y Paradela y por Brandilanes e Ifanes.

Dentro de su patrimonio material e inmaterial destaca la Capa de Honras Mirandesa. Los "pauliteiros" son el alma, corazón y vida de un folclore que tiene como otro referente a la "Gaita Mirandesa" que acompaña con sus tonadas a los mozos en la danza guerrera que toma el nombre de los "palos de espino" que utilizan los danzantes ataviados con una bella indumentaria tradicional donde brilla con luz propia la falda bordada y el pañuelo sobre la espalda, junto a la camisa de lino, el chaleco de paño pardo, las botas de cuero y sombrero adornado con flores. El pasado día 7 de abril de 2026 el Diario de la República ha publicado su inclusión (declaración oficial) en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal. n