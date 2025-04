Degustaciones con espectáculo

Alta cocina y espectáculo fusionados en un entorno inigualable: un museo, el del aceite de Fermoselle, que desde 2024 mantiene su empeño en dar a conocer la cultura de uno de los productos más preciados y reconocidos en Los Arribes zamoranos.

Erigido sobre los antiguos depósitos de la centenaria almazara de 1883, el aula de formación y catas se convierte durante una noche al mes en un espacio para la celebración, siempre tomando como base la gastronomía de la tierra y, por supuesto, el oro líquido que colma los campos de olivos en el llamado "balcón del Duero". Y como colofón, una experiencia siempre sorpresa.

Una mujer fotografía uno de los platos elaborados en una experiencia. | CEDIDA

"(Los asistentes) no saben de antemano ni lo que van a comer ni lo que va a pasar". Alberto Diez define las experiencias maridaje como un "viaje a lo desconocido" en el que descubrir un selecto (como en ocasiones desconocidos) surtido de alimentos de la provincia y nuevas fusiones bajo la máxima de incluir el aceite en cualquiera de los formatos ofrecidos por la empresa familiar DourOliva. La carta se entrelaza con unas experiencias que encierran espectáculos de magia, ilusionismo y humor. Un formato que, con apenas seis ediciones a sus espaldas, ya puede corroborar su éxito a tenor de la lista de espera: "Ahora mismo tenemos a 57 personas. Ya tengo cubierta la experiencia de mayo".

El humorista Álex Clavero, invitado sorpresa de la última experiencia. | CEDIDA

"Cuando diseñamos el aula pensé: ¿por qué no hacemos algo que no se haya hecho nunca? Al menos, yo nunca he cenado en un museo. Podemos ir a comer a mil sitios, pero a un museo como tal es lo llamativo". Su ideólogo dio en el clavo y apostó por el formato nocturno para potenciar el ambiente de un aula cuya mesa en forma de "U" comparte protagonismo con los más destacados chefs zamoranos de la talla de Santiago Vicente (Rey Don Sancho), Mar Marcos (bar-restaurante España) y Jonathan Garrote (director gastronómico de los campamentos MasterChef España). Un elenco que ha completado este sábado Adrián Asensio (Cuzeo, restaurante reconocido con un Sol y sello Bib Gourmand de la Guía Michelín).

Y en el lado del espectáculo, Álex Clavero. El humorista engrosa así un elenco que iniciaron los magos Paco González y Óscar Escalante, el ilusionista e hipnotizador Max Verdié y el mentalista y semifinalista del programa Got Talent Hariel Hamui. Una intervención totalmente inesperada en la que el vallisoletano siguió la senda de referencias a los platos elaborados y al propio aceite.

Los asistentes posan junto a Álex Clavero y Adrián Asensio. | CEDIDA

