Ganaderos de bovino de Sayago rechazan los vaciados sanitarios por un positivo de tuberculosis

Los ganaderos sayagueses siguen defendiendo que la comarca no se declare como Zona Indemne de Tuberculosis Bovina mientras está confirmada la presencia de reservorios silvestres que conviven inevitablemente con el ganado bovino. Aseguran que tal y como se plantea en el Programa Nacional y después de casi 40 años de campañas de saneamiento, "es evidente que la erradicación de la enfermedad no es un objetivo realista, por lo que se requieren cambios que no comprometan la viabilidad del sector vacuno y encontrar el punto de equilibrio, sin comprometer los estándares de sanidad alcanzados".

Así lo respaldaron más de 70 profesionales de la comarca convocados en el Ayuntamiento de Bermillo por la Plataforma Defensa Ganadera Sayago para analizar la situación en el contexto de la campaña de saneamiento ganadero 2025. Recuerdan el "logro" conseguido el año pasado de no someter a las explotaciones con un solo caso de tuberculosis a un vaciado sanitario que implicaría la desaparición de toda la cabaña, además de una serie de medidas antes de reponer animales.

Fue precisamente la situación en la que se vieron tres explotaciones sayaguesas hace un año con la propuesta de vaciado sanitario por parte de la Administración autonómica, a pesar de tener un solo caso positivo de tuberculosis confirmado, la que llevó a crear la Plataforma. "El sector en ese momento se vio absolutamente atacado, en grave riesgo de viabilidad en su forma de vida, y decidió aunar fuerzas con el apoyo del sector en otras provincias, formando actualmente pare de la Plataforma Pecuaria Bovina que engloba a diversos colectivos en defensa de los intereses de los ganaderos".

Reunión de ganaderos de bovino en Sayago / Cedida

Poco después de la creación de la Plataforma, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aceptó la solicitud de los ganaderos y se pararon los vaciados sanitarios que, recuerdan desde la Plataforma "hubieran supuesto el sacrificio de casi un millar de reses, solo para alcanzar una estadística favorable y forzar una declaración de la provincia zamorana como Zona Indemne de Tuberculosis Bovina". Inciden en la presencia de la enfermedad tanto en la fauna como en la ganadería, "circunstancia que los ganaderos advertían absolutamente condenatoria para su actividad".

Los ganaderos sayagueses aseguran que aquel logro ha avalado ha avalado su postura, "ya que poco después de iniciarse la campaña de Saneamiento Ganadero en 2025, otras tres explotaciones sayaguesas tuvieron positivos por tuberculosis". De no haberse descartado la declaración de Zona Indemne, se hubiesen enfrentado también al vacío sanitario. "Además, no cabe achacar a esos positivos la no realización de los vacíos sanitarios de la campaña anterior, ya que precisamente, el único que se realizó por aceptación del titular, fue en un entorno muy cercano a las que confirmaron infección en esta campaña, y sin embargo en las explotaciones sobre las que no se realizó, hasta la fecha no se han vuelto a confirmar casos de la enfermedad, de modo que la efectividad de la medida quedaba cuanto menos cuestionada" expresan desde la Plataforma que agrupa a buena parte de los ganaderos de bovino de la comarca sayaguesa.

Recuerda además lo que está sucediendo en provincias como Asturias, declarada oficialmente Zona Indemne de Tuberculosis Bovina, donde los ganaderos "están sometidos a una presión enorme con la sombra del vaciado sanitario sobre sus ganaderías, justamente por tener ese estatus de libre de la enfermedad que no es acorde a la realidad del campo". Esta situación hace que los ganaderos refuercen la postura que llevan defendiendo desde la creación de la Plataforma Defensa Ganadera Sayago.

Independientemente de la estadística oficial, aseguran que en la actualidad la situación epidemiológica real de Zamora "sigue exactamente igual". Se confirmaron positivos varios jabalíes examinados en Sayago y hay un goteo constante de bovinos reaccionantes positivos en piel, repartidos por toda la provincia, concentrados en las zonas con ganado en extensivo.

Durante la reunión en Bermillo se presentó la encuesta sobre la opinión del sector ganadero respecto al Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina promovida por la Asociación 19 de Abril en colaboración con las universidades de Salamanca (USAL) y Córdoba (UCO).

