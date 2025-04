La falta de vivienda obstaculiza la llegada de inmigrantes a pueblos de Zamora

El asentamiento de inmgrantes en los pueblos de Zamora choca con la patente realidad de la falta de vivienda. Hay trabajo y personas con sus familias dispuestas a asentarse, pero no casas donde alojarse. Un ejemplo de esta situación se está viviendo en Mombuey, donde existen cinco propuestas de trabajo de cinco empresas "y no hay ni una sola vivienda, se están buscando alternativas en pueblos de alrededor" ha confrmado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

La institución provincial se está implicando de lleno consciente de que la llegada de nuevos pobladores es un reactivo para municipios golpeados por la despoblación. Ahí está la colaboración con la Fundación Talento 58 que promueve la llegada de personas inmigrantes, preferentemente venezolanos, para crear y potenciar el empleo y emprendimiento en las zonas rurales de España, facilitando el arraigo delas familias. Javier Faúndez ha confirmado la incorporación de "más de 30 familias" gracias al acuerdo con esa fundación

"En Trabazos -el municipio del que es alcalde el presidente de la Diputación- en el último mes y medio han venido dos familias que trabajan en la construcción, una familia con cinco personas y otra con tres. Bienvenidos sean y otra posiblemente esté en camino" ha precisado el propio Faúndez.

Por otro lado están los latinos asentados en la comarca de Aliste, que acaban de crear una asociación en Rabanales "Latinos en Aliste".

El presidente de la Diputación asegura que "la vivienda es un problema detectado hace tiempo, por eso hemos sacado esa línea de ayudas prevista en presupuesto para rehabilitación y que no está aún en el Boletín porque como la Diputación no tiene competencias en materia de vivienda ha sido necesario pedir esos informes donde nos autorice la Junta". Informes ya pedidos y "esperemos recibir en breve" para agilizar la convocatoria de 650.000 euros "con financiación hasta 20.000 euros a fondo perdido por parte de la Diputación para rehabilitar viviendas de particulares, ponerlas cinco años en alquiler con un precio no superior a los 300 euros. Esperemos que lo podamos solucionar".

Javier Faúndez ha apelado también a la "implicación de los ayuntamientos" para resolver los problemas de vivienda" y que se puedean cubrir esos puestos de trabajo con personas de otras nacionalidades que quieran venir a la provincia".

Pudo también el ejemplo de Barcial del Barco, donde ya se están instalando inmigrantes favorecidos por esas ayudas. "Cuatro ganaderos de la localidad necesitan cuatro trabajadores y hay unas viviendas que posiblemente soliciten las ayudas para rehabilitarlas y traer cuatro familias para trabajar en naves de ordeño". En Quintanilla del Monte existe otra familia para trabajar en otra instalación ganadera de ordeño. "Estamos en esa labor de crear puestos de trabajo con la combinación vivienda y trabajo, por eso trabajamos" ha explicado el presidente de la Diputación.

Informó en ese sentido que este viernes se reúne la comisión de seguimiento con la Junta "para dejar adjudicado ese cupo de viviendas que tenía la Diputación con la Junta para construir viviendas de protección oficial en la provincia".

