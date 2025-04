Qué pasará con los espectáculos taurinos en los pueblos de Zamora: nadie quiere ser Delegado de Autoridad

Nadie quiere ser Delegado de Autoridad para los festejos taurinos de los pueblos de Zamora y la Guardia Civil no está dispuesta a continuar ejerciendo una función que no es suya. El problema no es nuevo. Hace diez años que la Subdelegación del Gobierno advirtió por escrito a la Junta de Castilla y León -la Administración que tiene la “competencia exclusiva en materia de espectáculos taurinos, ha precisado el subdelegado Ángel Blanco- sobre el “importante esfuerzo” que realizaba proponiendo a personal de la Guardia Civil para asumir el servicio de Delegado de la Autoridad. Argumentaba que la “escasez de personal” estaba produciendo una “importante dificultad” para seguir atendiendo los “cometidos reales” de la Guardia Civil. E instaba a celebrar una reunión “a la mayor brevedad posible” ante las dificultades planteadas para que los miembros de la Benemérita continuaran asumiendo una función ajena a sus competencias.

Han pasado diez años con reuniones técnicas por medio y ni la Delegación Territorial de la Junta ni la Subdelegación del Gobierno han conseguido buscar una solución mientras la Guardia Civil ha tenido que seguir asumiendo la obligada responsabilidad de Delegado de Autoridad en los festejos taurinos populares de los pueblos.

Hasta este año que el Comandante de la Guardia Civil, Héctor David Pulido, ha planteado seriamente la situación al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco. “La Guardia Civil por supuesto que va a estar en los festejos taurinos desempeñando las funciones policiales que nos corresponden, que son de seguridad ciudadana y orden público, pero no como Delegado de Autoridad”.

Una medida que ha puesto en alerta a los alcaldes de municipios con espectáculos taurinos, concentrados muchos en la comarca de La Guareña. Y han sido esos alcaldes quienes solicitaron una reunión que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno.

La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta que en 2024 la Subdelegación del Gobierno hizo 223 propuestas de delegado de autoridad, solicitadas por la Junta, y el cien por cien de ellas fueron encomendadas a la Guardia Civil, principalmente porque” ningún funcionario quiere asumir esta función que encima no está remunerada. Pero no me parece justo que tenga que ser la Guardia Civil cuando tiene otros cometidos muy importantes como es salvaguardas el orden público” precisó Ángel Blanco.

Pero la solución puede pasar precisamente por los funcionarios, en este caso solo los de la Administración del Estado y de la Administración Local (Diputación Provincial o Ayuntamientos), excluidos los secretarios e interventores excluidos en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Tampoco entrarían los funcionarios de la Administración Autonómica en virtud de un reglamento aprobado por la propia Junta de Castilla y León.

Así las cosas, el subdelegado del Gobierno planteó en la reunión con los alcaldes la creación de una bolsa o una lista de funcionarios que voluntariamente estuvieran dispuestos a asumir la función de Delegado de Autoridad en los festejos taurinos estableciendo una retribución económica que ahora no existe.

Ante el escenario que se plantea este verano, especialmente el puente del 15 de agosto con 69 espectáculos taurinos, el subdelegado del Gobierno confía en la respuesta de un grupo de funcionarios dispuestos, “por supuesto bajo un principio de voluntariedad”. ¿Qué ocurrirá si no salen esas personas voluntarias?. Lo que parece claro es que la Guardia Civil, y especialmente en esas fechas críticas, no va a asumir la función, poniendo en riesgo la seguridad en situaciones sobrevenidas como un caso de violencia de género, un incendio o un accidente de tráfico. “Lo venimos diciendo desde hace tiempo, siempre desde la buena voluntad y en positivo, que había que hacer algo y diez años después seguimos igual” ha insistido el subdelegado del Gobierno. Es un “hasta aquí hemos llegado” que deberá solucionarse de la mejor manera para evitar el peor de los males que sería la suspensión del festejo si no está la obligada figura del Delegado de Autoridad.

