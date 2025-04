La Junta analiza el "alcance" de las medidas de control del lobo al norte del Duero

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que los técnicos de la consejería de Medio Ambiente están analizando “hasta dónde pueden llegar” las medidas de control extraordinarias del lobo en el norte del Duero.

Indicó Carriedo que el Ejecutivo entiende que, tras la publicación ayer en el BOE de la Ley de Desperdicio Alimentario, en la que se incluye el precepto por el que el lobo se excluye del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en esa parte del territorio de la Comunidad, “está en condiciones de establecer algún mecanismo de control poblacional especial” de esta especie.

No obstante, el portavoz de la Junta aclaró que, hasta que no sean válidos los censos elaborados por el Ministerio, no es posible establecer un “sistema ordinario de gestión de la especie” y, por tanto, "se pueden tramitar medidas de control, peor no las de carácter ordinario”.

Carriedo defendió que la posición de la Junta sobre el control del lobo es la misma que mantienen las comunidades, el Congreso, el Parlamento Europeo y la Comisión, y los países del Tratado de Berna, y reprochó que solo dos países, entre ellos España, estén en contra de esa postura.

Por último, reiteró la apuesta de la Junta por un control de la especie basado en el equilibrio entre la pervivencia del lobo y que los ganaderos puedan seguir en el territorio con su actividad compatible con la biodiversidad.