Conmoción por la muerte de Pedro Fernández, carismático líder de UPA Zamora

Conmoción en la comarca de Sanabria y Carballeda por el fallecimiento del carismático líder de UPA, Pedro Fernández San Román, en un accidente cuando conducía su tractor en Limianos de Sanabria. El fatídico accidente se producía pasadas las nueve y media de la mañana, cuando transportaba un remolque cargado de leña, por la carretera a la altura de la entrada al casco urbano de Limianos. El grupo de Atestados de la Guardia Civil realizó el informe para esclarecer el motivo por el cuál el tractor volcó, dejando atrapado al conductor.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron, tras recibir el aviso sobre las 10 de la mañana, efectivos del parque de Bomberos de Rionegro para excarcelar el cuerpo, además de los Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y el Equipo Médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Puebla que confirmaba el fallecimiento en el lugar del accidente. Tras el levantamiento del cadáver se procedió a primera hora de la tarde a su traslado al Instituto Anatómico Forense de Zamora para realizar la autopsia.

Conmoción por la muerte de Pedro Fernández, carismático líder de UPA

José Manuel Soto Testa, compañero en la lucha del campo y del medio rural reconocía su consternación "es un palo que no esperas. Es triste perder a un compañero en un accidente, no es primero pero tampoco será el último". Tanto Fernández como Soto "éramos las cabezas visibles de la Alianza en Sanabria y Carballeda y ¡cuántas batallas sanitarias y del campo nos tocó luchar!". Entre los recuerdos una de esas batallas fue por la carretera de Porto, cuando "se presentó con la cadena para cortar la carretera si no se arreglaba y se arregló".

Pedro Fernández, nacido en Cobreros, el 12 de febrero de 1956, había cumplido los 69 años, estaba casado con María Jesús García Muela, y tenía tres hijos, Alejandro, Cristina y Alberto; y tres nietos, Milena, Jorge y Elvira. De profesión ganadero, desembarcó en la política en los años 80 con una agrupación de Jóvenes Independientes por el Ayuntamiento de Cobreros.

Conmoción por la muerte de Pedro Fernández, carismático líder de UPA

Una persona con una gran inteligencia y una generosa oratoria, en los años noventa, cuando desembarcó en la política pastoreaba su rebaño de ovejas en los pastos de la sierra de Cubello con la Ley de Bases de Régimen Local, como lectura de cabecera, o si no con el código Penal o el Civil o de Derecho Administrativo. Fue alcalde entre Vena que seguiría una ved jubilado participando de los cursos Senior de la UNED. Memorables fueron algunas sesiones en el Ayuntamiento de Cobreros, donde fue alcalde desde 1991 a 1993, cargo que perdió por una moción de censura. No dejó la política municipal hasta 2023 cuando concurrió por el Partido Popular.

Entre sus logros como organización profesional UPA destacar el plan Piloto de Desbroces del Parque Natural del Lago de Sanabria, con el Plan 42, que defendió ante los responsables de la Junta para minimizar los incendios y facilitar zonas de pastoreo para los ganaderos. La tramitación del Plan de Ordenación del Parque también movilizó a todos los sectores afectados, formando parte de la plataforma.

Su fuerte personalidad, su amistad y su buen humor dejaron huella entre amigos, compañeros y detractores. Su familia recibía en estas horas numerosos mensajes de pésame y condolencia de un trabajador incansable, aunque ya estuviera retirado. Su última pasión fue el cultivo de castaños y replantar terrenos.

Suscríbete para seguir leyendo