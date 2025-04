"Con el actual protocolo de la Guardia Civil de Zamora igual se hubiera podido encontrar a mi padre"

¿Por qué son importantes estas jornadas?

Para difundir el problema y para que no se olvide porque nadie habla de ello. La Comandancia de Zamora es la única de España que habla de los desaparecidos. Me parece increíble que una provincia tan pequeña haga estas jornadas de dos días. El resto debería tomar nota. No solo las comandancias, también ayuntamientos y comunidades.

¿Cómo se encuentra 9 años después de la desaparición de su padre y el caso sin resolver?

Aunque pasen los años, el dolor lo tienes, no disminuye. Por eso para mí estas jornadas son un punto de inflexión. A mí no me pudieron ayudar porque en el año 2016 no había nada de esto, pero gracias a esta iniciativa y al trabajo de la Guardia Civil de Zamora se han podido salvar muchas vidas. Es la única alegría.

Qué le parece el protocolo diseñado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora

Me parece fundamental porque quizás con este protocolo hubiésemos encontrado a mi padre. En 2016 no había ningún tipo de protocolo; cuando alguien se perdía, la gente del pueblo salía a buscarlo, llegaba la Guarda Civil y demás pero no tan organizado como ahora. Tampoco había estos avances técnicos y sin drones las búsquedas se paraban al anochecer. Mientras escuchaba el relato del comandante Tejada pensaba que todo lo que falló o no existía antes hubiera sido fundamental para localizar a mi padre. Yo mejoraría poco más de lo que han aprobado, acaso la atención a las víctimas, aunque yo no me puedo quejar.

"Me ha llegado al alma escuchar: si no vas a poder hacer algo, no le digas a la familia que lo vas a encontrar"

Esta vez se está incidiendo mucho en la empatía con las familias.

Es verdad. Y una cosa que me ha llegado al alma es que si no vas a poder hacer algo, no le digas a la familia que lo vas a encontrar. Como ha dicho el comandante Tejada, nunca prometas algo que no sabes si lo vas a poder cumplir. No crees expectativas falsas. Y yo añado, si no sabes qué decir a un familiar de un desaparecido, no digas nada, dale un abrazo. Porque hay palabras que pueden doler mucho.

Tampoco se hablaba de prevención.

Y es fundamental. Los ciudadanos tenemos que tener cuidado porque por mucho protocolo que haya, si no ponemos medidas de poco sirve. Es como en el tráfico, por muchas medidas que tomen, si no te pones el cinturón y vas a toda velocidad, te la vas a pegar. Hay que concienciar a la gente, a jóvenes y a mayores.

Al margen de estas jornadas de Zamora hay algo más.

La Fundación Quién Sabe Dónde, de Paco Lobatón, también organiza jornadas con su gente y trabaja directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos, pero es una fundación privada. En estas jornadas de Zamora están los profesionales que tienen que intervenir Que la Guardia Civil se preocupe de mejorar las búsquedas nos tiene que dar mucha tranquilidad a las familias afectadas y a la sociedad.

Parece claro que nadie está libre de estos riesgos .

Por eso digo que en los pueblos tan pequeños, por favor, si tu vecino de enfrente no sale a la calle, aunque no te lleves bien con él, da la voz. Si no le ves, llama a la Guardia Civil. En estos sitios pequeños quien se da mucha cuenta es gente como el panadero, los que van a vender, los farmacéuticos… Y también es función de los vecinos. No se puede permitir que en un pueblo muera una persona en su casa y pase una semana. Qué cuesta llamar a la Guardia Civil y comunicar: "fulanito no levanta la persiana".

En su caso ya pudo declarar el fallecimiento de su padre.

Sí, aunque fue una penitencia absoluta. Es uno de los dolores peores que hay. Encima de que pierdes a tu padre, después tener que ir a dar por muerta a una persona que no has encontrado el cadáver es muy desagradable. Me dieron el certificado de fallecimiento en Figueruela en agosto y luego tuve que ir al notario. Ya está todo solucionado, pero es una parte muy dolorosa ir a un juzgado a declarar una persona fallecida cuando no hay cuerpo. Es terrible y encima no hay juzgados especializados.

