Los cazadores: "No tiene ningún sentido que se delimite al sur del Duero"

La Federación de Caza de Salamanca, que congrega hoy a más de doscientos cazadores y expertos de todo el país en la finca Castro Enríquez, defiende que nada justifica que el lobo no se pueda cazar también al sur del Duero, después de que se haya levantado la prohibición de hacerlo al norte del río.

"Con la expansión que tenía ya antes de incluirlo en el Listado de Especies Silvestres Protegidas (Lespre), más la de ahora tras no haberlo cazado, no tiene ningún sentido que se haga la delimitación del sur del Duero", ha señalado en una entrevista con EFE Javier Tendero Marcos, delegado de la Federación de Caza de Salamanca y adjunto a la presidencia de la organización regional.

Este es uno de los debates presentes en el II Foro de la Caza, que promueven la federación provincial y la Diputación de Salamanca que es dueña de la finca, en Aldehuela de la Bóveda, donde se dan cita los cazadores y expertos en la actividad cinegética.

Al lobo "no lo tenían que haber incluido en el Lespre porque las poblaciones estaban en aumento ya. Su caza siempre ha estado muy regulada y controlada; se extraían de zonas con más densidad y más conflictivas, donde podían hacer más daño para proteger a los ganaderos", ha explicado Tendero.

Los aficionados esperaban que pudiera volver a cazarse el lobo porque "tiene que imperar el sentido común", y permanecen a la expectativa de cómo se articulará en la práctica este cambio y si se volverá a lo que se hacía bajo la regulación previa a la protección, "que era muy buena, ha apostillado.

"En una comarca se establecía que se tenían que extraer dos o tres lobos, titulares de los cotos, y se nombraba a un cazador o dos que cuando veían al lobo lo podían abatir, y luego llegaba a declararlo el agente forestal: todo estaba súper regulado y controlado", ha insistido.

Densidad inviable

Tendero defiende ese sentido común "frente a los caprichos de ciertos grupos" porque "a la ganadería en extensivo se la tiene machacada, y cada vez se ve menos ganado por el campo dado que no hay relevo generacional debido a la cantidad de palos que recibe", en referencia a los ataques de lobos.

"Los ecologistas siempre se meten con las especies como la codorniz, que vienen muchísimas y está súper regulada, pero no hablan de especies como las alondras que ya casi no se ven. Les pido que miren los campos llenos de placas solares, desiertos sin árboles y especies, y a ver por qué no se meten con eso. Los cazadores salimos mucho al campo y vemos lo que está pasando", ha dicho.

Los cazadores confiaban en recuperar la caza del lobo "porque es inviable esta densidad de lobos para la ganadería" y, con esa expansión, no ven justificación a la delimitación del sur del Duero.

Control telemático de capturas

Otro de los temas de actualidad en el sector es la nueva regulación de Castilla y León que establece el control telemático de las capturas de caza mayor realizadas en los cotos para el traslado de las piezas abatidas o de sus partes.

"Estuve en las negociaciones y es un tema peliagudo. Querían que fuera a todas las capturas, de caza mayor y caza menor, y que los cazadores lo fueran poniendo en una aplicación de móvil. Después de un año o dos años llegamos al consenso de que se empezara con el corzo y, de repente, nos dicen que la orden va a salir sí o sí", explica Tendero.

Y agrega: "Entonces, como ya no había tiempo para los precintos, llegamos a un consenso para conseguir que hubiera también la posibilidad de que los cazadores que lo deseen puedan registrarlo en un documento en papel. Pero es una chapuza, era mucho mejor el precintado".

Lo que defiende la Federación es que haya un margen de tiempo de algunos años en los que convivan la opción digital con la tradicional de los precintos, de manera que los cazadores, sobre todo los mayores o menos familiarizados con la tecnología, puedan mantener su afición sin trabas.