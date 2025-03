La infanta Elena, "tras la barrera" en Zamora

La visita de la infanta Elena a Zamora no se quedó sólo en el recibimiento oficial en Toro y en el descubrimiento de su plaza de toros, ni en la recogida del documento de conclusiones del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos celebrado el pasado año en Zamora y del que ostentó la Presidencia de Honor.

Aunque, desde la Asociación Internacional de Tauromaquia, destacan el "el talante cercano de doña Elena", que no rechazó "ningún saludo ni el posado para la foto en los innumerables momentos en los que se le solicitó", su estancia en la provincia prosiguió después en un acto más ínitimo que compartió con los miembros del Comité Organizador y del Comité de Honor del Encuentro y con autoridades de la provincia.

S. A. R. saluda a la puerta de la plaza de toros a un matrimonio que se desplazó a Toro «ex profeso». / C. T.

Concretamente, hasta la ganadería Toros Villalpando, en el término municipal de Fresno de Sayago, se desplazó la infanta para protagonizar otro solemne momento: el descubrimiento de un azulejo conmemorativo de su visita, "justo cuando más llovía", por lo que los organizadores ofrecieron a la infanta aplazar el mismo hasta que la lluvia amainase, "lo cual la infanta rechazó sonriente, pidiendo paraguas para todos y bajo la lluvia".

Así que, siguiendo los deseos de Elena de Borbón, el cardenal venezolano Baltazar Porras, revestido para la ocasión, ofició una oración y procedió a la bendición del mosaico de manera previa a que la propia infanta retirase la bandera de España que lo cubría.

"En reconocimiento a S.A.R. por engrandecer la Fiesta de los toros. Como testimonio de admiración y respeto. En agradecimiento por su visita a esta casa. (A.M.D.G)" está grabado sobre el azulejo, ya para la posteridad, en la ganadería Toros Villalpando.

La infanta Elena descubre el azulejo conmemorativo de su visita a la ganadería Toros Villalpando. | C. T.

Llegó después la hora de reponer fuerzas y de entrar en calor en los salones de la finca, "engalanados para la ocasión", en un ambiente que fue cálido "no sólo en lo referido a la temperatura, sino en lo que a cercanía a la hora de compartir mesa supuso", cuentan quienes estuvieron presentes porque, destacan, no hubo "ninguna distinción en el menú y ni siquiera a la hora de servir, no lo permitió (la infanta) cuando se le propuso".

No faltó el brindis, con la copa de vino de Toro alzada y "tras elegante preámbulo, como es preceptivo", se hizo " por el rey y por usted, infanta doña Elena".

Llegado el momento de los postres, fueron varios de los presentes los que le dieron a conocer sus experiencias del Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos celebrado en abril del año pasado.

El cardenal Baltazar Porras bendice el azulejo bajo la lluvia. / C. T.

El padre Miguel Ángel Hernández, "pilar fundamental" para la organización del Encuentro, expresó el deseo de continuar con ello en el tiempo que, "si bien nació de manera humilde, ha adquirido unas dimensiones que nos deben servir para reafirmarnos en vivir la fe y la Fiesta sin complejo".

Por su parte,el doctor venezolano y presidente de la Sociedad de Cirugía Taurina de ese país, Ricardo Benvenuto, que fue "la persona que propició" contar con el cardenal Porras en el mes de abril, llegado el jueves "expresamente para la jornada", le hizo saber a la infanta el "gran respeto" que se tiene en ese "país hermano" por la Corona, haciéndole entrega, en un "emotivo momento", de una bandera de Venezuela.

La infanta posa con los ganaderos y el personal de la finca tras la comida. | C. T.

"El arte de la tauromaquia, como parte de nuestras costumbres y tradiciones, encarna la valentía y la pasión que caracterizan a nuestros pueblos. Este legado español, arraigado también en tierras venezolanas, en especial, en el estado Táchira, mi tierra natal, es símbolo de honor y destreza, una expresión del alma que nos conecta con nuestra historia y cultura compartida. Deseo destacar su decidido siempre apoyo a la fiesta de los toros, siguiendo el gran ejemplo de doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona, a quien siempre le recordamos. Permítame expresarle el profundo respeto y cariño que Venezuela siente por España. Somos hermanos en lengua, en espíritu y otros valores. España ha sido para nosotros la madre patria, y Venezuela, una hija agradecida que se nutre de ese legado y lo lleva con orgullo", se dirigió a la infanta.

Otro de los miembros del Comité, también llegado del otro lado del Atlántico, desde Bogotá, el cirujano taurino Rodrigo Rojas, manifestó encontrarse "feliz" por sentir la tauromaquia como "un tesoro de la hispanidad".

La infanta Elena, junto a su primo Alfonso Zurita (segundo por la derecha). / C. T.

El padre Víctor Carrasco que, al final de la tarde, se echó el capote a la espalda sin quitarse la sotana, le expresó el agradecimiento por su "inquebrantable apoyo a la Fiesta de los toros. Su testimonio de fe cristiana y su compromiso con ambos aspectos la convierten en un referente indiscutible para todos y para mí como joven sacerdote".

Terminaron las intervenciones con las palabras del representante de la AIT, llenas de agradecimiento a Su Alteza por la visita y de reconocimiento a la labor de engrandecer la tauromaquia. "Jornada de Alteza y Oro, precioso color para un vestido de torear que usted se merece sea inventado en su honor", le expresó. "Sólo se nos ocurre decir “gracias, al natural”, como se torea, con la muleta en la izquierda, el estoque en la derecha y dando el pecho con el corazón abierto, como la puerta grande que usted tiene ganada en Zamora y por la que ha entrado en esta casa"

"En el toreo, como en la vida, los detalles, por pequeños que sean, tienen su significado. El gran detalle de su presencia tiene el peso en oro porque nos reafirma en que la fe y La Fiesta pueden vivir “al alimón”", se le dijo también a la infanta, que agradeció el trato recibido y, sonriente, comenzó a despedirse de los presentes, entre los que estaba su primo, Alfonso Zurita de Borbón, que permaneció con ella de forma muy discreta durante toda la jornada, al igual que Rita Allendesalazar, amiga inseparable de la infanta Elena.

Ya subiéndose al coche para marcharse de su jornada en la provincia, bajo un aguacero, Su Alteza Real terminó de "cautivar" a quienes la despedían al decirles: "Las palabras que me habéis dicho no me las merezco".

Suscríbete para seguir leyendo