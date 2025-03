Fermoselle abandona la Ruta del Vino Arribes, harto de "desprecios y ninguneos"

El Ayuntamiento de Fermoselle ha dejado de pertenecer a la Asociación Ruta del Vino Arribes, de la que era uno de sus socios fundadores y vicepresidente, con Villarino de los Aires (Salamanca) en ostentando la presidencia.

Aunque el acuerdo formal lo ha adoptado la Corporación Municipal en el Pleno ordinario del paso 21 de marzo, la desvinculación del Ayuntamiento zamorano se produjo durante la Junta Directiva y Asamblea de la Ruta del Vino Arribes, celebrada el 28 de enero en Villarino de los Aires.

Una reunión que terminó con el abandono de la misma por parte del alcalde de Fermoselle y vicepresidente de la Asociación Ruta del Vino Arribes, José Manuel Pilo, al no encontrar el "apoyo puntual" solicitado por el Ayuntamiento sayagués para conseguir una subvención para señalización turística del municipio.

En realidad esa "evasiva" es la gota que ha colmado el vaso. "Venimos encadenando una serie de desprecios y ninguneos al municipio y al proyecto de desarrollo turístico por el que hemos apostado que no es la forma de tratar a uno de los socios fundadores de la Ruta del Vino Arribes" explica el alcalde de Fermoselle.

José Manuel Pilo describe "desaires" como el que se produjo en la segunda edición de Arribes Ocultos, cuando el Ayuntamiento cedió el salón de actos para una cata "y no se pasó invitación a esta institución municipal. No parece muy normal". Tampoco han gustado los "ninguneos" de la Asociación Ruta del Vino en actividades como invitaciones a periodistas especializados para realizar un recorrido por el territorio, incluido el municipio de Fermoselle, "sin que se nos comunicara nada; de pronto nos encontramos al grupo visitando el pueblo y no se han dignado a decirnos nada".

José Manuel Pilo recuerda además que Fermoselle ha cumplido de forma puntual con las cuotas desde que se unió como fundador en 2017, pero vemos que la Ruta del Vino no hace lo mismo con el proyecto de desarrollo turístico por el que está peleando nuestro Ayuntamiento. Donde no te quieren no tiene mucho sentido que estés" argumenta José Manuel Pilo. Un cúmulo de razones que han llevado al Ayuntamiento, con el respaldo de todos los concejales presentes en el pleno -Zamora Sí y el PP– a formalizar la salida de la Ruta del Vino Arribes.

Suscríbete para seguir leyendo