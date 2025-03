El adiós, agradecido, de una notaria en la Zamora rural

María Jesús Cascón Pérez-Teijón se ha sentido como una sayaguesa más a lo largo de los veinte años que ha ocupado la plaza en la Notaría de Bermillo de Sayago, siempre junto a su marido y colaborador Luis Bermúdez de Castro.

Pero ha llegado el momento del adiós. Tras concursar y obtener destino en Salamanca, María Jesús abandona el medio rural donde se ha sentido "muy a gusto y muy querida por todo el mundo". Ha pasado por Puebla de Sanabria y Alcañices, pero la estancia más larga ha sido en Bermillo, donde esta profesional se lleva un recuerdo imborrable y el cariño de tantos sayagueses, tantas familias -abuelos, padres, nietos- que han requerido sus servicios.

"Voy despidiendo a todos personalmente, pero con otras muchas personas no voy a poder hacerlo, así que aprovecho para dar las gracias desde la pena tremenda que me da abandonar Sayago, pero profesionalmente he tenido la oportunidad de irme a Salamanca y allí estaré, con la puerta de mi despacho siempre abierta" concede María Jesús mientras agota las últimas horas en la plaza de Bermillo.

"Han sido años de compartir muchas cosas, con vecinos, alcaldes, instituciones. Una relación muy personal con la gente y de generaciones, he trabado muy buena amistad con todos estos pueblos de Sayago" agradece esta notaria siempre dispuesta a escuchar y ayudar. María Jesús es de llamar por el nombre a todo el mundo, de un trato cercano y de confianza, en ocasiones ejerciendo la mediación y conciliación porque "a veces las cosas se complican, en transmisiones de herencias por ejemplo, y hablas con unos, con otros para tratar de evitar el conflicto".

Tampoco olvida esta profesional la dura etapa de la pandemia, "uno de los momentos más difíciles" donde los sayagueses recibieron la estabilidad y seguridad jurídica que necesitaban ante un periodo de tanta incertidumbre. "La gente no podía venir al despacho, me llamaban, intentamos arreglar los problemas".

Cuenta que su trabajo en el medio rural puede ser un poco más complejo porque "la documentación es más complicada, muchas transmisiones se han realizado de forma privada, de padres a hijos o entre vecinos, con un apretón de manos y hay que hablar mucho con ellos, requiere más tiempo, tienen que pasar muchas veces por el despacho y al final el roce hace el cariño".

En estas notarías rurales predominan actos relacionados con la compraventa de fincas rústicas e inmuebles, adjudicaciones de herencias, ademas de testamentos, donaciones o subsanación de discrepancias en las propiedades.

"Estamos viendo también gente de la ciudad que viene a los pueblos y se compra una casa. En Fermoselle se está notando mucho con la publicidad que se está dando a los vinos. Todo eso es muy bueno para esta comarca. Cuando viene gente joven con estos propósitos yo lo agradezco" expresa María Jesús Cascón.

La notaria de Bermillo ha hecho un tándem perfecto con su marido, el segundo de abordo en esta aventura profesional que quiere ser un "hasta siempre". Porque María Jesús y Luis han trascendido el servicio público para generar una complicidad y confianza imposible de olvidar.

Suscríbete para seguir leyendo