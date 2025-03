Calificadas 1.400 hectáreas de Montes en Mano Común de Hermisende

Los miembros del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano Común aprobaron en su última reunión de la semana pasada, por unanimidad, la declaración de 1.427 hectáreas como terreno Vecinal en Mano Común, en el término local de Hermisende, municipio de Hermisende. Esas hectáreas corresponden a los pagos de Cotos, Baliñas, Trapela, Millara y Penedo Do Can. El inicio del expediente se publicó el 17 de mayo de 2024, tras el acuerdo del Jurado Provincial de iniciar el procedimiento en febrero.

En el caso de la finca El Coto de 5 hectáreas figura con inscripción en el Registro desde el 17 de mayo del año de 1867. Las Valiñas tienen una superficie de poco más de 64 hectáreas con la misma fecha de inscripción, más de 150 años. El Penedo do Can abarca más de 160 hectáreas. El monte Baliñas y Trapela suma 394 hectáreas, inscrita a favor de propios de Hermisende, en virtud de la adquisición vecinal –que no municipal- de los vecinos de Hermisende.

Los Montes Vecinales en Mano Común están amparados por la Ley 55/1980 de 11 de noviembre, que reconoce los montes de naturaleza especial que, con independencia de su origen, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas. Otro requisito es su aprovechamiento consuetudinario por los miembros de la comunidad en su condición de vecinos.

Otra condición, que no siempre se ha cumplido por parte de las administraciones públicas, es su condición de bienes indivisibles inalienables, imprescriptibles e inembargables, no sujetos a contribución alguna de base territorial ni a cuota empresarial de Seguridad Social Agraria. La titularidad del dominio corresponde, sin asignación de cuotas, a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario.

Suscríbete para seguir leyendo