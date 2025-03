La “Raya” aspira a convertirse en la mayor productora de energía eólica de Zamora

La "Raya" de España y Portugal y muy en concreto la comarca alistana, aspira a convertirse antes del año 2030 en una de las principales y mayores áreas productoras de energías renovables eólicas de la Península Ibérica gracias a una ortografía montañosa ideal con unas abundantes y elevadas cumbres que le convierten en uno de los lugares más propicios para aprovechar los habituales vientos atlánticos llegados por el oeste desde Tras os Montes y Alto Douro.

La iniciativa eólica afectaría directamente a 10 municipios alistanos (como posibles beneficiarios) con 43 pueblos: Trabazos (5), Rábano (4), Alcañices (4), San Vitero (5), Rabanales (6), Gallegos del Río (7), Samir de los Caños, Fonfría (8), Pino del Oro y Villalcampo (2).

De momento todo son sólo conjeturas habida cuenta de que se está en la fase inicial y se desconoce el número de parques eólicos y de molinos, no obstante, teniendo en cuenta los dos últimos parques proyectados en Tierra de Alba y su coste, en Aliste, de construirse uno en cada pueblo habría que empezar a hablar de una inversión mareante a partir de los 200 millones de euros.

El proyecto "Tierras de Aliste", que está dando sus primeros pasos, está promovido por una prestigiosa empresa europea dedicada a la energía global con dedicación exclusiva a la energía eólica (su sede en España está en Madrid) y que es actualmente la mayor fabricante de aerogeneradores del mundo. Entre sus particularidades está la de contar con el mayor centro de investigación y desarrollo de energía eólica en Aarhus (Dinamarca).

Cuenta con más de 51.000 aerogeneradores en todo el mundo, lo que le permite proporcionar energía a 73 países y dar empleo a 17.000 personas. Tiene como objetivo el desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica y sus actividades incluyen desde los estudios de los emplazamientos, hasta el servicio y el mantenimiento, con el propósito de posicionar la energía eólica al nivel de otras fuentes energéticas tradicionales como el gas y el petróleo. La desarrolladora en tierras alistanas tiene nombre propio: "EnerHi".

La empresa ha iniciado los primeros contactos con los ayuntamientos que se verían directa o indirectamente afectados y la próxima semana técnicos de la eólica comenzarán el desarrollo de reuniones informativas por los pueblos, dado que los alcaldes y los concejales han propuesto que sean los vecinos los que tengan información de primera mano del futuro proyecto Tierras de Aliste y de esta manera valorar entre todos en su justa medida los pros y los contras, pues aunque la mayoría de los molinos irían es terrenos públicos podrían afectar a propiedades privadas.

La primera cita será para los vecinos de Rabanales (Ufones, Matellanes, Grisuela, Mellanes y Fradellos) el próximo día 25 de marzo, martes, a las 18 horas en el centro cultural. Los técnicos explicarán quienes así lo deseen los detalles y circunstancias de las instalaciones proyectadas que se pretenden desarrollar en el municipio. En este caso alrededor de once molinos.

Mientras que en el tema de placas solares (fotovoltaicas) hay muchas reticencias entre los alistanos y alistanas, por el contrario parece que entre la mayoría se ve como una gran oportunidad los parques eólicos ya que muchos de los lugares donde se instalarían son zonas de monte comunales con el cual el beneficio recaería en toda la comunidad (vecinos y familias residentes): "La despoblación y el éxodo rural están matando nuestros pueblos y quizás este sea el último tren del progreso para por los menos poder mantener las infraestructuras básicas y servicios públicos".

La despoblación sitúa contra las cuerdas a muchos ayuntamientos pues a menos empadronados menos ingresos, con presupuestos "que dan para pagar al secretario, al alguacil y poco más". Cada vecino que fallece o se va del padrón supone unos 125 euros menos del Estado. Sin embargo, los gastos lejos de aminorarse van a más en el mantenimiento de los servicios básicos. Valga como ejemplo el caso del abastecimiento domiciliario de agua donde las analíticas han pasado a costar en algunos casos de 600 a 10.000 euros, a lo que hay que añadir los gastos en filtros y luz de los pozos de sondeo y de las Estaciones Depuradoras de Agua para eliminar los minerales. Todo un calvario en una zona donde la mayoría de los residentes son de la tercera edad con pensiones del Régimen Especial Agrario que a duras penas dan para sobrevivir.

El proyecto "Tierras de Aliste" se está estructurando considerando tres factores diferentes, siendo el primero de ellos la "capacidad de acogida en el territorio", lo cual implica la valoración de las restricciones ambientales, urbanísticas y técnicas que existen a nivel de la comunidad autónoma de Castilla y León y Ayuntamientos de Aliste.

En segundo lugar, está el impacto socio-económico en el entorno, valorando la disposición local (consistorios, propietarios de terrenos y vecinos) a albergar el proyecto y las posibles colaboraciones con los Ayuntamientos, asociaciones y agentes sociales y económicos locales. En tercer lugar, está el recurso renovable disponible, valorando la capacidad de generación con las restricciones identificadas en los factores anteriores.

Uno de los problemas de la comarca, hasta ahora, es la carencia de una Red Eléctrica de Alta Tensión acorde con los tiempos y necesidades actuales que permita la evacuación de la energía producida. Este es el motivo por el que hasta el día de hoy no se haya construido y puesto en marcha ningún parque eólico en Aliste. No se puede evacuar la energía, ni hay capacidad de entrada, lo que ha llevado a algunas empresas punteras en la zona como las canteras de Riofrio (Cupa Group) o las micológicas de Rabanales (Faúndez Gourmet) a tener que cubrir las necesidades con generadores.

La prioridad será pues la construcción de una línea de transporte eléctrico que partiría del Alto Aliste, más concretamente en el municipio de Trabazos, para continuar por los municipios de Rábano, Alcañices, Rabanales, Gallegos del Río, San Vitero, Samir de los Caños, Fonfría, Pino del Oro, Villalcampo y Muelas del Pan hasta la interconexión con las SET de 220kV "Villalcampo" y "Ricobayo" desde donde la energía eólica alistana se distribuiría por toda Europa. Al estar en fase de estudio se desconoce aún su trazado y su coste real.

La idea de la empresa promotora es participar en los concursos de capacidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tanto para la construcción de la nueva Red de Alta Tensión como de los enlaces a sus parques eólicos. Al construirse un parque eólico el contrato de cesión de los terrenos suele situarse inicialmente por un periodo de 30 años, prorrogables, y el precio del canon suele situarse en torno a los 3 euros anuales por kw instalado. El propietario donde se ubica el molino físico podría percibir solo del arriendo de terrenos entre 10.000 y 12.000 euros al año.

La creación de empleo directo es otra de las grandes ventajas pues en los contratos con las empresas eólicas se suele incluir que los operarios de mantenimiento serán preferentemente trabajadores de los propios pueblos afectados, previa capacitación por parte de la empresa. Valga como ejemplo que en el municipio de Lubián, en Sanabria, tras veinte años de funcionamiento, Ibereólica contrato a 19 trabajadores, de los cuales 11 siguen trabajando.

Los ayuntamientos serán los grandes beneficiarios a través de unos impuestos que ayudarán a sanear las cuentas y aliviar las sufridas economías para mantener con dignidad y sin sobresaltos los costes de las infraestructuras urbanas y los servicios públicos sin tener que gravar a los residentes. Como ejemplo se están tomando los casos concretos de los municipios que ya cuentan con eólicos en la comarca como Faramontanos, Ferreruela y Riofrío; junto a Lubián en la Alta Sanabria: donde muestran estar encantados con los ingresos generados.

En primer lugar, está el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) un tributo de carácter local por la construcción del parque eólico junto al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Especial) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Un Ayuntamiento que acoja aerogeneradores con una potencia instalada de alrededor de 200 Mw puede llegar a ingresar en torno a 605.000 euros del IBI (en este caso se puede aplicar un coeficiente sobre el valor catastral de entre el 0,8 y el 1,3%) y otros 205.000 por el IAE.

Faramontanos fue el pueblo pionero de los parques eólicos en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba en el año 2003 con la construcción y puesta en marcha del parque eólico “Valmediano” de Iberderola Renovables en la “Sierra de las Cavernas” con 40 turbinas eólicas (la mayoría en terrenos municipales) y 34.000 kW de potencia nominal. Abejera de Tábara (municipio de Riofrío) acogió la puesta en marcha del último “Sierra Sesnández” (cumbre de la que toma el nombre) con 10 molinos y 20.000 kW de potencia nominal.

En la Tierra de Alba la empresa Ignis Energía está trabajando en dos parques eólicos. Uno de ellos “Malvasía” irá ubicado en Olmillos de Castro (“La Solana”) con una inversión de 20.782.872 euros y constará de tres aerogeneradores tripala con 170 metros de diámetro para una potencia de 16,80MW y una producción anual de 61.441 MW (bruta) y 50.447 (neta). En Perilla de Castro “Pinot” costará 19.161.051 euros para una producción neta vertida a red de 53.040 MW al año.

En Cerezal de Aliste, puesto en marcha en 2006, la ampliación con “Valdelanave II” por Iberenova con 6 aerogeneradores de 6 megavatios de potencia unitaria está valorada en 35.406.614 euros. La evolución técnica ha sido significativa: los 5 primeros aerogeneradores sumaban 10 megavatios y los 5 de ahora sumaran 36 megavatios. El proyecto inicial preveía llegar a 50 MW.

El Miterd ha publicado una herramienta de zonificación ambiental para valorar los proyectos de energía renovables donde se excluye los recintos urbanos de los pueblos y su entorno más próximo que de antemano para no alterar la vida cotidiana, no afectado los molinos a las áreas pobladas (Sensibilizacion Ambiental Eólica “Máxima no recomendable”), son áreas de “Exclusión de Energía Eólica”, como la Red Natural de Áreas Protegidas.

En el caso del proyecto “Tierras de Aliste” el calendario estimando de tramitación se iniciaría con la publicación del concurso. Licencia de obra (RTB): inicio + 18-30 meses. Inicio de Construcción (NTP): RTB + 6 meses. Entrada en Operación (COD): NTP +18 meses. De esta manera en el peor de los casos estaríamos hablando de cuatro años y medio (54 meses) y en el mejor de tres años y medio (42 meses) siempre comenzando a contar desde la publicación del concurso.

El martes comenzará en Rabanales la cuenta atrás del proyecto de mayor envergadura social y económica en la historia de Aliste tanto a nivel de inversión económica, como de generación de riqueza (energía eólica) y creación de empleo: los técnicos expondrán los detalles y, como no podía ser de otra manera, los ciudadanos, vecinos, propietarios, concejales y alcaldes tendrán la última palabra, ellos serán quienes decidan su futuro y el de sus pueblos.

