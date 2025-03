"Los habitantes son los que han garantizado la conservación de la Reserva de Villafáfila"

Toda una carrera profesional ligada a la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, ¿qué se encontró allí cuando llegó a mediados de los año 80?

La historia de la Reserva empieza simplemente por salvar las lagunas, en el año 1972. Esa idea llevó a la creación de un refugio de caza pequeñito, que es la zona incluida en el Convenio Ramsar, y en 1986 dio lugar a la Reserva Regional de Caza. Esta figura se eligió porque era la única que permitía pagar daños ; en aquel momento las reservas regionales de caza daban más protección que los parques naturales, con un nivel mucho más estricto que además permitía la llegada de ayudas a los pueblos.

Usted llegó en 1987, cuando se iniciaba el proceso de recuperación del humedal que no resultó fácil, generaba desconfianza.

Siempre lo digo. Había unos carteles impresionantes con el mensaje “Salinas, no”, pintadas en contra de la Junta. Fueron unos momentos complicados porque la creación de la Reserva generaba un malestar en la gente, creían que iban a perder los derechos, hubo muchos bulos. Entrábamos en los bares y nos miraban mal, a algún compañero le llegaron a lanzar piedras, fue una época dura.

¿Cómo se fue normalizando la situación?

Poco a poco, hablando con la gente, con los cazadores y sobre todo con los alcaldes. El primero que empezó a apoyar fue el alcalde de Villafáfila por entonces, Luis Fernando Fidalgo, que vio una posibilidad para su pueblo. Su respaldo fue básico. Luego empezamos a trabajar con los cazadores que, aunque habían sido los más reticentes, cuando vieron que se empezaban a recuperar poblaciones cinegéticas que estaban extinguidas, fueron también colaborando. Y poquito a poco la población local. Todo eso ha hecho que a lo largo de los años, aunque con problemas, que siempre existen, haya cambiado esa actitud negativa a una situación razonable, de poder tomarnos juntos un café en el bar. Una relación más normal.

Mariano Rodríguez, a la izquierda, junto al delegado de la Junta, Fernando Prada, en una visita a las lagunas de Villafáfila / Miguel Ángel Lorenzo

¿Se han llegado a entender los efectos positivos de la recuperación y protección del humedal?

Aunque a veces no se reconozca, creo que la gente de la zona sabe que la Reserva les ha repercutido de una forma positiva. Para hacerse una idea, los cazadores de escopeta ahora el 80% de los días que salen, cazan, cuando antes era la mayor parte de las jornadas sin piezas. Eso ha sido gracias a que ellos también han colaborado. Hemos llegado a un mutuo acuerdo y todos remamos en la misma dirección. Los agricultores vieron también cómo les llegaban las ayudas y la gente en general valora el espacio. Ven que tiene una repercusión en los medios de comunicación, es como un orgullo decir: soy de la Reserva de Villafáfila.

Digamos que ha puesto a la zona en el mapa.

Desde luego, sobre todo en Castilla y León todo el mundo sabe dónde está la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. La gente a la que le gusta la fauna lo conoce y todo eso motiva a los habitantes porque al final quienes viven allí son los que la conservan. Y todo ese trabajo de recuperación de las lagunas y su conservación se hizo porque allí había una riqueza. Y mucho fue gracias a los agricultores porque hacían un manejo de los cultivos que permitió que esa fauna, que en otros sitios se había extinguido, sobreviviera. Sus intereses coincidían con los de la fauna y el objetivo de la Reserva siempre ha sido ir juntos de la mano.

La extracción de agua de los acuíferos puede ser la puntilla en pueblos que está ya muy tocados

Parece irrefutable pensar que el futuro de la Reserva está ligado a las prácticas agrícolas.

Claramente. Esta última PAC está siendo criminal porque está provocando una destrucción en el medio como ninguna otra política agraria en toda la historia. Pero la realidad es que las políticas agrarias van cambiando, tienen muchos intereses de muchos tipos y no están hechas específicamente para conservación de fauna. Entran conservaciones de suelo a veces muy perjudiciales y otros muchos factores entre medias. Las políticas aprobadas hasta 2009 fueron muy beneficiosas, hubo una recuperación de las ayudas, eran unas políticas de estepas cerealistas en las cuales se fomentaba sobre todo el cereal, la alfalfa y las praderas. En cambio, las últimas van en otro sentido porque favorecen la rotación de cultivo, el manejo de las tierras en plena época de cría y todo eso está repercutiendo de una forma muy negativa. Particularmente la última PAC está acelerando tremendamente la desaparición de las aves esteparias.

Si seguimos en esta línea el futuro del Espacio es complejo.

Para las aves estepáricas sí. También hay que pensar que las lagunas no solo son las aves esteparias y acuáticas, tiene otros muchísimos valores, geológicos, de invertebrados, plantas, y en todos destaca. Pero en el caso de las aves estepáricas la situación es muy mala; están desapareciendo las hembras, que son realmente mantienen la población en estas especies en las que el macho solo interviene en el apareamiento y no vuelve a hacerlo en ningún momento. Y es en esas hembras que mantienen la población donde está habiendo un descenso más grave porque son las que mueren cuando se hacen labores agrícolas en plena época de cría.

El gran valor de Villafáfila es que lo que tiene lo enseña; ni siquiera en Doñana se ven tantas aves desde un solo punto

Un golpe para la avutarda, el icono de la Reserva.

Es lo mismo la avutarda que por ejemplo el sisón, la mayor parte de las aves estepáricas están en declive y en estos casos está afectando especialmente a las hembras.

¿Cómo ha sido la evolución de la fauna en todos estos años?

Muy cambiante. Hay que pensar que la naturaleza no es un elemento estático. La fotografía de un año es la de ese año y en ese pequeño periodo de tiempo no se pueden sacar conclusiones, pero cuando vas acumulando años sí. Cuando yo llegué a la Reserva, todas las lagunas estaban llenas de vegetación, hasta el extremo de que cubría a las personas que íbamos a censar. Los gansos venían en muy poca cantidad y empezaron a subir. Esta especie come las raíces de la castañuela, que era la planta que había en el interior, y lograron hacer desaparecer toda la vegetación, dejando vestigios. Hasta el punto de que nos vimos obligados a colocar mallas para proteger una pequeña población para asegurar que no se extinguiera y ahora están volviendo a extenderse. Esa situación nos llevó a que en el año 1999 se llegaran a concentrar casi 40.000 gansos.

La última PAC está acelerando tremendamente la desaparición de las aves estepáricas

Y ahora apenas llegan.

La realidad es que desde entonces la población europea de ganso común ha ido creciendo, pero apenas vienen a España, ni siquiera a Doñana. Hasta el punto de que ahora suelen venir unos 400-500. Vemos cada vez más que las especies del norte que pasaban aquí el invierno, vienen menos y están menos tiempo. En cambio, vemos a las especies mediterráneas; el año paso hubo varios flamencos durante todo el año en la Reserva. Los tarros blancos, una especie de siempre ligada a la costa y que como mucho subían a Castilla-La Mancha, ahora estamos hablando de unos 500-600 ejemplares todo el año. O la pagaza piconegra, que no criaba. Van apareciendo especies más meridionales. Ese cambio, cuando estudias la vida de la Reserva a largo plazo, ves que es la primera vez que pasa. Hay una semiturbera donde se han estudiado los últimos 8.000 años y nos dicen que esos procesos de húmedos y secos y de cambios climáticos han existido siempre, pero no en un periodo tan corto como ahora, que es muy acelerado. Estamos hablando de que, en 30 años, que es un segundo en un periodo normal de la evolución de la fauna, se están produciendo cambios sustanciales y los percibimos, cuando lo normal sería que no fuera así.

Mariano Rodríguez / I. G.

El cambio climático es evidente en un espacio natural como la Reserva de las Lagunas de Villafáfila.

Está produciéndose en todos los sitios. Lo de la cigüeña por San Blas hace mucho que se acabó. En el caso de las golondrinas, ahora es habitual ver ejemplares por el Puente de Piedra, incluso en pleno invierno. Vemos especies que no tenían que estar en ese periodo y que se están quedando; es en todos los sitios. Indudablemente hay un cambio.

¿Es bueno, es malo, hacia dónde va este Espacio de las lagunas?

Es un cambio y siempre que hay un cambio unos ganan y otros pierden, y en la naturaleza más. A unas especies las beneficia y otras se hunden. Habrá sitios donde produzca una mayor riqueza, hablando faunísticamente y medioambientalmente, y otros donde les da la puntilla. Cuando se produce un cambio siempre habrá ganadores y perdedores.

Ahora surgen nuevas amenazas como el impacto de las renovables y en la Reserva la cuestionada concesión de agua a la planta de hidrógeno de Granja de Moreruela ¿Son compatibles estos proyectos con espacios tan sensibles?

Las energías renovables tienen un impacto diverso. De hecho, no está claro ni qué es renovable pues la energía nuclear es renovable en toda Europa menos en España. Eso es discutible y cada uno puede tener sus ideas. Evidentemente poner unas placas en una casa de autoconsumo no tiene ninguna incidencia, pero llegar y poner mil hectáreas de placas solares sí, evidentemente negativa. Que sea o no compatible, que produzca más o menos daño, depende del sitio. Por suerte esas obras no se están planteando en las zonas que son espacios naturales.

Pero una planta de hidrógeno verde requiere mucha agua y se cuestiona la afectación a las lagunas y al acuífero de Villafáfila.

Me hubiera gustado escuchar a la Confederación como parte del Patronato de las Lagunas de Villafáfila, pero no estuvo en la última reunión. Hubiera sido un buen lugar para exponer y explicar los estudios que han hecho y la repercusión. Confederación se ha pronunciado en el sentido de que no tiene afección al acuífero. Desconozco el estudio que ha hecho, pero tiene que evaluarse la repercusión y espero, sobre todo, primero que no afecte a los habitantes de la zona. Porque más que las aves me preocupan todos los pueblos de la Reserva y de la zona que viven de ese agua. Volvemos a lo de antes, la gente que vive allí es la que mantiene los cultivos que a su vez mantienen la avifauna y si les ponen la puntilla cuando ya están muy tocados los acuíferos de la zona… Porque llevamos subvencionando plantas depuradoras desde hace tiempo. Si empeora la calidad del agua o disminuye a cuenta de la extracción, a parte de la incidencia en las lagunas, me preocupa muchísimo el impacto en la población porque a su vez es la que mantiene los cultivos, están ligados. Casi siempre se mira a las lagunas, pero es solo una parte. La Reserva son la población, las lagunas y la fauna.

Sin la población local es difícil la viabilidad del espacio natural.

Es que los habitantes son básicos porque evidentemente los agricultores van a su interés y si la PAC les subvenciona determinadas prácticas y cultivos tienen que aceptarlo porque viven de ello. Lo lógico es que no subvencionara la PAC medidas que produjeran la situación que se está dando ahora mismo en la Reserva.

Los agricultores tienen que mirar por sus intereses porque es el sustento de sus familias.

Y lo haríamos todos, tienen que luchar por su medio de vida.

Los ornitólogos que hay en Zamora han mejorado mucho; gente con muchas ganas, muy preparada y que difunde muy bien la Reserva

Hablemos de la importancia del humedal en el ámbito más profesional, por qué es tan singular para los expertos.

Para mi tiene una cosa fundamental, no solo para los expertos sino para todos. Y es que lo que tiene, lo enseña. Llegas y siempre vas a ver, solo necesitas unos prismáticos y levantar la vista, está lleno de fauna por todos los sitios. Esa es una gran ventaja respecto a otros espacios. Puedes ir a bosques riquísimos, estar paseando todo el día e irte habiendo visto cuatro pajaritos. En cambio llegas a las lagunas, te sitúas en Otero de Sariegos, te pones a mirar y ves un montón de pájaros. Eso le da un atractivo muy especial propio de estepáricas y zonas húmedas, las grandes concentraciones. Aunque vayas a Doñana, que es nuestra gran joya, no vas a ver tantas aves desde un solo punto. Sí muchas porque no tenemos que compararnos con Doñana, pero desde un solo punto, eso no lo hay en muchos sitios.

Y así se entiende la afluencia de expertos y aficionados, desde aquí a lo que hacen miles de kilómetros, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.

Los ornitólogos que hay en Zamora han mejorado mucho; gente con muchas ganas, muy preparada y que difunde muy bien la Reserva. Ahora con Internet y aplicaciones muy prácticas ocurre que llega un pajarito, lo ponen en la web y sabes que en los próximos dos o tres días vas a tener a cien personas buscándolo. Eso antes no existía, ahora hay una difusión tremenda y eso hace que venga de cualquier lugar.

Estamos ante un año espectacular para disfrutar de la Reserva.

Sí, las lagunas están de agua hasta arriba, hacía años que no lo veíamos así. Va a ser una primavera muy bonita, para disfrutar.

