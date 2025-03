Manzanal de Arriba gestionará un presupuesto de 900.000 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba aprobó el presupuesto municipal de 910.082 euros para este ejercicio, con 4 votos del Grupo Popular y dos en contra de la agrupación de electores Pueblos con Futuro y PSOE. Las inversiones reales suponen casi el 50% del gasto con 432.306 euros, seguido de bienes corrientes y servicios con 233.544 euros y gastos de personal con 229.131 euros.

En cuanto a ingresos, el principal capitulo es transferencias de capital con 350.408 euros, y los ingresos patrimoniales cuantificados en 231.877 e impuestos directos con 192.100 euros. Entre las obras incluidas para su ejecución están la repavimentación de la calle Eras de Pedroso, pavimentación y saneamiento en Linarejos, obras similares en Sagallos en las calles Escuelas, Ermita y Carretera. En Pedroso está prevista la construcción de un muro y pavimentación en la calle Canteras.

En el plan de obras presentado por el alcalde está contemplada la repavimentación de la calle Parazuelo de Manzanal, una inversión anticipada de 9.296 euros. En Sandín se realizará pavimentación de las calles Barriada y Camino Venero. Se destinará una cantidad de 60.000 euros para reparación de caminos y desbroces en comunales del término municipal. Otros 40.000 euros se destinarán a reparación de consultorios médicos en Manzanal y Sagallos, y otros 60.000 euros para la reparación del tejado del local cultural de Sagallos y la construcción de una nave para museo de enseres y maquinaria agrícola en Codesal. Cada pueblo recibirá 700 euros para el gasto de fiestas locales.

La concejala de Pueblos Con Futuro, Ana Porcel Peláez, justificó su voto en contra al no haber recibido la información que solicitó en otro pleno sobre la plantilla de personal sobre sus respectivas funciones.

Por unanimidad se aprobó solicitar el código de explotación agraria para los diferentes comunales del municipio, que suman 150 hectáreas. También por acuerdo unánime se aceptó la regularización de las captaciones de agua antes CHD, la cesión del desfibrilador ubicado en el consultorio de Sagallos, que se situará protegido en el exterior del inmueble para facilitar su uso en caso de emergencia.

El pleno nombró abogado y procurador para recurrir una sanción de 7.000 euros ya que "no existe ponderación" por vertido de aguas fecales de la depuradora, recién construida, previa denuncia de Ecologistas en Acción de Zamora, en agosto de 2024. En el informe técnico, el Ayuntamiento recurrió en 2022 otra sanción de 5.000 euros por vertidos la fosa séptica que se redujo por sentencia judicial a 300 euros. Por vía judicial se reclamará a las empresas de telefonía el canon fijado para la instalación de las torres. La concejala Paláez se abstuvo y solicitó que no se retiren para no perjudicar el servicio a los vecinos.

Por último, fuera del pleno y contestación a vecinos de Manzanal, se aclaró la paralización de las suertes de leña, tras el correo de Ecologistas en Acción de abstenerse de talar árboles en los comunales. En este caso el Ayutnamiento pidió la autorización al Servicio Territorial de Medio Ambiente que ha impuesto como condición presentar el DNI de los vecinos y la documentación del propio Ayuntamiento.

