La Junta pedirá al Ministerio iniciar la descatalogación del lobo si no se aprueba en el Congreso

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tiene preparada toda la documentación técnica que enviará al Ministerio en el caso de que no prosperen las iniciativas parlamentaras en curso para que el lobo pase a ser una especie gestionable, como propone Europa, de manera que saldría de la protección del Lespre.

Así lo manifestó el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, donde respondió a una pregunta formulada por el procurador del PP Antonio Mendoza en relación a las medidas previstas ante los resultados del último censo regional del lobo.

Arranz y Mendoza coincidieron en atacar al Gobierno por la protección al lobo a través del Lespre y en asegurar que la población está en expansión y en un estado de conservación favorable, con 193 manadas seguras en la Comunidad, así como en reclamar que el estatus vuelva al estado previo a su introducción en el Lespre.

El director general recordó el acuerdo reciente para modificar el convenio internacional de Berna que lleva a la Unión Europea a revisar la directiva Hábitat para que sea una especie gestionable, que es lo que defiende la Junta de Castilla y León, quien espera que el Gobierno de España no se quede solo con Irlanda en su posición ante las instituciones europeas.

Así, aclaró que en este momento se está a la espera de que puedan ser aprobadas iniciativas parlamentarias, en referencia a las enmiendas del PP a las que ha dado luz verde el Senado y tienen que pasar este jueves por el Congreso. En caso de que no sean aprobadas, explicó que ya tienen preparado el documento técnico que enviarán al Ministerio para que inicie el proceso de descatalogación.

Entre las medidas de la Junta, detalló la petición de gestionar la especie por la Comunidad para no limitarse a “contar lobos y pagar los daños” que, aunque “consuela a los ganaderos, no es lo que quieren”, si bien reconoció que el daño cero no existe pero sí “algo razonable” que no sea los cien ataques que sufren cabañas en algunos municipios.

Especies necrófagas

En otra pregunta del Grupo Socialista, el director general explicó que tienen elaborado un plan de conservación y gestión de especies necrófagas en Castilla y León, que prevé sacar en breve a información pública, y cuenta con una línea de 10 millones para sustituir líneas eléctricas, que es la causa principal de muerte de milanos reales electrocutados.

La socialista Judit Villar pidió conocer las medidas de la Junta para evitar la disminución del número de milanos reales invernantes en la Comunidad y reclamó un plan de conservación, mientras que Arranz precisó que no se trata de que cada especie tenga un plan cuando, como en este caso, la problemática con los buitres es común.

Además de este plan, el director general detalló un plan de lucha contra venenos y la línea para sustituir tendidos eléctricos, donde explicó que van a priorizar a propietarios de líneas particulares como las de acceso a explotaciones ganaderas, ya que la electrocución es la principal causa de muerte del milano real.

Las dehesas de Salamanca y Zamora son las que cuentan con más población de esta ave, en el grupo de las carroñeras, mientras que Soria es la que menos, como detalló el director general, que felicitó a Judit Villar por su exposición.

Incendios

También respondió a otra pregunta del Grupo Socialista, formulada por Fernando Pablos, relativa al grado de cumplimiento, a fecha 1 de enero de 2025, del Real Decreto-ley de 2022 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, ya que, según el procurador, no se cuenta con los planes por la Junta.

Sin embargo, Arranz aclaró que no es así y que los planes existen pese a que no están de acuerdo con parte de la normativa elaborada por el Ministerio, pues insistió en que faltan las directivas, a la vez que rechazó la critica del procurador de que se hayan eliminado 97 puestos de trabajo de las torretas de vigilancia por la instalación de cámaras.

Pablos sacó a colación lo ocurrido en el incendio de la Culebra, con falta de medios, y Arranz acudió a los graves incendios en California para recordar que ocurrió lo mismo, que era imposible intervenir ante la magnitud de las llamas. “Sabemos que el operativo ha mejorado y queda mucho por mejorar”, anotó.

El director general lamentó la critica del Grupo Socialista sin reconocer “el esfuerzo” de los trabajadores de la lucha contra incendios y aseguró que los efectivos del operativo están contratados como mínimo nueve meses. Por su parte, el procurador socialista recriminó “la autocomplacencia” de Medio Ambiente, que su responsable rechazó.

Finalmente, manifestó que en breve se podrá aprobar el nuevo Infocal -está a falta del informe del Consejo Consultivo- y la oposición dejará de preguntar por él, mientras que el procurador afirmó que estarán “satisfechos” sí “cumple con las expectativas”.