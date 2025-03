La iglesia de Bermillo de Sayago se reabrirá el Domingo de Ramos con nuevo suelo

Domingo de Ramos. Es el día previsto para la reapertura de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago, cerrada por obras. Para ese día 13 de abril, que abre las celebraciones de la Semana Santa, estará ya instalado el nuevo suelo del templo parroquial, en piedra granítica propia de la zona como la solución más adecuada para sustituir al antiguo suelo de madera que presentaba un notable deterioro.

El 13 de abril también concluye el periodo para realizar las aportaciones solicitadas a los feligreses para renovar los bancos de la iglesia. Una actuación que a diferencia del suelo, que sufraga el Obispado de Zamora con una dotación de 73.000 euros, será financiada con donaciones de los vecinos como ya ocurriera en Muga de Sayago.

Para ello, el párroco de Bermillo, Juan José Carbajo, ha remitido un escrito a los feligreses donde se hace eco del "sentir común" transmitido en "retiradas ocasiones" para aprovechar la obra del suelo para proceder a la renovación de los bancos.

Una actuación encomendada al carpintero de Muga de Sayago tras valorar otras dos propuestas más de empresas de fuera de Zamora que ofertaban cada banco a más del doble que el sayagués. De tal forma que cada banco costará 300 euros y la idea es instalar "entre 40 y 50", como ha precisado el párroco a este diario. "Visto el buen resultado de los bancos de la iglesia de Muga y a la vista de que van a ser iguales y de que el precio es notablemente menor" será el mismo carpintero el que se encargue de realizar los asientos en Bermillo.

Lo que ha resultado más controvertido es la forma de solicitar la aportación, rellenando unas hojas donde constará el nombre y apellido (de la persona o familia) y el abono de 300 euros que cuesta un banco. Cabe también la posibilidad de colocar una pequeña plaquita de la persona o familia que dona, con la inscripción que desee.

Trabajos de colocación del suelo de piedra en el interior del templo. / J. J. C.

Juan José Carbajo ha aclarado a este diario que el sistema propuesto para financiar los asientos de la iglesia de Bermillo "es similar al que se utilizó en Muga y la gente quedó muy satisfecha; no hemos inventado nada". Y la petición de los 300 euros "no tiene por qué ser de una sola persona; la pueden hacer familias, grupos de amigos, una asociación, una peña etc.". De hecho, así se ha realizado ya alguna donación de los primeros bancos "sufragados".

Como se ha transmitido a este periódico, hay personas que actuarán "como lo hemos hecho siempre, metiendo el dinero que consideremos en un sobre y de forma anónima". Eludiendo así el formalismo de las aportaciones con nombre y apellido. "Cualquier ayuda es buena" precisa el párroco sobre el posible malentendido en cuanto a la forma de financiación de unos bancos demandados por muchos feligreses por el pésimo estado de los actuales.

En la carta se precisa que la cesión del dinero "no da derecho (al donante o donantes) ni principal ni exclusivo del uso del banco" ni "a reclamarlo para otros usos que no refieran a los realizados en la iglesia", ni podrá reclamarse en razón de propiedad.

