Cuentos, dicires y leyendas zamoranas (XII): El hombre lobo de la Guareña

En el año del Señor de 1647, tiempo aquel de una profunda hambruna, nació en la comarca de la Guareña un niño que traería consigo una maldición.

Su nombre era Martino, séptimo hijo varón de una familia humilde de labradores. Desde su nacimiento, las habladurías comenzaron a correr entre los vecinos. "El séptimo hijo…", decían las ancianas al santiguarse. " Sedrá un home llobu (hombre lobo) de seguro." Y es que en muchos lugares del Reino de León se creía que el séptimo hijo varón estaba condenado a transformarse en lobo bajo la luz de la luna llena, maldición ésta que sólo podía romperse con sangre o con un acto de redención divina.

Y así, Martino creció bajo la mirada desconfiada del pueblo. Sus padres, devotos cristianos, intentaron protegerlo del peso de aquellas supersticiones, llevándolo a misa cada domingo o haciéndolo bautizar dos veces, incluso consultaron a un fraile ermitaño que vivía en las cercanías del río Guareña, esperando que sus oraciones exorcizaran cualquier maleficio, si bien nada frenaría lo inevitable. Y fue al llegar una heladora noche de diciembre cuando la maldición ocurrió por primera vez. La luna llena se alzaba sobre los campos escarchados como un ojo vigilante, y Martino, entonces un joven de dieciséis años, comenzó a sentir un dolor indescriptible recorriendo su cuerpo. Sus huesos crujían como ramas secas al romperse y su piel ardía como si mil brasas la estuvieran consumiendo, y cayendo al suelo entre gritos desgarradores, su carne comenzó a transformarse: sus manos se alargaron hasta conformar unas afiladas garras, su rostro se extendió hasta convertirse en un hocico cubierto de colmillos y su espalda se arqueó bajo un pelaje más negro que la misma noche.

Mitad hombre, mitad lobo

Cuando todo terminó, Martino ya no era Martino, sino una criatura mitad hombre, mitad lobo, cuyos ojos brillaban con un fulgor ajeno a este mundo, y ya sin control de sí mismo, salió corriendo hacia los bosques cercanos desapareciendo entre las sombras.

A la mañana siguiente, despertó desnudo y cubierto de sangre junto a los restos destrozados de un rebaño de ovejas. El horror lo invadió al comprender lo que había hecho. Regresó al pueblo tambaleándose, pero no dijo nada a nadie. Sin embargo, no tardaron en llegar los rumores: "Los lobos han vuelto", decían los pastores al encontrar sus animales muertos. "Pero estos no son lobos normales… Esto es obra del demonio."

De este modo, cada noche de luna llena se convirtió en un tormento para Martino y una pesadilla para Fuentesaúco, desapareciendo numerosas ovejas, cabras, burros, caballos, e incluso algunos perros también fueron hallados despedazados al amanecer, lo que provocó que algunos de los paisanos comenzaran a organizar batidas para cazar al supuesto "gran llobu negru" que rondaba los alrededores del pueblo.

Pero lo más aterrador ocurrió una noche cuando una niña llamada Olaya desapareció mientras jugaba cerca del bosque. Su madre encontró solo un zapato ensangrentado junto a unas huellas enormes que conducían hacia las colinas, cayendo el pueblo entero en el pánico más absoluto.

Martino sabía que era él quien había matado a la niña durante su transformación; lo recordaba vagamente como si fuera un sueño febril: el olor dulce de su sangre, el grito ahogado antes del silencio… La culpa lo devoraba por dentro como un fuego inextinguible.

Una maldición

Desesperado por encontrar una solución a su maldición, Martino buscó al fraile ermitaño que vivía junto al río Guareña. Este hombre santo, llamado fray Domingo, era conocido por sus conocimientos sobre lo oculto y por haber enfrentado supuestamente a brujas y demonios en la contorna. Cuando Martino llegó ante él, confesó entre lágrimas su condición: "Padre… soy yo quien se convierte en lobo… Soy yo quien ha traído esta desgracia sobre Fuentesaúco." El fraile lo miró con severidad pero también con compasión. "Tu maldición no es solo tuya", dijo fray Domingo mientras trazaba cruces en el aire con su bastón. "Es el peso del pecado acumulado por generaciones… Pero hay una manera de redimirte."

El fraile explicó que Martino debía enfrentarse a su propia naturaleza durante una noche completa sin sucumbir al instinto asesino. Si lograba resistir hasta el amanecer sin derramar sangre inocente, la maldición se rompería.

A la siguiente luna llena, fray Domingo llevó a Martino al centro del bosque y lo encadenó a un árbol robusto con cadenas bendecidas por agua bendita. "Recuerda: no importa cuánto duela o cuánto ansíes liberarte… No debes ceder", le advirtió antes de marcharse.

Y así, cuando la luna alcanzó su cenit, Martino sintió cómo la transformación comenzaba nuevamente: sus huesos se rompieron y deformaron, su piel se cubrió con oscuro pelo y unos colmillos surgieron de entre su boca cual afiladas dagas, rugiendo la bestia dentro de él con furia descontrolada.

Durante interminables horas luchó contra las cadenas que lo retenían mientras su mente humana intentaba mantener el control sobre el monstruo interior. Pero entonces apareció algo que puso a prueba su voluntad: un grupo de aldeanos armados con antorchas y lanzas había seguido sus huellas hasta allí.

"¡Veleay está! ¡El gran llobu negru!" gritaron al verlo encadenado al árbol.

Martino intentó hablarles para advertirles que no se acercaran… pero solo salieron gruñidos guturales de su garganta. Los hombres comenzaron a lanzar piedras y palos contra él mientras la bestia dentro de Martino clamaba pidiendo sangre.

Martino volvió a ser humano

En ese momento crítico, Martino cerró los ojos y haciendo uso de las fuerzas que le quedaban resistió su impulso asesino, permitiendo que las piedras golpearan su cuerpo y las lanzas hirieran su piel sin defenderse. Finalmente, cuando el primer rayo del alba atravesó las copas de los árboles, Martino volvió a ser humano… pero ya mortalmente herido.

Los campesinos quedaron atónitos al ver al joven desnudo y ensangrentado donde antes sólo había un lobo negro. Fray Domingo llegó justo a tiempo para explicarles lo ocurrido: "Este hombre cargaba con una maldición ancestral… pero hoy rompió sus cadenas físicas y espirituales."

Martino murió en paz poco después debido a sus heridas, sabiendo que había salvado su alma y también a aquellas tierras del terror que él mismo había desatado, y aunque desde entonces ninguna otra criatura sobrenatural ha vuelto a rondar los campos de La Guareña durante las noches de luna llena, son muchos los que en ocasiones aseguran escuchar un lejano aullido cuando sopla el frío viento de invierno.

