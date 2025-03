La Guardia Civil investiga daños en yacimiento de El Viso por obras no autorizadas por la Junta

Nueva agresión al yacimiento arqueológico de El Viso. Si hace cinco meses fue por la proyectada construcción de un depósito de abastecimiento –ya descartado–, ahora son las zanjas abiertas para el soterramiento del cable de fibra óptica que conecta con una de las antenas donde se encuentra el repetidor, en la cima del castro vacceo.

Una actuación denunciada por el Seprona de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación tras comprobar que no cuenta con la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta al tratarse de un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica.

El Seprona comunicó los hechos a la Junta y ayer agentes de la Guardia Civil y la arqueóloga territorial se desplazaban hasta el castro de El Viso para conocer el alcance de las obras y posibles daños a un yacimiento prerromano de primer orden. Un castro vacceo protegido en una superficie de unas 28 hectáreas donde cualquier intervención requiere de la autorización de Patrimonio. Como ha podido determinar la Guardia Civil tal permiso no existe y habrá que determinar si hay indicios de delito contra el patrimonio.

La gravedad de los hechos –se ha excavado una zanja de cientos de metros donde ya está soterrado parte del cableado– llevó ayer al Ayuntamiento de Madridanos, al que pertenece el pueblo de Bamba del Vino en cuyas inmediaciones se sitúa el castro prerromano, a emitir un decreto de paralización de la obra.

Preguntado previamente sobre las obras de soterramiento de cableado, el alcalde de Madridanos, Ángel Sánchez, se mostraba sorprendido. "No sabía nada de esto" apuntaba tras desplazarse "in situ" hasta el lugar del desaguisado y comprobar que ni siquiera podía subir hasta el cerro porque estaba cortado el camino. No fue hasta minutos después cuando, consultando con el secretario, comprobó que el mismo alcalde había firmado la licencia de la obra hace mes y medio. Un error "involuntario" que el alcalde de Madridanos justifica porque "en la declaración responsable de la empresa instaladora no se hace ninguna mención a obras en el cerro sino en los caminos. He dado la licencia sin pensar que se iba a actuar en el castro porque eso es una barbaridad" explicaba Ángel Sánchez a este diario poco antes de firmar el decreto de paralización de la obra.

Previamente, a primera hora de la mañana, se personaban en el lugar agentes del Seprona y la arqueóloga territorial, que emitirá el correspondiente informe con la valoración de posibles daños a un yacimiento protegido por ley donde en octubre pasado unas catas realizadas en el contexto del proyecto (abortado) de un depósito de abastecimiento para pueblos de la comarca, que iban a llevar a cabo la propia Junta y la Diputación de Zamora, descubrieron la existencia de restos de la Edad de Hierro.

Zanja y zona excavada con el cableado ya enterrado en las inmediaciones de la antena / I. G.

El hallazgo indignó a vecinos de Bamba y de otros pueblos del entorno que tienen en El Viso su tesoro más preciado y abogan por investigar un espacio que ciertas teorías no descartan que pudiera tratarse de la antigua ciudad indígena prerromana de Arbucala. También el Centro de Estudios Vacceos "Federico Wattenberg" de la Universidad de Valladolid que ha denunciado la "sistemática destrucción" en el yacimiento arqueológico de El Viso.

Tras tener conocimiento de esta nueva "agresión", el director del centro, el doctor Carlos Sanz Mínguez, lamentaba su "tristeza por el poco respeto hacia un espacio arqueológico único en la provincia de Zamora. Después de tantos años, con una Ley de Patrimonio que vela por los bienes más relevantes, es inaudito que se sigan cometiendo estas tropelías". Advierte que la excavación de zanjas, "aunque sean de cuarenta centímetros puede estar afectando sustancialmente porque en ese yacimiento la roca sale muy rápidamente y el deterioro es tremendo".

Zanjas en las inmediaciones de la antigua ermita / I. G.

Carlos Sanz destaca el valor histórico de El Viso si se tiene en cuenta que en la nómina en torno a 28.000 yacimientos arqueológicos, solamente 138 están distinguidos como Bienes de Interés Cultural (BIC), en su figura de Zona Arqueológica, bienes estratégicos de especial relevancia. De esos 138, solamente 6 son ciudades vacceas: 4 en la provincia de Valladolid (Pintia, Tiedra, El Soto de Medinilla y Valoria la Buena), 1 en la de Palencia (Palenzuela) y 1 más en la de Zamora (El Viso, Bamba).

Tan notable relevancia ha llevado al doctor Sanz Mínguez a elaborar un proyecto para solicitar a la Dirección General de Patrimonio de la Junta prospecciones y sondeos verticales con el objetivo de ver la estratigrafía en diversos puntos. Se trata de comprender un yacimiento que se puede situar en el siglo V a. de C., "muy interesante porque nos sitúa en el proceso de formación de la época vaccea. Este lugar nos puede permitir acreditar la transición del modelo aldea a ciudad, un periodo que está todavía por definir".

