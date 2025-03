El triunfo de Aníbal, una mirada al mundo rural zamorano sin dramatismos

Estamos ante la proeza de contar mucho en muy poquito tiempo. Tan escaso que apenas tres minutos han valido al joven creador Aníbal del Casar para situar al espectador ante la realidad de la despoblación sin dramatismos, desde la esperanza, porque así lo han querido las personas que transitan por "Rapaces del valle", el microdocumental con el que este zamorano, graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, ha triunfado en la Muestra de Cine Internacional de Palencia.

Un trabajo en el que Aníbal da voz a varias generaciones de vecinos de la comarca de Sanabria que habitan en pequeños pueblos, guardianes de un territorio familiar para él porque allí trabaja su madre de cartera. Tal fue la circunstancia que llevó al joven director a plantarse con su cámara, escuchar y filmar.

Aníbal recogió el fresco testimonio de personas que luchan contra las adversidades del despoblamiento sin dramatismos, felices de su elección. "El propio documental me llevó hacia ese mensaje de esperanza, yo no buscaba nada, solo escuchar a las personas. Y así me encontré con un día a día en el que faltan medios, servicios que sí limitan en ciertas cosas, pero la gente no tira piedras contra su propio tejado, disfruta con lo que tiene" relata el joven creador.

Aníbal junto a su primo Arturo del Casar / Cedida

Y ha sido precisamente ese mensaje en positivo, esa puerta a la esperanza, además de una "cuidada fotografía y los planos, así como el ritmo ágil y fresco que usa para dar voz a sus protagonistas" los aspectos valorados por el jurado para reconocer a "Rapaces del valle" con el doble premio del jurado y del público al Mejor Microdocumental. Y no ha sido el único. Aníbal ha cosechado un tercer triunfo en Palencia con la obra de ficción "Cuando no me ves" en la sección "90 segundos de cine", un escaparate en el que jóvenes creadores pueden presentar cortometrajes rodados con el móvil.

Una miniobra de minuto y medio, en este caso un corto navideño de terror en el que Aníbal ha contado con la colaboración de su primo Arturo del Casar. "La ficción es mucho más complicada, sobre todo si la haces por tu cuenta y si estás técnicamente muy limitado". Y aún así, este joven zamorano ha vuelto a convencer al jurado en la Muestra de Cine Internacional de Palencia.

Toda una inyección de autoestima y ánimo para embarcarse en nuevos proyectos, de momento desde su tierra. Y encantado. "Mucha gente me dice que para lo que yo hago tengo que irme a Madrid o a Barcelona, pero me gusta Zamora y creo que desde aquí se pueden hacer cosas" defiende. "De momento estoy bien aquí. No renuncio a nada pero me resisto a que se me obligue casi a marchar solo por ser de una provincia pequeña".

Aníbal pelea por encontrar oportunidades en la tierra que le vio nacer, a diferencia de otros jóvenes de su generación en muchos casos empujados a marchar o porque así lo desean y emigran. Tras el éxito de Palencia, por la cabeza de este joven creador ya fluyen nuevas ideas, proyectos que de momento realiza solo, con pocos medios y mucha ilusión. "Lo que he aprendido es más por lo que he hecho que por lo que he estudiado".

"Después de los reconocimientos tengo más ganas que nunca y me agrada dar voz a la gente de los pueblos –más de 20.000 visualizaciones–, quitar esa idea del pueblo como segunda opción o lugar de vacaciones. Hay personas que viven allí y están felices".

