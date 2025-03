La orquesta Panorama actuará en las fiestas de este municipio zamorano

La comisión de fiestas «El Ciclón», integrada por hombres y mujeres del pueblo, se empeñaron no hace muchos años en convertir a los festejos de Rabanales en unos de los más llamativos de la comarca de Aliste, algo desde luego no es fácil pues en esos primeros días de agosto son muchas las localidades que celebran sus afamadas fiestas como es el caso La Torre, Domez de Alba, Cerezal de Aliste y Bercianos.

Aliste es una comarca que si de algo puede presumir y presume es de tener unas fiestas patronales por donde han pasado desde los años noventa los mejores grupos y orquestas del país. Un camino que, justo es reconocerlo, abrió San Cristóbal en los años ochenta.

Panorama actuó por última vez en la comarca de Aliste el día 8 de agosto de 2023 en la Estación de Autobuses de Alcañices donde logró reunir a 4.767 personas.

En Rabanales de Aliste el concierto de Panorama, que tendrá lugar el día 4 de agosto, pasada la medianoche, se desarrollará por el mismo sistema que se hizo en Alcañices. El pueblo (Peña el Ciclón) deberá aportar un recinto cerrado, que será la campa del Recinto Ferial, donde se celebran últimamente las verbenas populares tras quedarse pequeña la Plaza Mayor.

La actuación será a puerta cerrada, pero se cobrará entrada con unos precios módicos y asequibles a todos. La propia orquesta será la encargada de gestionar la barra del bar que suele ser un éxito ante la avalancha de gente. La idea es congregar entre 5.000 y 10.000 personas jugando con la ubicación de Rabanales a un paso de Tras os Montes y Alto Douro, atrayendo fans portugueses, así como de Zamora capital, Tierra del Pan, Alba, Tierra de Tábara y Sanabria-La Carballeda, además obviamente de toda la comarca alistana.

Ningún pueblo alistano puede permitirse ahora mismo la contratación directa para sus fiestas patronales de la orquesta Panorama dado su elevado caché que, dependiendo de que fechas, en el mes de agosto puede situarse entre los 20.000 y los 40.000 euros por concierto.

La orquesta Panorama, en una actuación / Ch. S.

Esteban Piñero Camacho (Basty), nacido el día 28 de febrero de 1981 en Cádiz, resiente en Madrid, pero alistano de corazón, fundador y líder de La Misión, tomó las riendas de la Panorama el día 1 de noviembre de 2024 y ahí hay que buscar el «milagro» de Rabanales donde el ex participante en Eurovisión en Hesilnki Arena con D´Nash ya ha actuado tres veces con su grupo. Él es ahora quien se encarga personalmente de todo lo relacionado con el montaje, la contratación y logística «con la misma dedicación y excelencia que la ha caracterizado».

El cantante gallego Manuel Garrido (Lito) por su parte, sigue encargándose de la dirección artística de Panorama con el mismo esfuerzo y éxito que lo ha hecho siempre.

Si ya de por si el montaje en 2024 era espectacular, Panorama saldrá este año a la carretera y llegará a Rabanales, con una logística que le convierte en la orquesta de verbenas más grande del mundo: pasará de cuatro a cinco trailers, más un macroautobús para el transporte de los músicos, cantantes y bailarines, manteniendo su esencia en cuanto al equipo humano y al repertorio.

Inicios

Panorama echó a andar el día 25 de diciembre de 1988 siendo su primera actuación en O Rosal, un municipio de Galicia a donde sus entonces ocho integrantes se desplazaron en una furgoneta Mercedes 406 con un equipo de sonido de sólo 500 watios.

Fundada por Ángel Martínez Pérez (Lito), ya fallecido, sus medios eran tan escasos que en el escenario se utilizó una sabana blanca de una cama para pintar el logotipo de la orquesta que se fue secando mientras actuaban. El nombre tiene su origen en un programa que por aquellas fechas había en la TVA (Televisión de Galicia).

La revolución en la Panorama llegaría en 1993 cuando se integró en ella Manuel Garrido, más conocido como Lito (no confundir con el que fuera su fundador), nacido en Sanxenso en 1968, que asumía la dirección artística, revolucionando el mundo de la verbena y convirtiéndola, a decir de muchos, en la mejor orquesta de España.

Batsy Piñero, en una actuación con Panorama. / Ch. S.

Lito Garrido, director y cantante de la Panorama, se subió por primera vez a un escenario con doce años en Verín actuando sobre dos remolques agrícolas de un tractor formando parte de un grupo de Sanxenso donde tocaba el saxo y hasta se animaba y ya cantaba el éxito del momento: «La de la Mochila Azul» de Pedrito Fernández. Sin embargo, el mismo gusta de reconocer que la primera canción que cantó, cuando la escuchaba en el coche de su padre, fue «Un canto a Galicia» de Julio Iglesias. Entre sus secretos confesable hay dos: «Yo siempre me santiguo cuando comienza la actuación» y «nunca ceno antes de actuar porque si no luego no puedo bailar y saltar».

Tras la marcha de la querida Fátima Pego, Panorama presentará una delantera de lujo en Rabanales con Mario Álvarez, Aroxa Ruana, Cibrian Ansua y Diego Moreira

Nunca en Aliste un pueblo había logrado reunir el mismo año y en el mismo cartel a tres formaciones como lo hará este año Rabanales: Si ya de por sí tener a Panorama es un auténtico lujo, el segundo día de las fiestas, el martes 5 de agosto, estará La Misión con Basty Piñero, también con cinco trailers y un macroautobús.

El miércoles, 6 de agosto, se ha contratado a Musical Compás de Villamayor de Armuña en Salamanca que en 2023 y 2024 fue la orquesta que más veces actuó en tierras alistanas dejando un muy buen sabor de boca en pueblos como Valer, Tolilla, San Cristóbal, Figueruela, Puercas, Flores y Olmillos.

Liderada por David Morín (saxofonista y cantante) este año potenciará sus actuaciones siempre con música en directo con los mejores temas los noventa con su gira «Back To 90´S» un espectáculo único para disfrutar escuchando buena música y bailando.

