El cementerio de Belver de los Montes, de nuevo anegado

Los concejales de la oposición en Belver de los Montes han vuelvo a denunciar el "problema" ocasionado por el Ayuntamiento tras pavimentar la cuneta que bordea el recinto de la piscina, provocando que la situada junto al cementerio "quede aislada" y que las aguas pluviales, al no tener salida, entren en el recinto funerario creando "grandes balsas de agua".

Los ediles responsabilizan a la Alcaldía de una situación que ya cuestionaron hace más de un año por el "dolor" que provocaba en los vecinos que acuden al recinto funerario tras comprobar que, ante lluvias intensas, las sepulturas de sus seres queridos quedan sumergidas bajo el agua. Además, se preguntan cómo la Junta, titular de la carretera contigua a la zona en la que se sitúan las cunetas y las "personas competentes", en alusión a los técnicos, han permitido "semejante atrocidad".

Los trabajos de pavimentación de las cunetas situadas en la carretera Belver-San Pedro se llevaron a cabo en el año 2022. Desde entonces y pese a las reiteradas quejas planteadas por la oposición en los plenos y vecinos a título particular, el Ayuntamiento no ha adoptado una solución alternativa, lo que provoca que el cementerio se siga anegando cada vez que llueve con intensidad, porque "el agua no tiene salida" y discurre hacia la zona más baja que, en este caso, es una parte del camposanto de Belver de los Montes.

Cuneta próxima al camposanto con agua de lluvia | CEDIDA

Ante la "inacción" del alcalde, los ediles de la oposición y un vecino acudieron al Procurador del Común al que presentaron reclamaciones, en las que cuestionaban el resultado de las obras de pavimentación realizadas en una zona contigua a la carretera, después de que el Ayuntamiento decidiera construir un paso peatonal en uno de los márgenes y suprimir una de las cunetas para la recogida y evacuación de las aguas pluviales, lo que provoca que en días de intensas lluvias, el agua se acumule en varias zonas próximas, de las que una es el cementerio municipal.

En la reclamación se exponía que, aunque la obra de pavimentación de paseo se hubiera ejecutado conforme al proyecto, no existía constancia de que se hubiera realizado la cuneta longitudinal por el borde exterior del paseo, tal y como había dispuesto el organismo titular de la carretera.

Ante esta situación, el Procurador del Común recomendó al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para dotar al paseo contiguo a la carretera de un adecuado sistema de drenaje de aguas pluviales y garantizar su correcta evacuación a través de la red de alcantarillado.

Del examen de las actuaciones practicadas, el Procurador del Común resalta que la memoria de la obra de pavimentación del paseo no contiene ningún dato específico sobre el sistema de recogida de las aguas pluviales del paseo ni su evacuación a través del alcantarillado.

Además, el servicio territorial de Fomento en una resolución impuso algunas condiciones particulares que debía cumplir el Ayuntamiento para llevar a cabo las obras, al ejecutarse en un terreno colindante a la carretera.

Sistema de drenaje

En definitiva, según la resolución del Procurador del Común, “parece que el sistema de drenaje implantado puede que no tenga capacidad suficiente para evacuar el caudal del agua de lluvia que vierte en la carretera y en el paseo contiguo, ni tampoco ha quedado acreditado que esas aguas se evacúan correctamente a través de la red municipal de alcantarillado”.

También recuerda que en el caso de que exista algún tipo de anomalía en el diseño y construcción de la obra de drenaje la responsabilidad es del Ayuntamiento, a la vez que apunta la posibilidad de que la pavimentación del paseo, que no existía antes, y que la modificación del drenaje longitudinal del margen izquierdo de la carretera “puedan haber contribuido a la situación actual de acumulación de aguas pluviales en caso de precipitaciones abundantes”.

