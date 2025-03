Crecen los apoyos contra el "vallado infame" del mirador de Almendra

Municipios, ayuntamientos, alcaldes, asociaciones, empresarios, ciudadanos del territorio zamorano-salmantino de Arribes del Duero "coserán" el día 12 de abril una gran cadena humana a lo largo de la coronación de la presa de Almendra. El "cierre infame" – en palabras del presidente de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual– del mirador de una de las mayores obras de ingeniería hidroeléctrica de Europa está consiguiendo unir a colectivos políticos, sociales y económicos, como se ha puesto de manifiesto en la reunión en el Ayuntamiento de Fermoselle.

Tras consensuar la fecha de la cadena humana, el desafío es sumar apoyos. Ayer se confirmaba el de siete ayuntamientos: los zamoranos de Fermoselle, Almaraz de Duero, Almeida de Sayago, Villar del Buey y Fariza, y los salmantinos de Pereña y Monleras. También empresarios de Aldeadávila (Hotel el Palomar y Josmar), el Camping Arribes, las asociaciones Arribes del Duero, Argusino Vive, Asociación del Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural en los Arribes del Duero-Sayago Cunarribes, la D. O Arribes o la Asociación de Mujeres de Fermoselle. Todos ellos, junto a vecinos de la zona, participaron en la reunión convocada por la AECT Duero-Douro que abandera la acción popular contra el cierre de los miradores de Almendra, decretado por la empresa Iberdrola que explota esta infraestructura.

El pasado mes de noviembre la empresa colocó barreras y bolardos para impedir el estacionamiento de vehículos en las zonas intermedias de la coronación de la presa. Medida con la que, argumentó Iberdrola, se pretende "adaptar estas presas a la normalidad de las infraestructuras hidroeléctricas españolas y europeas donde no está permitido estacionar en la coronación de la presa".

Barreras en los miradores de la presa de Almendra / Cedida

Pero en la comarca de Sayago y el territorio salmantino afectado se considera un golpe a los diferentes sectores socioeconómicos de Arribes del Duero y a la apuesta por el desarrollo turístico.

La postura en la reunión de este miércoles en Fermoselle fue unánime: "No a una decisión que aislará a la comarca de Sayago e impactará muy negativamente en un territorio compartido por las provincias de Zamora y Salamanca que aunque cada vez está menos poblado, todavía son muchas las personas que lo habitan y tienen mucho que decir" ha precisado José Luis Pascual.

Todos los asistentes respaldaron la iniciativa de la cadena humana, incluso lamentaron que este tipo de acciones deberían haberse puesto en marcha mucho antes "porque somos y seguimos siendo un territorio de sacrificio a nivel energético" y es hora de decir: "ya está bien".

Un mensaje que se proponen transmitir a los responsables de Iberdrola, siempre que atiendan a la petición de reunión solicitada desde la AECT Duero-Douro y del Ayuntamiento de Fermoselle. "No es permisible en estos tiempos que se levante una valle de dos metros y que solo puedan aparcar los coches que autorice la empresa. No lo vamos a permitir. Medidas como esta suponen un aislamiento para una comarca y un territorio cuando no tiene población es muy apetecible para ciertos proyectos que nada bueno nos pueden traer" apunta el presidente de la AECT Duero-Douro.

En la misma línea se pronuncia el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, quien cuestiona el planteamiento de la Junta de Castilla y León de estudiar un emplazamiento próximo a la presa del embalse de Almendra que salvaguarde las visitas a los miradores. "Puede ser una idea pero es insuficiente, porque lejos de velar por la seguridad de las personas que deambulan por la zona, se va a incrementar la inseguridad".

El objetivo final de las acciones emprendidas es recuperar los miradores de la presa de Almendra y con ello uno de los puntos más apetecibles para el turismo en el territorio del Parque Natural.

De forma paralela sigue en marcha la recogida de firmas lanzada desde la AECT Duero Douro a través de la plataforma change.org que ha reunido hasta el momento unas 1.270 firma. Bajo el lema "¡Eliminemos los bolardos y vallas de la presa de Almendra!", el objetivo es recabar el apoyo de más de 2.000 personas.

