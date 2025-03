Aliste, posible sede de una "Escuela de Verano" internacional

Con el objetivo de buscar localizaciones para futuras estancias estivales de sus estudiantes de Antropología, Alicia Re Cruz, Catedrática de la University of North Texas, ha visitado la comarca de Aliste en la provincia de Zamora.

Acompañada por el profesor de la Universidad de Salamanca, Arsenio Dacosta, la Catedrática se ha reunido con el alcalde de Alcañices, David Carrión, y con distintos agentes sociales de Aliste para explorar las posibilidades de la comarca en el marco de su cometido.

Durante esta primera visita, Re Cruz también ha mantenido encuentros con diversas asociaciones culturales que trabajan en el municipio de Miranda do Douro y este martes rematará la visita impartiendo un seminario en la Facultas de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.

Alicia Re Cruz es una reconocida antropóloga nacida en Madrid, pero formada en Estados Unidos, donde ha realizado una larga y exitosa carrera académica. Es Catedrática y jefa del departamento de Antropología en Denton (Texas). Desde 1986 trabaja en el área de migración, primero entre los campesinos mayas de Yucatán que trabajan en la industria turística de Cancún y, después, con los inmigrantes latinos que cruzan la frontera México/USA por Texas.

Estudios y proyectos

Además, es autora, entre otros trabajos, de "The Two Milpas of Chan Kom" y productora del documental etnográfico "Mayam Dreams", que analiza los efectos políticos, socio-económicos y culturales de la migración maya. También ha publicado estudios sobre la comunidad latina de Texas, y ha trabajado en un programa escolar bilingüe con niños inmigrantes. Desde el área de antropología legal ha participado en programas de ONGs que asisten a las mujeres inmigrantes indocumentadas que sufren violencia doméstica.

En el año 1999 creó un programa encaminado a la resolución de conflictos resultantes de choques y malentendidos culturales, el "Immigration Resource Council for Conflict Resolution". En su universidad ha promovido acciones orientadas a superar las brechas étnica y de género.

Su interés por la movilidad y las fronteras, y su búsqueda de una localización para las estancias de sus estudiantes le ha hecho converger con el proyecto de “Universidad de Verano de Aliste” en la que lleva algunos meses trabajando el Doctor Dacosta que, por su parte, es un reconocido especialista en la emigración española a América y, también, en patrimonio rural, particularmente en arquitectura vernácula.

Si se concreta la convergencia con la University of North Texas y se avanza en el mismo sentido con alguna portuguesa, el proyecto podría reunir a estudiantes de estas tres nacionalidades en la Raya en un novedoso programa formativo y de investigación antropológica.

Aunque Aliste reúne características muy interesantes para dicho proyecto, se están valorando otras posibles localizaciones en Sanabria, Sayago, en los Arribes salmantinos y en Sierra de Gata.