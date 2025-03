Las fiestas de Carnaval, preludio de la Cuaresma, tienen distintas vertientes, además de la estrictamente festiva y lúdica en la calle. Otra faceta es la gastronómica. Así, las denominadas “Orejas de Carnaval” son muy típicas en la Tierra del Vino (Casaseca de las Chanas, Moraleja del Vino y otros). No faltan. Por tradición y por sabor.

Las “Orejas de Carnaval” de la Tierra del Vino / Hostelería Zamora

Su elaboración no es costosa económicamente, pero sí laboriosa. Los ingredientes, según la receta facilitada por una nonagenaria de buena memoria y buena mano para la repostería, es esta: “Un huevo. Se bate con la mano. Después se echa un pocillo de aceite de oliva (se refríe con una cáscara de naranja y otra de limón) con algo de harina de trigo y se continúa removiendo. Posteriormente se le añaden un pocillo de aguardiente, 200 gramos de harina (aproximadamente), una pizca de bicarbonato y esencia de anís. Hay que remover esa masa. Realizado lo anterior, se hacen bolitas. Se estiran con el bruñidor para que queden muy finas y, finalmente, se fríen en aceite de girasol muy caliente. Se espolvorean con azúcar. Salen entre una docena o docena y media”. Después dice para sí: “Creo que no me he olvidado ninguna cosa”.

Las “Orejas de Carnaval” de la Tierra del Vino / Julia y sus recetas

Si los pasos para la elaboración se han realizado de manera correcta, no cabe duda: las populares “Orejas” “sabrán a gloria” en el paladar. “Han quedado bien”, se decía. Recién hechas, una delicia… Es la receta de la abuela nonagenaria, quien la recibió de sus antepasados. Era otra forma de alegría o celebración, sin necesidad de máscaras ni pasacalles. Eran días, por lo visto, de no salir de la cocina.

Es posible que haya personas que ofrezcan o conozcan recetas con algunas variantes, dependiendo de la zona geográfica. No existe una receta única o exclusiva. ¿Por qué ese nombre? Por su peculiar forma: como oreja de cerdo, del que cebaban y después sacrificaban en la “matanza” cuando llegaba el frío.

En otro tiempo, las “Orejas de Carnaval”, más típicas que “las Flores”, se degustaban en familia y, en algunos pueblos zamoranos, se ofrecían a “las visitas” como gesto de bienvenida y acogimiento.

Como para marcharse con mal sabor de boca…