"Las energías renovables son una herramienta contra la despoblación"

Cidón ha compaginado su trabajo en empresas del sector con la docencia en la Universidad Pontificia de Comillas o en la Escuela de Organización Industrial. En Ignis dirige el desarrollo de los proyectos de la compañía en el norte de España

¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar Ignis en Zamora?

Para Ignis, Castilla y León y en particular la provincia de Zamora es estratégica. Ya hemos construido y está operativo un parque fotovoltaico de 50 MW en Cubillos y este año van a arrancar las obras de proyectos en Pozuelo de Tábara y Moreruela de Tábara, donde se va a localizar el centro de operaciones de Ignis para toda la provincia. En 2026 comenzaremos las obras del siguiente proyecto solar en la zona de Ricobayo y en los próximos años Ignis tiene previsto seguir invirtiendo en la provincia en proyectos muy relevantes asociados a la transición energética, que crearán riqueza y empleo.

¿Por qué Ignis considera que la provincia es estratégica?

La provincia de Zamora por su situación geográfica cuenta con muchas ventajas para localizar proyectos asociados a la transición energética. Ignis es muy respetuoso con la normativa y en particular con la ambiental, evitando situar ningún proyecto en zonas protegidas o ambientalmente sensibles. Afortunadamente, la provincia tiene una gran extensión y es posible localizar zonas que cumplan con todos los requisitos. Las ventajas de Zamora respecto a las renovables son muchas, pero las podría resumir en cuatro. Tiene un buen recurso renovable. Aunque Zamora tiene menor radiación que la zona sur de España, disfruta de una temperatura que en épocas estivales no suele ser muy elevada, lo que favorece la producción de los paneles solares, que pierden producción con muy altas temperaturas. También cuenta con zonas con buen recurso eólico, tiene una red eléctrica bien dimensionada que permite la conexión de proyectos y por último, pero no menos importante, Castilla y León cuenta con una Administración con mucha experiencia y profesionalidad en la tramitación de proyectos renovables. Ignis tiene proyectos renovables en toda Castilla y León y casi en todas las provincias de España, así como en otros diez países, tales como Estados Unidos, Italia, Chile, Perú, Filipinas, Reino Unido o Alemania y Zamora no tiene que envidiar a ninguno de estos territorios.

¿Todas las instalaciones producirán energía solar?

Las obras que comenzarán ahora son plantas fotovoltaicas, pero los planes de Ignis pasan por construir proyectos eólicos, aprovechando el buen recurso de viento de la provincia y también proyectos de descarbonización a través de la producción de gases renovables. La normativa permite optimizar el uso de las líneas eléctricas, de tal modo que un proyecto eólico y solar compartan la infraestructura de conexión a la red, reduciendo el impacto ambiental. Hemos empezado a tramitar ahora proyectos de energía eólica que están en la fase de información pública y, una vez superen todos los trámites legales, se podrán iniciar las obras.

Ramón Cidón, en los jardines del Castillo durante una visita a la provincia. / M. A. L.

¿Cuántos empleos generarán las plantas fotovoltaicas que se pondrán en marcha en Zamora?

En la zona de Pozuelo y Moreruela de Tábara se van a crear 15-20 empleos fijos a largo plazo y durante la construcción unos 300 empleos de media. Las obras a ejecutar en 2025 y 2026 van a suponer un importante desafío logístico y humano porque va a haber puntas de trabajo donde se superarán los 300 empleos que comenté antes. Por este motivo, tendremos que hacer frente al reto, entre otras cosas, de buscar soluciones de alojamiento, restauración o servicios para todos estos trabajadores.

¿A cuánto asciende la inversión que Ignis realizará en Zamora?

Solamente en los proyectos a ejecutar este año en Pozuelo y en Moreruela la inversión estará cerca de los 200 millones de euros. Va a ser una inversión muy importante para la comarca y generará ingresos y riqueza en los municipios a lo largo de los próximos 30 años.

¿Ha sido complicado cerrar acuerdos con los propietarios de los terrenos?

Ignis tiene como principio llegar a acuerdos justos con todos los propietarios afectados. Esto se traduce en un largo proceso de negociación que se inició en el año 2020, donde nos presentamos en los municipios y ofrecimos a los vecinos participar en el proyecto. En estos cinco años, hemos sido capaces de alcanzar acuerdos con el 100% de las parcelas afectadas, casi 400 hectáreas, lo que supone entender cada caso concreto de los propietarios, que son cerca de un centenar, y adaptando el contrato de alquiler o compra a las particularidades de cada persona o familia.

¿La empresa también ha informado a los vecinos de los pueblos sobre sus pretensiones?

Hemos realizado una importante campaña de información en la zona realizando visitas casi todas las semanas y durante más de un año hemos tenido abierto todos los días en un Ayuntamiento un local donde se podía acudir a resolver cualquier duda por parte de los vecinos y también explicamos los proyectos en varias ocasiones a las Corporaciones Municipales. Por último, ofrecimos de forma gratuita cursos de formación para los vecinos que tuvieran interés pudieran formarse para poder trabajar en los proyectos .

El Ayuntamiento de Pozuelo de Tábara ha reconocido que aspira a ser más rico gracias a los fondos que en concepto de impuestos cobrará por las plantas solares y parques eólicos, ¿cuál es la realidad de esta afirmación?

El Ayuntamiento de Pozuelo y su Corporación supieron detectar la oportunidad de desarrollo para su pueblo asociada a las energías renovables y han apoyado el proyecto. Cualquier proyecto de energías renovables genera riqueza y empleo en los municipios donde se localiza. Estos proyectos deben pagar el impuesto de obras (ICIO), que es un porcentaje del presupuesto de las obras que se fija en las ordenanzas. Además durante toda la vida de los proyectos deben pagar el impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICE) y el de actividades económicas (IAE), que supondrán una importante y recurrente fuente de ingresos. Estos impuestos bien gestionados pueden ser una herramienta económica y de desarrollo importante.

¿Los proyectos renovables son una oportunidad para frenar la despoblación?

Desde luego que es una oportunidad y un reto para Ignis. Tenemos como objetivo que la mayoría del personal que trabaje en los proyectos viva en las cercanías. En Ignis siempre hacemos cursos de formación gratuita para que la gente de los pueblos donde invertimos pueda formarse y formar parte de nuestro equipo. Como ejemplo , en el proyecto que tenemos en Cubillos, hemos vivido un caso muy bonito. Hemos podido contratar a dos hermanos con formación técnica, que habían tenido que emigrar ante la inexistencia de trabajo cualificado, pero que gracias al proyecto han podido volver y trabajar en el pueblo. Los proyectos de energías renovables son una herramienta contra la despoblación y un yacimiento de empleo. Son intensivos en empleo durante la construcción, pero luego en la fase de operación y mantenimiento, es de gran utilidad que trabajadores vivan en las cercanías porque no tiene sentido que tengan que viajar varias horas en coche. Pero esto es una oportunidad y un desafío y uno de los más relevantes es ofrecer solución a la vivienda, porque para que la gente se anime a vivir en los pueblos necesita casas y, aunque las hay, normalmente necesitan ser rehabilitadas.

¿Para resolver el problema de la vivienda es precisa la implicación de las administraciones?

Por supuesto, y como ejemplo quiero citar el exitoso programa "Mi pueblo acoge" que está promoviendo la Diputación de Zamora junto con la Asociación Talento 58, con la que Ignis tiene una muy cercana relación, que ha permitido traer a Zamora a más de 70 personas, familias con niños que revitalizan la vida de los pueblos. Otro ejemplo es la propuesta de la Asociación "TuTechô" que ha adquirido cinco viviendas en Paredes de Nava (Palencia), donde Ignis también está presente y ofrece posteriormente un alquiler social.

Diversos colectivos han alertado del impacto negativo de parques fotovoltaicos y eólicos en parajes naturales de Zamora...

Ignis tiene en sus principios básicos cumplir de una manera muy rigurosa con todos los requisitos ambientales y antes de decidirse por una localización realizamos estudios ambientales exhaustivos. Posteriormente, previo a la aprobación del proyecto, se deben superar procedimientos de consulta y aprobación ambiental. Este proceso exige que el proyecto se sitúe en una zona con afección ambiental compatible. Una vez finalizada la vida útil de estos proyectos, su desmantelamiento es relativamente sencillo y económico, pudiendo recuperar los terrenos su estado original. Sobre esto quiero indicar que la Junta exige a los promotores de renovables que depositemos una garantía de desmantelamiento.

Organizaciones agrarias han alertado de la reducción de terrenos agrícolas por el desarrollo de proyectos de energías renovables...

La superficie de terrenos cultivable ocupada por las renovables está por debajo del 1% y siempre se evitan las zonas de regadío. Como ejemplo, cuando empezamos a diseñar los proyectos solares en Tábara en el año 2020, contactamos con muchos propietarios e inicialmente llegamos a acuerdos para implantar placas solares en terrenos de secano y de regadío. Esto generó bastante recelo en la zona. Posteriormente, la Junta de Castilla y León nos comunicó que terrenos de regadío en los que se había realizado una inversión pública en canalizaciones no podían utilizarse para proyectos renovables. Ignis se adaptó al requerimiento y excluyó todos los terrenos de regadío.

En los últimos meses han surgido en la provincia plataformas contra las plantas de biogás y biometano, ¿teme que pueda surgir también una corriente de oposición al desarrollo de instalaciones fotovoltaicas y eólicas?

Aunque todos son proyectos de energías renovables, cada tecnología tiene sus particularidades. En el caso concreto de la tecnología fotovoltaica, no emite ruidos ni olores, no consume agua y su impacto visual es limitado y puede ser mitigado con la instalación de pantallas vegetales. Además, gracias a que no se pueden echar herbicidas ni cazar, el suelo se recupera creando zonas favorables para la fauna y flora.

¿La sociedad dispone de la información necesaria para valorar los beneficios y las desventajas de las energías renovables?

Creo que información hay mucha, pero quizás no es tan fácil distinguir qué es cierto de todo los que nos llega. En cuanto a los beneficios de las renovables son múltiples. Quizás el primero sea que reducimos nuestra dependencia energética del exterior, pues nos permite producir energía localmente, reduciendo y quizás en un futuro eliminando las importaciones de petróleo y gas. Además, son una herramienta esencial en la lucha contra el cambio climático, pues las energías renovables no emiten CO2, algo importantísimo, y que contribuye a los objetivos de descarbonización que se han establecido desde la Unión Europea y el Gobierno de España. Y por último, las energías renovables permiten reducir los costes energéticos.

¿Qué papel juegan las renovables en la transición energética?

Tenemos la suerte de que en España tenemos sol, viento y terreno. Si se hace bien esa transición, España debería ser un imán para atraer industria, pues va a tener la energía renovable más barata que en Europa. Es la primera vez que España va a ser productora de energía porque siempre hemos importado.

¿Cuáles son los retos de futuro del sector ante problemas como el cambio climático?

A las personas que se incorporan a trabajar en Ignis les decimos que tienen suerte porque van a trabajar en algo que va a impactar en las siguientes generaciones. Como no se revierta el cambio climático nos quedamos sin futuro para la humanidad porque ya vemos como se están produciendo fenómenos climáticos extremos, tales como DANAS o graves incendios de sexta generación. El cambio climático no es una teoría científica, sino es una tremenda realidad y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para asegurar un futuro a las siguientes generaciones.

