El arte circense llena la plaza de El Puente de Sanabria

Un desfile infantil circense y espectacular recorrió la Plaza del Mercado abriendo, este viernes, las fiestas de Carnaval en el enclave sanabrés. Los alumnos y profesores del CEIP de El Puente de Sanabria desplegaron la gran familia del Circo Gándara, preludio de las fiestas locales de Carnaval en El Puente. Los niños de la Escuela Infantil también participaron y se sumaron con sus disfraces de payasos a la gran parada del circo.

El primer desfile de Carnaval arrancaba desde el centro escolar rodeado de expectación de padres y vecinos, para recorrer la vía céntrica de El Puente. El color y el calor de los atuendos alegró la plaza y arrancó las sonrisas de los espectadores en una mañana soleada y agradable tras la inesperada nevada que cayó de madrugada en los altos.

Días y semanas de trabajo de estudiantes, padres (algún abuelo) y maestros pusieron en escena el arte circense al completo, con todos sus detalles, desde la carpa de circo de vistosas rayas rojas y blancas, pasando por los conseguidos «tickets» y la taquilla, hasta los domadores y los mimos. Forzudos, contorsionistas, tigres, cocodrilos y una colección de estatuas casi de piedra deslumbraron por la minuciosidad del trabajo. Por no faltar, no faltaron ni las bolsas de palomitas en el recorrido, para entretener. Magos, payasos de todas las edades no perdieron la oportunidad de ensayar para el desfile de los próximos días.