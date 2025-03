Andavías, epicentro del Antruejo

La undécima edición del Antruejo organizado por la Federación de Asociaciones "Espigas" cumplió con los pronósticos en una tarde de sábado en la que el frío no pudo con el poder de las tradiciones en el medio rural.

Cerca de 350 participantes de seis asociaciones culturales ("León Felipe" como anfitriona, "La Vilana" de Piedrahita de Castro, "Villa de Alba" de Villalba de la Lampreana, "La Gavia" de Torres del Carrizal, "El Zangarrón" de Montamarta y "Las Flores" de Manganeses) recorrieron las calles en un desfile en el que el color y la alegría llegaron acompasadas por las sátiras y críticas de las murgas de carnaval.

Fue el caso de la de la Asociación Cultural Villa de Alba de Villalba de la Lampreana que no obvió las dificultades del sector ganadero con la burocracia. "No quedan pastores, no ponen soluciones/ La Agenda veinte treinta, otra leche que nos ponen".

Una jornada de encuentro en el que Víctor Gago y Xavier García ejercieron de pregoneros coronando una edición que ha vuelto a celebrar el espíritu carnavalero.

Suscríbete para seguir leyendo