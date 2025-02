Rosaura, la brillante alumna sayaguesa orgullosa de su pueblo

El IES Arribes de Sayago y Badilla están de fiesta. Rosaura Piñedo Ferrero, una de las estudiantes del instituto de Bermillo y vecina del pequeño pueblo sayagués ha conseguido plaza en la Fase Nacional de la Olimpiada de Química.

Cada día Rosaura y su hermano Iván se suben al autobús escolar camino de Bermillo de Sayago. Son los dos únicos estudiantes que viven en Badilla, un pequeño pueblo perteneciente al municipio de Fariza, de apenas 80 habitantes, donde el éxito conseguido por su joven y brillante vecina se ha vivido como un éxito de todos.

Lo mismo que en el IES Arribes, el centro donde Rosaura Piñedo Ferrero cursa 2º de Bachillerato, con 14 alumnos matriculados, 6 de ellos en Bachillerato Científico, el que cursa esta joven de 17 años que aspira a licenciarse en Medicina. «Siempre me han atraído las ciencias» cuenta al otro lado del teléfono todavía asimilando el éxito logrado al quedar entre las tres finalistas de Castilla y León que pasarán a la Fase Nacional de la Olimpiada de Química -ella ha sido segunda–, que se celebrará del 25 al 27 de abril en Córdoba.

Rosaura en Badilla de Sayago / Cedida

Animada por sus profesores y especialmente la docente de Química, María José Osorio, –«es maravillosa, me ha ayudado un montón»–, Rosaura se presentó a la Fase Local de la olimpiada y no decepcionó. «Como somos tan pocos en clase, bromeábamos con la posibilidad de ir a Córdoba pero nunca pensé que sería una realidad. De hecho, cuando me dijeron que había pasado, pensé que me estaban vacilando» cuenta resuelta esta brillante estudiante sayaguesa, orgullosa de vivir en el pueblo y formarse en un instituto donde se sienten como una pequeña familia.

«La atención es mucho más cercana, casi como clases particulares. Los profesores en general son maravillosos, siempre dispuestos a ayudar, la relación es mucho más estrecha que en un centro grande y todos los conocemos mejor. Tengo mucha suerte de estudiar en el IES Arribes» concede esta futura doctora, hija de ganaderos, orgullosa de sus orígenes y enamorada de su pueblo.

Rosaura en el IES Arribes / Cedida

«Desde Badilla puedes tener las mismas oportunidades. Si quieres, lo consigues desde el lugar que sea. Como cualquier estudiante, hay que currárselo, echar muchas horas» asegura Rosaura , quien habla del pueblo y sus vecinos con cariño. «Todos nos conocemos y nos alegramos de los logros de todos» asegura.

«Yo creo que vivir en el pueblo, lejos de ser una desventaja es una ventaja porque hay mucha más tranquilidad, la formación es mucho más cercana, la atención a alumno en estos colegios e institutos es mucho más personalizada. En nuestro caso lo profesores se implican mucho, da tiempo a atender todas las dudas y problemas». Un discurso esperanzador viniendo de una joven con extraordinaria proyección, todo un ejemplo y motivación para tantos chicos y chicas de su generación.

Ese empeño en hacer lo que se propone permite a Rosaura dar rienda suelta a una de sus pasiones: el folclore. Forma parte del grupo Asociación Cultural Etnográfica «La Arracada» de Zamora. Baila y aprende a tocar la flauta y el tamboril en el Consorcio de Fomento Musical. «Es cuestión de organizarse» receta sobre la posibilidad de cumplir con tus hobbies sin colisionar con un expediente académico brillante.

