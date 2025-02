El incalculable valor de cada bocanada

Respirar. Un acto tan involuntario como vital se convierte en un tesoro de incalculable valor para los pacientes trasplantados de pulmón. Cada bocanada de aire que tomamos se replica en hasta una quincena de ocasiones en el caso de un adulto sano, el equivalente a unos 7,5 litros de oxígeno. En total hasta 21.000 inspiraciones y espiraciones diarias. Pura ciencia y un continuo ejercicio de cálculo para quienes, como Silvia Velasco, han experimentado esa dependencia 24 horas de una máquina, fuente de una vida artificial que suple sus bajos niveles de saturación.

"No hay otra opción". Asumir un doble trasplante de pulmón con dos niñas de corta edad y 34 años se planteó, casi de la noche a la mañana, como la única alternativa viable para esta zamorana afectada de hipertensión pulmonar venooclusiva (EVOP). El diagnóstico llegó tras casi dos años de fatiga, taquicardias y náuseas, inicialmente asociadas a una fibrosis pulmonar derivada del Covid-19.

Silvia y su marido disfrutan de un paseo con sus hijas por las calles de Moraleja del Vino. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO

Los primeros síntomas de esta enfermedad de escasa prevalencia, progresiva y limitante, llegaron de la mano del segundo embarazo, en un tiempo en el que las restricciones derivadas de la pandemia aún imperaban dentro y fuera de los centros sanitarios. Nueve meses de gestación en los que la tos seca y el cansancio se hicieron hueco imposibilitándole subir de una vez los 18 peldaños de su vivienda. "Veía al resto de embarazadas y no estaban así". Unos síntomas que empeoraron a los 12 días de dar a luz, tras dar positivo en coronavirus.

Fue el comienzo de un largo listado de consultas y visitas a Urgencias, de incógnitas y respuestas siempre asociadas a las secuelas del SARS-CoV-2 a las que puso fin una neumóloga del hospital Virgen de la Concha. Por entonces, el oxígeno ya se había convertido en un aliado puntual que pasó a continuo tras el diagnóstico final, ya derivada al 12 de Octubre de Madrid. A la baja incidencia de esta enfermedad (cada año se diagnostican dos casos por cada millón de habitantes) se suma la particularidad de un subtipo, como es la venooclusiva, que no responde a ningún tratamiento y acaba irremediablemente en la mesa de quirófano en forma de dos nuevos órganos de sustitución.

Fue esa la esperanza a la que Silvia se agarró desde un principio, ya con el folleto de la Organización de Pacientes de Hipertensión Pulmonar España en mano. Y fue María Rodríguez, presidenta de esta asociación de utilidad pública, la que junto a la comunidad online de afectados por hipertensión arterial pulmonar se erigió como su tabla salvavidas. "Siempre digo que si no caí en una depresión fue por ella".

Quince meses después, la zamorana hace una vida «normal». | M. A. L. / M. A. L.

Convertida en una segunda familia, el contacto con otros pacientes repartidos por todo el mapa nacional le insufló las energías necesarias para afrontar un pronóstico, cuanto menos, desalentador con una esperanza de vida de un año. En la cabeza de esta zamorana aún resuenan las palabras a las que se aferró: "Silvia, un diagnóstico, no es un pronóstico". Y haciendo honor a su tierra, tiró de coraje para hacer frente a una medicación fallida que no dejaba alternativa más allá que la búsqueda de unos pulmones viables.

Su paso por el quirófano llegó relativamente rápido, apenas un mes tras ser admitida en la lista de espera frente a los más de 200 días de media. Para entonces, ya sumaba once meses de dependencia total a un cable de 30 metros y a una mochila que le concedía una libertad condicionada a las cuatro horas de batería. Un 10 de noviembre, sus pulmones volvieron a dar la "primera" bocanada de aire, concediéndole una segunda vida que le liberaba de la cánula nasal para volver a reconectarla con la vida.

Las complicaciones derivadas de la operación alargaron su estancia en la UCI más allá de las estimaciones iniciales. "Yo tenía unas expectativas muy altas pensando que era joven, que iba preparada porque me ejercité mucho, y me pegué tal batacazo… Claro, yo nunca me había operado ni sabía qué era estar en reanimación, pasar por un postoperatorio. Tenía unos cálculos hechos, y de repente ves que pasan los días, que sigues intubada y eso te va haciendo mella". De nuevo, la labor de HPE-ORG Pacientes volvió a tornarse fundamental mediante la aplicación del Patient Experience, que busca empoderar al paciente mediante un ejercicio de acompañamiento y asesoramiento continuo que se extiende a la familia y entorno cercano.

El incalculable valor de cada bocanada

Ese 10 de noviembre, inmortalizado en tinta en el antebrazo de su marido, los pulmones de Silvia volvieron a florecer a 260 kilómetros de sus niñas (Carla y Martina), entre los vaivenes emocionales y las sesiones de fisioterapia que se alargaron más allá del mes de ingreso. El camino ha sido largo y tedioso; también un regalo en forma de nueva oportunidad.

Quince meses después, Silvia respira con relativa tranquilidad y evidente soltura. Lo hace por sí sola, desafiando a la estimación de vida de sus renovados órganos, consciente de un regalo que debe mimar y ejercitar porque "nunca se sabe cuándo se puede producir un rechazo". Lo hace aferrada a una vida normal, aunque condicionada a unas restricciones alimentarias y a unas medidas de prevención que le aferran a la mascarilla cuando acude a espacios concurridos. Lo hace agradecida a los suyos y ya incorporada a un mercado laboral –en Sani Eventos– que sigue resistiéndose a quienes serán pacientes de por vida, supeditados a las revisiones médicas y a las limitaciones propias de una persona trasplantada. Lo hace consciente de un acto de generosidad que salvó mínimo una vida (la suya) y de la necesidad de concienciar sobre la importancia de donar y de dar a conocer una enfermedad tan desconocida.

Suscríbete para seguir leyendo