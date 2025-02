La Guardia Civil de Zamora confirma la reestructuración: menos guardias en cuarteles y más en la calle

“En Zamora no se cierra ninguno de los 24 cuarteles de la provincia”. La categórica afirmación del subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, choca con la del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, para quien los hechos evidencian que estamos asistiendo a un “desmantelamiento progresivo” de toda la estructura y aseguró que falta más del 20% de la plantilla, por vacantes sin cibrur o bajas sin servicio.

Afirmaciones categóricas que una parte y otra han sustentado con datos en la reunión del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el teniente coronel de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido, con el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y los alcaldes de los municipios con cuarteles.

Un encuentro que no mueve ni un ápice el plan de optimización de servicios de atención al ciudadano diseñado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y que ha estado operativo como plan piloto durante el último cuatrimestre de 2024. Los resultados avalan el nuevo planteamiento que pasa por menos presencia en oficinas y más patrullas en la calle, lo que se traduce en el cierre de cuarteles varios días a la semana en favor de un incremento de la fuerza uniformada en pueblos y carreteras de la provincia.

Javier Faúndez y muchos alcaldes se temen que sea un cierre efectivo de muchos cuarteles. El presidente de la Diputación puso el ejemplo de Villardeciervos, donde de 80 días que deberían haber estado abiertas las oficinas de la Guardia Civil en los cuatro últimos meses de 2025, solo estuvo 16 días. “De cinco a un día a la semana”.

El subdelegado del Gobierno con el teniente coronel de la Comandancia de Zamora durante la reunión con el presidente de la Diputación y alcaldes / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Frente a la queja de los alcaldes, no del servicio que se presta sino de que “cada vez hay menos presencia de la Guardia Civil en la calle”, el teniente coronel Héctor David Pulido asegura que esta reorganización ha incrementado en unas 300 las patrullas de la Guardia Civil durante el último cuatrimestre de 2024.

Exposición que no convence ni al presidente de la Diputación ni a los alcaldes. Javier Faúndez insistió en el problema de falta de personal en la provincia de Zamora, avalado por los datos facilitados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria de los diputados del PP. De acuerdo con ellos, en la provincia hay asignados 756 efectivos, de los cuales hay 62 vacantes sin cubrir y 133 plazas de baja (no necesariamente médica, bajas por distintos motivos y por tanto no se presta servicio). “Si a las 756 plazas le quitas 195, el resultado es que hay una carencia de efectivos que ha propiciado la necesidad de sacar a los guardias de las oficinas para prestar servicio en patrullas. Es para echarnos a temblar” expresó el presidente de la Diputación, quien a preguntas de los periodistas confirmó que nadie había rebatido esos datos en el transcurso de la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Zamora.

Dos planteamientos bien distintos los que se pusieron sobre la mesa, con el subdelegado Ángel Blanco echando mano de inversiones y mejoras en los cuarteles para certificar que “en Zamora no se cierra nada, es más se abre un nuevo cuartel, con la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano”. Apuntó a los “7 millones de euros” invertidos por el Ministerio del Interior en la provincia en los últimos años, que han llevado a actuaciones como un nuevo cuartel en Fuentesaúco o mejoras en Puebla de Sanabria, Camarzana de Tera y Villalpando, además de la previsión de un nuevo cuartel en Benavente, “que va por buen camino” precisó el subdelegado del Gobierno.

En el otro lado la realidad manifestada por los alcaldes: “estamos en un retroceso en la prestación de servicios de la Guardia Civil en la provincia”. Y sentenció el presidente de la Diputación: “estamos en la antesala del cierre de cuarteles en las pequeñas localidades”.

