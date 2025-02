La Revuelta de la España Vaciada: Seis años de lucha contra la despoblación en Zamora

El movimiento social la Revuelta de la España Vaciada se prepara para celebrar su sexto aniversario el próximo 31 de marzo. Por este motivo, en los últimos días se están manteniendo reuniones con todos los movimientos sociales del ámbito de la España Vaciada que quieren participar en los actos reivindicativos.

Este año se han sumado más plataformas, con nuevas reivindicaciones, pero que comparten un denominador común: revertir la despoblación y lograr el equilibrio territorial del país.

Los organizadores del sexto aniversario han realizado una valoración positiva del primer encuentro sobre los preparativos celebrado el pasado 17 de febrero porque han detectado un incremento de participación y, sobre todo, de ganas por seguir trabajando por la España Vaciada.

La labor de aglutinar plataformas y reivindicaciones de la España Vaciada proseguirá hasta el próximo 3 de marzo, día en el que se celebrará una nueva reunión para concretar los actos que se llevarán a cabo el 31 de marzo, tales como la lectura de un manifiesto, la publicación de cartelería o la promoción.

Por el momento, la organización ha avanzado que la Revuelta de la España Vaciada, sigue reivindicando que el 31 de marzo sea declarado Día Europeo de Lucha contra la despoblación, por lo que tiene previsto poner en marcha una recogida de firmas entre los ciudadanos. El pasado año, la campaña de búsqueda de apoyo a la iniciativa se dirigió a los Ayuntamientos, en forma de moción.

Por otro lado, y como es habitual, se convocarán concentraciones en los diferentes pueblos y ciudades, donde se leerá un manifiesto común para todo el territorio, texto que las distintas localidades podrán hacer suyo añadiendo sus propias particularidades.

"Múltiples oportunidades"

Han pasado seis años desde el inicio de la Revuelta de la España vaciada, y las personas que forman parte de este movimiento sostienen que "nuestros territorios tienen múltiples oportunidades que no estamos dejando desarrollar. Se trata de un espacio en el que merece la pena vivir, y por el cual merece la pena luchar; un lugar en el que hay que trabajar todavía para hacer frente a muchos de los retos que tiene esta sociedad. Con el propósito de que todo esto pueda ser una realidad, insistimos en la necesidad de volver a la agenda política, pero no solo para figurar, sino para que las inversiones lleguen donde tienen que llegar y a quienes tienen que llegar.

No obstante, matizaron que "no queremos ser territorio de sacrificio a donde llegan inversiones inmensas de grandes macroproyectos para las grandes empresas, que estropean el paisaje y la tierra de cultivo que nos da de comer a todos". En este punto, recalcaron que las citadas inversiones "no nos sirven a los pobladores del territorio rural de la España Vaciada" que precisan cubrir otras necesidades, tales como inversiones en vivienda, en proyectos económicos o en infraestructuras.

Por último, anunciaron que "queremos volver a la agenda política" para, entre conseguir "las inversiones que nos corresponden, porque ser pocos no resta derechos".