Una leyenda alistana: Calambú y Rotaina

En la comarca de Aliste, los más ancianos aún cuentan la historia de Calambú y Rotaina, dos bandidos muy temidos y cuya fama trascendió los propios límites alistanos. Calambú era un hombre enjuto y astuto, con ojos pequeños y brillantes que parecían escrutar el alma misma de quien osaba mirarlo. Su rostro anguloso estaba marcado por numerosas cicatrices cual detallado mapa dando cuenta de sus incontables fechorías. Rotaina, por contra, era robusto y tosco, con una fuerza tan descomunal que incluso a sus propios compañeros atemorizaba.

Ambos formaban un dúo inseparable, y se decía que no había cueva ni peñasco alistano que no conocieran. Los caminos de los montes eran su dominio, y los viajeros que osaban cruzarlos sabían que podían perder no sólo sus bienes, sino también sus vidas. Y es que Calambú y Rotaina no eran meros ladrones, había en ellos una suerte de macabra teatralidad que convertía cada una de sus tropelías en una representación única. Calambú hablaba con una elocuencia casi hipnótica, mientras que la mera presencia de Rotaina hacía que hasta el más valiente tragara saliva y callara, no pasando mucho tiempo para que los relatos sobre aquellos dos demonios encarnados, se propagaran como el fuego entre rastrojos.

Un día llegó a los oídos de éstos el rumor de que existía un tesoro oculto entre Nuez de Aliste y San Martín del Pedroso, en una ermita abandonada en lo alto del monte "El Pedroso". Contaban, que allí, bajo las piedras del altar mayor dormía un cofre lleno de monedas de oro y joyas antiguas, legado de algún noble caído en desgracia durante las guerras fronterizas entre el Reino de León y el de Portugal. Pronto la codicia prendió en ellos y decidieron apropiarse de aquel botín sin mayor demora. Mucho antes de que estos dos forajidos pisaran aquellas tierras, el monte El Pedroso ya albergaba secretos más antiguos que el tiempo mismo. En sus entrañas graníticas, un castro calcolítico se alzaba desafiante, con sus murallas de medio kilómetro custodiando los vestigios de una civilización que se perdía en la noche de los tiempos.

Allí, entre la roca viva, manos anónimas habían grabado figuras enigmáticas: hombres esquemáticos con brazos en asa, manos fantasmales y símbolos arcanos cuyo significado se había desvanecido con el paso de los milenios, pero que quizás pretendían dar cumplido aviso al futuro visitante, de los seres y fenómenos que trascendiendo las leyes conocidas de la naturaleza tendrían allí su hogar. Y ahora, siglos después, Calambú y Rotaina pisaban inconscientes sobre las huellas de aquellos antepasados remotos, sin saber que el monte guardaba tesoros mucho más valiosos que los que ellos codiciaban.

El ascenso al monte El Pedroso fue arduo; el camino estaba plagado de zarzas y rocas afiladas que parecían querer disuadir a los intrusos. Pero ni Calambú ni Rotaina eran hombres fáciles de amedrentar. Llegaron a la ermita al caer la noche, cuando la luna llena bañaba las ruinas con su luz espectral, y allí se encontraron el altar mayor cubierto por musgo y telarañas. Rápidamente comenzaron a desmontarlo bajo la mirada inmóvil de las figuras talladas en los capiteles desgastados por el tiempo, hasta que encontraron un pequeño pero tremendamente pesado cofre, cerrado con un ferrugiñoso candado.

Cuando lograron abrirlo, el brillo de las monedas y de las numerosas piedras preciosas que contenía el cofre, les deslumbró con sus destellos cual astros incluso bajo la tenue luz lunar. Pero apenas tuvieron tiempo para regocijarse, cuando súbitamente un viento helador recorrió la ermita y las velas que habían encendido para iluminar su labor, parpadearon antes de apagarse por completo.

Fue entonces cuando escucharon una voz profunda resonando entre los muros: "¿Quién osa profanar este lugar sagrado?" Calambú intentó responder con su habitual labia persuasiva, pero las palabras murieron en su garganta al ver aparecer una figura envuelta en sombras al pie del altar. Era alta e imponente, con ojos rojos como brasas ardientes y una presencia que parecía absorber para sí toda la luz del lugar.

Rotaina, siempre más dado a la acción que a las palabras, desenvainó su cuchillo e intentó atacar a la figura. Pero antes de que pudiera dar un paso más, cayó al suelo como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Calambú retrocedió tambaleándose mientras balbuceaba palabras vanas. La figura habló de nuevo: "Este tesoro no pertenece a los vivos ni a los muertos; es mío por derecho eterno". Y con esas palabras levantó su espectral mano hacia ellos. Calambú sintió cómo su cuerpo se paralizaba mientras un frío glacial le recorría las venas. Rotaina intentó levantarse del suelo pero fue inútil, pues parecía estar clavado al mismo.

Cuando el primer rayo del alba penetró por las grietas del derruido techo, los cuerpos inertes de Calambú y Rotaina fueron encontrados por unos pastores locales que habían subido al monte buscando a unas cabras extraviadas. Junto a ellos estaba el cofre cerrado e intacto, como si nadie lo hubiera tocado jamás.

Desde aquella fatídica noche, para muchos El Pedroso se convirtió en un lugar maldito, y algunos juran que quienes, cegados por la codicia, osan adentrarse en busca del tesoro prohibido, son engullidos por las sombras y condenados a vagar eternamente entre sus ruinas ancestrales. No son pocos los que, con el rostro pálido y la voz temblorosa, relatan haber vislumbrado siluetas espectrales danzando entre los derruidos muros cuando el sol se oculta tras el horizonte. Sus testimonios hablan de risas macabras que hielan la sangre, entremezcladas con el aullido lastimero del viento que parece lamentar el destino de incautos semejantes a Calambú y Rotaina.

(*) Colectivo Ciudadanos Región Leonesa

Suscríbete para seguir leyendo